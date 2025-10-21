ETV Bharat / business

టాటా సన్స్‌ ట్రస్టీగా వేణు శ్రీనివాసన్‌ పునర్నియామకం- ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మెహ్లీ మిస్త్రీ పైనే!

ట్రస్టీ నియామకంపై అధికారికంగా స్పందించడానికి నిరాకరించిన టాటా ట్రస్ట్స్​

Tata Sons Trust Appointment
Tata Sons Trust Appointment (X@tata)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Tata Sons Trust Appointment : టాటా సన్స్‌ జీవితకాల ట్రస్టీగా వేణు శ్రీనివాసన్‌ను టాటా ట్రస్ట్స్‌ తిరిగి నియమించింది. ఆయన ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా జరిగినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ నెల 23తో శ్రీనివాసన్‌ పదవీ కాలం ముగియనున్న నేపథ్యంలో ఆయనను తిరిగి నియమించింది. ట్రస్టీలందరి ఏకగ్రీవ ఆమోదంతోనే పునర్నియామకం సాధ్యమన్న నిబంధన ప్రకారమే శ్రీనివాసన్‌ ఎన్నిక జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ నిర్ణయంపై అధికారికంగా వ్యాఖ్యానించేందుకు టాటా ట్రస్ట్స్‌ నిరాకరించింది. దీంతో ఇప్పుడు అందరి చూపు మెహ్లీ మిస్త్రీపై పడింది. ఈ నెల 28తో మిస్త్రీ పదవీకాలం ముగియనుండడంతో ఆయన నియామకంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మిస్త్రీ కొనసాగింపు ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతుందని కొందరు చెబుతుండగా, జీవితకాల నియామకం పొందాలంటే ఏకగ్రీవ ఆమోదం అవసరమని మరికొందరు వాదిస్తున్నారు.

ఏమిటీ వివాదం?
టాటా ట్రస్ట్స్‌కు దశాబ్దాల పాటు దివంగత రతన్‌ టాటా ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరించారు. టాటా ట్రస్ట్స్‌కు, గ్రూప్‌ ప్రధాన సంస్థ టాటా సన్స్‌కు మధ్య చక్కని సమన్వయాన్ని ఏర్పరిచారు. అయితే, రతన్‌ టాటా మరణానంతరం గతేడాది అక్టోబరులో టాటా ట్రస్ట్స్‌కు నోయల్‌ టాటా ఛైర్మన్‌గా నియమితులయ్యారు. అప్పటి నుంచి టాటా గ్రూప్ సంస్థల్లో- బోర్డు నియామకాలు, పాలనా సమస్యలే ప్రధాన వివాదాలు చెలరేగాయి. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, టాటా ట్రస్ట్స్​ బోర్డు ఛైర్మన్ అయిన నోయెల్ టాటాకు, మెహ్లి మిస్త్రీ వర్గాల మధ్య వివాదం చెలరేగింది. నోయెల్ టాటా స్వయంగా రతన్ టాటా సవతి సోదరుడు కాగా, సైరస్​ మిస్త్రీ బంధువే ఈ మెహ్లీ మిస్త్రీ.

అంతకుముందు టాటా సన్స్‌లో రతన్‌ తీసుకున్న ఏ నిర్ణయానికీ ట్రస్టీలు గానీ, నామినీ డైరెక్టర్లు గానీ అడ్డుతగిలిన సందర్భాలు లేవు. కానీ, నోయల్‌ చేసే ప్రతి పనినీ ట్రస్టీలు భూతద్దంలో చూడడం ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా ఒక ట్రస్టీ అయిన మెహ్లీ మిస్త్రీ కొన్ని నిర్ణయాలను వ్యతిరేకించారు. టాటా సన్స్‌లో పెద్ద వాటా కలిగిన షాపూర్జీ పల్లోంజీ కుటుంబానికి ఈయనకు అనుబంధం ఉంది. టాటా సన్స్‌ బోర్డులో కొత్త డైరెక్టర్ల నియామకాల అంశంలో ట్రస్టీల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రస్టీల అంశం చర్చనీయాంశమైంది. టాటా సన్స్‌లో టాటా ట్రస్ట్స్‌కు 66 శాతం వాటా ఉంది.

అత్యంత విలువైన కంపెనీ
156 ఏళ్ల నాటి ఈ కార్పొరేట్ దిగ్గజం టాటా కింద దాదాపు 400 కంపెనీలు ఉన్నాయి. టాటా సన్స్​ ప్రధానంగా ఆటోమోటివ్​, స్టీల్​, పవర్​, హాస్పిటాలిటీ, ఎఫ్​ఎంసీజీ, టెలికమ్యునికేషన్స్​, యుటిలిటీస్​, కెమికల్ తయారీ యూనిట్లలో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉంది. 2025 అక్టోబర్​ నాటికి ఈ టాటా సంస్థ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్​ సుమారుగా రూ.8.84 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశారు. అంతేకాకుండా ఎయిర్​ ఇండియా, ఏరోస్పేస్​, మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్​, డిఫెన్స్​ టెక్నాలజీ కంపెనీ అయిన టాటా అడ్వాన్స్​డ్ సిస్టమ్స్​తో సహా అనేక అన్​లిస్టెడ్​ కంపెనీల్లో దీనికి పూర్తి లేదా మెజారిటీ వాటా ఉంది.

టాటా vs మిస్త్రీ- టాటా ట్రస్టు బోర్డులో ఏం జరుగుతోంది?

ఈ టాటా గ్రూప్ షేర్లు ఒకటి కొంటే పది వస్తాయ్- రూ.7వేల స్టాక్ రూ.700కే లభించే ఛాన్స్!

