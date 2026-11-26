టాటా గ్రూప్లో విభేదాలు తారస్థాయికి- చంద్రశేఖరన్ నియామకంపై కోర్టుకెక్కిన టాటా ట్రస్ట్స్
టాటా సన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా ఎన్. చంద్రశేఖరన్ను మూడోసారి ఐదేళ్ల కాలానికి పునర్నియమించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ సర్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్ -SDTT, ఆర్డీ టాటా ట్రస్ట్ RDTT బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి.
Published : November 26, 2026 at 2:20 PM IST
టాటా గ్రూప్లో విభేదాలు తారస్థాయికి చేరాయి. టాటా సన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా ఎన్. చంద్రశేఖరన్ను మూడోసారి ఐదేళ్ల కాలానికి పునర్నియమించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ సర్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్ -SDTT, ఆర్డీ టాటా ట్రస్ట్ RDTT బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి. టాటా సన్స్తో పాటు ఆ సంస్థకు చెందిన ఆరుగురు డైరెక్టర్లపై ఈ ట్రస్టులు దావాలు వేశాయి. నష్టపరిహారంగా SDTTకి 50 కోట్లు, RDTT కి 15 కోట్లను ఏటా 18 శాతం వడ్డీతో సహా చెల్లించాలని కోరాయి. సెప్టెంబర్ 17న జరిగిన టాటా సన్స్ బోర్డు సమావేశంలో చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకంపై చేసిన తీర్మానం సంస్థ నిబంధనలలోని ఆర్టికల్ 121 ప్రకారం చెల్లదని ట్రస్టులు పేర్కొన్నాయి. టాటా సన్స్లో దాదాపు 66 శాతం వాటా కలిగిన టాటా ట్రస్టులకు బోర్డులో నోయెల్ టాటా, వేణు శ్రీనివాసన్ నామినీ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. సెప్టెంబర్ 17న జరిగిన ఓటింగ్లో వేణు శ్రీనివాసన్ మద్దతు తెలపగా, నోయెల్ టాటా వ్యతిరేకించారు. నిబంధనల ప్రకారం నామినీ డైరెక్టర్లలో మెజారిటీ ఆమోదం లేకుండా బోర్డు ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోలేదని ట్రస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి తాము పంపిన లేఖలకు సరైన సమాధానం రాకపోవడంతో బుధవారం రాత్రి తీర్మానం చేసి కోర్టుకు వెళ్లాయి. నవంబర్ 30న జరిగే బోర్డు సమావేశంలో నామినీ డైరెక్టర్ల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తే, ఛైర్మన్ తన కాస్టింగ్ ఓటును వినియోగించకుండా తక్షణమే అడ్డుకోవాలని పిటిషన్లో కోరాయి. ఈ దావాలపై బాంబే హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ శుక్రవారం విచారణ జరిపే అవకాశం ఉంది.