వినియోగదారులకు టాటా, హ్యూందాయ్ షాక్- కార్ల ధరలు పెంపు- ఎంతంటే?
CAR PRICE HIKE 2026 : పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి వ్యయాలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో కార్ల ధరలు పెరగనున్నాయని ప్రముఖ సంస్థలు తెలిపాయి.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
Published : November 24, 2026 at 4:30 PM IST
ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు వాహనదారులకు షాక్ ఇచ్చాయి. పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి వ్యయాలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో వాహనాల ధరలను పెంచుతున్నట్లు టాటా, హ్యూందాయ్ ప్రకటించాయి. ఈ కొత్త ధరలు డిసెంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. టాటా మోటార్స్ తన కార్లు, ఎస్యూవీల ధరలను సగటున 0.5 శాతం పెంచనున్నట్లు వెల్లడించింది. మరోవైపు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా కూడా తన మోడళ్ల ధరలను రూ.8 వేల వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది.