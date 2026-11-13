ఉపగ్రహ కమ్యూనికేషన్ల 'కిల్ స్విచ్' మన సరిహద్దుల్లోనే ఉండాలి: సునీల్ మిత్తల్
Sunil Mittal On Kill Switch : భారతీ ఎంటర్ప్రైజెస్ 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా భారతీ ఎయిర్టెల్ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్ మీడియాతో మాట్లాడారు. అంతరిక్షానికి సంబంధించిన తన భవిష్యత్తుపై భారతదేశానికే నియంత్రణ ఉండాలని చెప్పారు.
Published : November 13, 2026 at 1:06 PM IST
భారతదేశంలోకి ఉపగ్రహ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవల ప్రవేశంపై స్పేస్ఎక్స్ అధిపతి ఎలాన్ మస్క్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాన్ని రేకెత్తించాయి. ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ, భారతీ ఎయిర్టెల్ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్ సునీల్ మిత్తల్, భారతదేశ ఉపగ్రహ కమ్యూనికేషన్ల 'కిల్ స్విచ్' దేశ సరిహద్దుల్లోనే ఉండాలని సూచించారు. అంతరిక్షానికి సంబంధించిన తన భవిష్యత్తుపై భారతదేశానికే నియంత్రణ ఉండాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. భారతీ ఎంటర్ప్రైజెస్ 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా పీటీఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మిత్తల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ఆధునిక యుద్ధం ఇప్పుడు అంతరిక్షంలోకి కూడా విస్తరించినందున, ఉపగ్రహ ఆపరేటర్లకు లైసెన్సులు ఇచ్చే విషయంలో ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ సమర్థనీయమే. డ్రోన్లు, సైబర్ ముప్పుల నుంచి గైడెడ్ క్షిపణుల వరకు ప్రతిదీ అంతరిక్షం నుంచే నియంత్రించవచ్చు. ప్రతి దేశం తన సొంత భద్రతపై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం అత్యవసరం. అందువల్ల, ఉపగ్రహ ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ల 'కిల్ స్విచ్' భారతదేశంలోనే ఉండాలి. ఒకవేళ అది విదేశంలో (మస్క్ కంపెనీని పరోక్షంగా ఉద్దేశించి) ఉంటే, అది సమస్యలను సృష్టిస్తుంది."
- సునీల్ మిత్తల్, భారతీ ఎయిర్టెల్ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్
'కిల్ స్విచ్' అంటే ఏమిటి?
అంతేకాకుండా, భారతదేశం ఒకే సర్వీస్ ప్రొవైడర్పై ఆధారపడకూడదని, బదులుగా ఈ సేవల కోసం విభిన్న శ్రేణి ప్రొవైడర్లను కలిగి ఉండాలని మిత్తల్ పేర్కొన్నారు. సాంకేతికంగా చెప్పాలంటే, 'కిల్ స్విచ్' అనేది ఒక శాటిలైట్ నెట్వర్క్ సేవను పూర్తిగా నిలిపివేయడం, దాని వేగాన్ని తగ్గించడం లేదా పరిమితం చేసే సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. దీనిని శాటిలైట్ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ తమ నియంత్రణ వ్యవస్థలు, గ్రౌండ్ గేట్వేల ద్వారా నిర్వహిస్తారు. శాటిలైట్ బ్రాడ్బ్యాండ్లో, వినియోగదారు టెర్మినల్స్ ఉపగ్రహాలకు కనెక్ట్ అవుతాయి, అవి డేటాను గ్రౌండ్ స్టేషన్లకు ప్రసారం చేస్తాయి, అక్కడి నుంచి అది ఇంటర్నెట్కు చేరుతుంది.
గ్రౌండ్ గేట్వేలపై పూర్తి నియంత్రణ
ఫలితంగా, ఈ నియంత్రణ వ్యవస్థలు, గ్రౌండ్ గేట్వేలను నిర్వహించే వారు సేవలపై పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉంటారు. వినియోగదారు సేవలను నిలిపివేయడం లేదా పరిమితం చేయడం లేదా డేటా ప్రవాహాన్ని దారి మళ్లించడం కూడా వారికి సాంకేతికంగా సాధ్యమే. సరళంగా చెప్పాలంటే, ఆపరేటర్ చేతిలో శాటిలైట్ నెట్వర్క్ కోసం 'ఆన్/ఆఫ్' లేదా నియంత్రణ స్విచ్ ఉండటాన్ని కిల్ స్విచ్ అంటారు. భారత ప్రభుత్వం దీనిని ఒక భద్రతా సాధనంగా పరిగణిస్తుంది. ఈ 'కిల్ స్విచ్'పై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం వలన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దేశం సేవలను నియంత్రించగలదని కేంద్రం పేర్కొంది. మరోవైపు, ఈ వ్యవస్థ విదేశీ సంస్థల చేతుల్లోకి వెళ్తే, అంతరిక్ష భద్రతపై దేశానికి ఉన్న నియంత్రణను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళనలు ఉన్నాయి. ఈ కారణాల దృష్ట్యా, దేశంలో శాటిలైట్ సేవలకు అనుమతులు మంజూరు చేయడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, తన 'స్టార్లింక్' సేవలు భారత్లోకి ప్రవేశించకుండా కొందరు అడ్డుకుంటున్నారని ఎలాన్ మస్క్ ఇటీవల వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, మిత్తల్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి.
ఎలాన్ మస్క్ వివాదాస్పద వాఖ్యలు
కాగా ఇటీవల భారతదేశంలోకి తన ఉపగ్రహ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవ స్టార్లింక్ ప్రవేశాన్ని కొందరు బడా వ్యాపారవేత్తలు తమ గుత్తాధిపత్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి అడ్డుకుంటున్నారంటూ స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదానికి దారితీశాయి. ముఖ్యంగా రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీని ఉద్దేశించి మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, ఆ ఆరోపణలను పూర్తిగా నిరాధారమైనవిగా తోసిపుచ్చింది. దేశంలో టెలికాం, ఉపగ్రహ అనుమతుల ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఉందని, స్టార్లింక్తో పాటు దేశీయ సంస్థలైన రిలయన్స్ జియో, వన్వెబ్ కూడా ఒకే విధమైన జాతీయ భద్రతా తనిఖీల దశలో ఉన్నాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
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