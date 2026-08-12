టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ పదవికి చంద్రశేఖరన్ గుడ్బై- రెండోసారి కొనసాగేందుకు నో
టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ కీలక నిర్ణయం
Published : August 12, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 1:41 PM IST
Tata Sons Chairman Resign : టాటా గ్రూప్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ తన పదవీ నుంచి వైదొలగనున్నారు. ఛైర్మన్ పదవీ మరోసారి కొనసాగేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదని ప్రకటించారు. కొత్త ఛైర్మన్ నియామకంపై త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని బోర్డును కోరారు. ఈ మేరకు ఒక లేఖ విడుదల చేశారు. తనకు మరో ఐదేళ్ల పదవీకాలం పొడిగించేందుకు టాటా ట్రస్టులు ఏకగ్రీవంగా సిఫార్సు చేసినప్పటికీ, బోర్డులో అవసరమైన ఏకాభిప్రాయం రాకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చంద్రశేఖరన్ తెలిపారు.
సర్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్, సర్ రతన్ టాటా ట్రస్ట్లు చంద్రశేఖరన్ను మరో ఐదేళ్లు ఛైర్మన్గా కొనసాగించాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించి సిఫార్సు చేశాయి. ఈ ప్రతిపాదనను టాటా సన్స్ నామినేషన్ అండ్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ కూడా పరిశీలించి బోర్డుకు సిఫార్సు చేసింది. అయితే 2026 ఫిబ్రవరి 24న జరిగిన టాటా సన్స్ బోర్డు సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనకు అవసరమైన పూర్తి మద్దతు లభించలేదు. బోర్డులోని ఒక సభ్యుడు ప్రతిపాదనకు మద్దతు ఇవ్వకపోవడంతో ఏకాభిప్రాయం ఏర్పడలేదని చంద్రశేఖరన్ వెల్లడించారు. దీంతో అప్పట్లో నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసినట్లు తెలిపారు. ఆ బోర్డు సమావేశం జరిగి ఆరు నెలలు గడిచినా, ఇప్పటివరకు దీనిపై ఎలాంటి తుది నిర్ణయం వెలువడలేదని పేర్కొన్నారు.
'నాయకత్వంపై స్పష్టత అవసరం'
టాటా సన్స్ భారీ సంస్థ అని, ప్రస్తుతం గ్రూప్లో అనేక వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్టులు కీలక దశలో ఉన్నాయని చంద్రశేఖరన్ తెలిపారు. ఇలాంటి సమయంలో భవిష్యత్తు నాయకత్వంపై స్పష్టత ఉండటం ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులు, భాగస్వాములు, ఇతర వాటాదారులకు ఎంతో ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. 2027 ఫిబ్రవరి తర్వాత గ్రూప్ను నడిపించేందుకు నాయకుడు ఎవరో ముందుగానే స్పష్టత రావాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తన ప్రస్తుత పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత పునర్నియామకానికి తనను తాను ప్రతిపాదించుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు వివరించారు. తన నిర్ణయాన్ని టాటా సన్స్ బోర్డుకు అధికారికంగా తెలియజేసిన చంద్రశేఖరన్, తదుపరి ఛైర్మన్ ఎంపిక ప్రక్రియను త్వరగా ప్రారంభించాలని కోరారు. నాయకత్వ మార్పు సజావుగా జరిగేందుకు తగిన సమయం ఉండేలా వారసుడి ఎంపికపై త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రస్తుత పదవీకాలం పూర్తయ్యే వరకు తాను బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తు నాయకత్వంపై స్పష్టత ఇప్పటి నుంచే ఉండటం సంస్థ ప్రయోజనాలకు మంచిదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
టాటాతో 40 ఏళ్ల అనుబంధం
టాటా గ్రూప్తో తన నాలుగు దశాబ్దాల వృత్తి జీవితాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు చంద్రశేఖరన్. టాటా గ్రూప్లో 40 ఏళ్ల ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ను పూర్తి చేశానని తెలిపారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థకు సేవ చేసే అవకాశం లభించడం తనకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని పేర్కొన్నారు. టాటా సన్స్ను గత దశాబ్ద కాలంగా నడిపించడం తనకు గొప్ప గౌరవంతో పాటు ఎంతో బాధ్యతతో కూడుకున్న అనుభవమని అన్నారు. సంస్థకు సేవ చేసే అవకాశం కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చంద్రశేఖరన్ నిర్ణయంతో ఇప్పుడు టాటా సన్స్ తదుపరి నాయకత్వంపై ఆసక్తి నెలకొంది. 2027 ఫిబ్రవరి 20 తర్వాత సంస్థను ఎవరు నడిపిస్తారనే అంశంపై బోర్డు దృష్టి సారించనుంది.
చంద్రశేఖరన్ 1987లో టాటా గ్రూప్ లో చేరారు. అక్కడినుంచి అంచలంచెలుగా ఎదుగుతూ 2009లో టీసీఎస్ సీఈఓగా నియమితులయ్యారు. 2017లో టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇప్పుడు ఛైర్మన్గా వైదొలగేందుకు ప్రకటించడంతో ఇప్పుడు టాటా సన్స్ తదుపరి నాయకత్వంపై ఆసక్తి నెలకొంది. 2027 ఫిబ్రవరి 20 తర్వాత సంస్థను ఎవరు నడిపిస్తారనే అంశంపై బోర్డు దృష్టి సారించనుంది.
పడిపోయిన షేర్లు
ఇదిలా ఉండగా, చంద్రశేఖరన్ రాజీనామా ప్రకటనతో టాటా షేర్లు నష్టాల్లోకి వెళ్లాయి. టాటా గ్రూప్ కంపెనీలు అయినా టీసీఎస్, టాటా స్టీల్, టాటా పవర్ కంపెనీ షేర్లు పడ్డాయి. ప్రకటన తర్వాత టాటా పవర్ షేరు ధర 1.26 శాతం పతనమైంది. టీసీఎస్ స్టాక్ ధర 3.9 శాతం పడిపోయింది. టాటా స్టీల్ షేర్ ధర 1.86 శాతం కుంగింది.
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