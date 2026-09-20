టాటా సన్స్ బోర్డు నిర్ణయం చెల్లదా? చంద్రశేఖరన్ రీఅపాయింట్మెంట్పై టాటా ట్రస్ట్స్ అభ్యంతరం
ట్రస్ట్స్ నామినీ డైరెక్టర్ల మద్దతు తప్పనిసరి- చైర్మన్ క్యాస్టింగ్ ఓటుతో ఈ లోటును భర్తీ చేయలేరన్న టాటా ట్రస్ట్స్
Published : September 20, 2026 at 7:55 PM IST
Tata Sons Board Resolution : టాటా గ్రూప్లో మరోసారి బోర్డు రూమ్ వివాదం తెరపైకి వచ్చింది. టాటా సన్స్ ఎగ్జక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా ఎన్. చంద్రశేఖరన్ను మరో ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగించేందుకు సెప్టెంబర్ 17న తీసుకున్న నిర్ణయం చెల్లదని టాటా ట్రస్ట్స్ స్పష్టం చేసింది. టాటా సన్స్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ (AoA)లో ఉన్న ప్రత్యేక నిబంధనను దీనికి కారణంగా చూపించింది. ట్రస్ట్స్ నామినేట్ చేసిన డైరెక్టర్లలో మెజారిటీ మద్దతు లేకుండా ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం సాధ్యం కాదని వాదించింది.
టాటా సన్స్లో టాటా ట్రస్ట్స్కు సుమారు 66 శాతం వాటా ఉంది. సంస్థ బోర్డులో ట్రస్ట్స్ తరఫున ఇద్దరు నామినీ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. సెప్టెంబర్ 17న చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకంపై జరిగిన ఓటింగ్లో టాటా ట్రస్ట్స్ ఛైర్మన్ నోయెల్ టాటా వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు. మరో ట్రస్ట్స్ నామినీ డైరెక్టర్ వేణు శ్రీనివాసన్ మాత్రం ప్రతిపాదనకు మద్దతు ఇచ్చారు. మొత్తంగా బోర్డులో ప్రతిపాదనకు 4-1 ఓట్లు వచ్చినట్లు టాటా ట్రస్ట్స్ పేర్కొంది. అయితే మొత్తం ఓట్ల లెక్క మాత్రమే చూడకూడదని ట్రస్ట్స్ చెబుతోంది. తమ నామినీ డైరెక్టర్లకు సంబంధించి AoAలో ప్రత్యేక రక్షణ ఉందని పేర్కొంది. ఇద్దరు నామినీ డైరెక్టర్లు ఉన్నప్పుడు మెజారిటీ అంటే ఇద్దరి మద్దతు అవసరమని వాదించింది. వారిలో ఒకరు వ్యతిరేకంగా ఓటేయడంతో అవసరమైన మద్దతు రాలేదని తెలిపింది.
ఇక్కడే చైర్మన్ క్యాస్టింగ్ ఓటుపైనా వివాదం మొదలైంది. బోర్డు స్థాయిలో ఓట్లు సమానంగా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చైర్మన్కు క్యాస్టింగ్ ఓటు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుందని టాటా ట్రస్ట్స్ అంటోంది. ట్రస్ట్స్ నామినీ డైరెక్టర్లకు సంబంధించిన ప్రత్యేక నిబంధనను ఆ ఓటుతో అధిగమించలేరని స్పష్టం చేసింది. తమ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 17న బోర్డులో ఎలాంటి డెడ్లాక్ లేదని, నిర్ణయం తీసుకునే సమయంలో AoAలోని నిబంధనే వర్తించిందని తెలిపింది. అందుకే చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకానికి సంబంధించిన సెప్టెంబర్ 17 తీర్మానం చట్టబద్ధంగా ఆమోదం పొందలేదని, మొదటి నుంచే చెల్లుబాటు కాదని టాటా ట్రస్ట్స్ ప్రకటించింది. మరోవైపు టాటా సన్స్ మాత్రం బోర్డు చంద్రశేఖరన్కు మరో ఐదేళ్ల పదవీకాలాన్ని ఆమోదించిందనే ప్రాతిపదికన ముందుకు సాగుతోంది.