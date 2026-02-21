ETV Bharat / business

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 12:00 PM IST

1 Min Read
Trump Tariffs India : ప్రపంచ దేశాలపై ఏకపక్షంగా సుంకాలను బాదిన వ్యవహారంలో అమెరికా సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం మొట్టికాయలు వేయడంతో ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ దిద్దుబాటు చర్యలను మొదలుపెట్టారు. తాజాగా శనివారం ఆయన మరో కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేశారు. అమెరికా వాణిజ్య చట్టం-1974లోని సెక్షన్ 122 ప్రకారం ప్రపంచ దేశాలపై 10 శాతం సుంకాలను విధిస్తానని కొత్త ఆర్డర్‌లో ట్రంప్ వెల్లడించారు. దీంతో భారత్‌పై అమెరికా విధిస్తున్న 18 శాతం దిగుమతి సుంకం కాస్తా 10 శాతానికి తగ్గనుంది. ప్రపంచ దేశాలపై విధించిన సుంకాలను తగ్గించే కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌పై సంతకం చేసిన అనంతరం సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. సుంకాలను తగ్గించే తన ఆర్డర్ వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు.

