ETV Bharat / business

టాటా సన్స్‌ ఛైర్మన్‌గా మరోసారి ఎన్.చంద్రశేఖరన్- మరో ఐదేళ్లపాటు ఆయనే!

మరో ఐదేళ్లపాటు ఛైర్మన్‌గా కొనసాగనున్న చంద్రశేఖరన్‌- వరుసగా మూడోసారి టాటా సన్స్‌ ఛైర్మన్‌గా ఎన్.చంద్రశేఖరన్

tata sons chairman
చంద్రశేఖరన్‌ ((PTI))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tata Sons Chairman : టాటా సన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్‌గా ఎన్‌.చంద్రశేఖరన్‌ను మరో ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగించేందుకు టాటా సన్స్ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. గురువారం నిర్వహించిన బోర్డు సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గత నెలలో తాను ఈ పదవిలో మూడోసారి కొనసాగడానికి ఇష్టపడట్లేదని ప్రకటించిన చంద్రశేఖరన్, బోర్డు అభ్యర్థన మేరకు తాజాగా తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. ఆయన ప్రస్తుత పదవీ కాలం ఫిబ్రవరి 2027తో ముగియనుండగా, తాజా ఆమోదంతో మరో 5 సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు.

TAGGED:

TATA SONS CHAIRMAN
TATA SONS CHAIRMAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.