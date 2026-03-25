ETV Bharat / business

స్విగ్గీ, ఇన్‌స్టామార్ట్​లో కొత్త అప్‌డేట్- ఇకపై వాయిస్​తోనే ఆర్డర్​

11 భారతీయ భాషల్లో వాయిస్ ఆర్డరింగ్ సేవలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Swiggy New Update : స్విగ్గీ, ఇన్‌స్టామార్ట్, డైన్ ఔట్ యూజర్లకు కొత్త అప్‌డేట్. ఈ యాప్‌ల యూజర్లు త్వరలో నేరుగా మాటలతో ఆర్డర్లు ఇవ్వొచ్చు. 11 భారతీయ భాషల్లో వాయిస్ ఆర్డరింగ్ సేవలను స్విగ్గీ, ఇన్‌స్టామార్ట్, డైన్ ఔట్ అందుబాటులోకి తేనున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రముఖ ఆర్టిఫీషియెల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) కంపెనీ 'సర్వం'తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నామని బుధవారం స్విగ్గీ వెల్లడించింది. దీని ద్వారా స్విగ్గీ, ఇన్‌స్టామార్ట్, డైన్ ఔట్ యూజర్లకు సర్వం కంపెనీకి చెందిన ఏఐ అసిస్టెంట్ 'ఇండస్' సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపింది. 'ఇండస్' సహకారంతో యూజర్లు వాయిస్ ఆర్డర్లను ఇచ్చి ఆహారం, నిత్యావసరాలు, హోటల్/రెస్టారెంట్ టేబుల్స్‌ను బుక్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఇకపై రేజర్ పేతో కూడా యూజర్లు ఆర్డరింగ్, చెకౌట్ ప్రాసెస్‌లను పూర్తి చేయొచ్చని స్విగ్గీ చెప్పింది. సర్వం కంపెనీకి చెందిన ఏఐ వాయిస్ మోడల్స్ తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ సహా 11 భాషలకు సపోర్ట్ చేస్తాయని స్విగ్గీ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ (సీటీఓ) మధుసూధన్ రావు తెలిపారు. వీటిలో ఏదైనా ఒక భాషలో మాట్లాడి యూజర్లు వాయిస్ ఆర్డర్‌ను ఇవ్వొచ్చని ఆయన చెప్పారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.