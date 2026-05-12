ETV Bharat / business

ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాదు "విద్యార్థులకూ క్రెడిట్​ కార్డ్​లు" - వీరు అర్హులు! - అప్లై చేసుకోండిలా!

-విద్యార్థులకు ప్రత్యేక క్రెడిట్ కార్డులు- యాడ్-ఆన్ కార్డులనూ పొందే అవకాశం!

Student Credit Card Details
Student Credit Card Details (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Student Credit Card Details: ఈ రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డు వాడకం సాధార‌ణమైపోయింది. ఈ కార్డు వ‌ల్ల అనేక బెనిఫిట్స్​ లభిస్తుండటం వల్ల చాలా మంది వీటిని వాడుతున్నారు. అయితే క్రెడిట్​ కార్డు అనేది కేవలం ఉద్యోగులు, వ్యాపారులకే ఇస్తారని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ కొన్ని బ్యాంకులు.. ప్రత్యేకంగా విద్యార్థుల‌కు కూడా క్రెడిట్ కార్డుల‌ను అందిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వీటిని పొందేందుకు ఎటువంటి ఆదాయం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఈ కార్డు పొందడానికి అర్హులు ఎవరు? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరాలో చూద్దాం.

అర్హ‌త‌: విద్యార్థుల‌కు సంపాద‌న ఉండ‌దు కాబ‌ట్టి స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డుల‌ు పొందడానికి ఇన్​కమ్​ అవసరం లేదు. కానీ, ద‌ర‌ఖాస్తుదారు వ‌య‌సు 18 సంవ‌త్స‌రాల‌ు పైనే ఉండాలి. తప్పకుండా ఏదైనా కాలేజీ లేదా యూనివర్సిటీలో చదువుతుండాలి. అయితే మిగిలిన అర్హతలు అనేవి ఆయా బ్యాంకులను బట్టి ఉంటాయి. ప్రస్తుతం స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డులు భార‌త్‌లో ప‌రిమితంగానే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

స్టూడెంట్​ క్రెడిట్​ కార్డ్స్​ రకాలు:

  1. యాడ్‌-ఆన్ కార్డు: మీకు 18 సంవ‌త్స‌రాలు పూర్తై, మీ ఫ్యామిలీలో సంపాదించే వ్య‌క్తి ఉండే క్రెడిట్ కార్డుకి అనుబంధంగా యాడ్‌-ఆన్ కార్డు కోసం దర‌ఖాస్తు చేసుకోవ‌చ్చు. కేవైసీకి సరిపడే డాక్యుమెంట్లను స‌మ‌ర్పించడం ద్వారా అప్లికేషన్​ ప్రాసెస్​ సుల‌భంగా పూర్త‌వుతుంది.
  2. సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్‌: ఈ కార్డు కోసం బ్యాంకులో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేయాలి. ఒకవేళ ఇప్ప‌టికే మీకు ఎఫ్‌డీ ఖాతా ఉంటే దాని ఆధారంగా సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డు కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  3. స్టూడెంట్ లోన్ ఉన్న‌వారు: ఇప్ప‌టికే ఏదైనా బ్యాంకులో విద్యా రుణం ఉంటే.. మీరు ఈజీగా స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డును పొంద‌వ‌చ్చు. దీనికి ఉదాహ‌ర‌ణ ఎస్‌బీఐ అందించే ఎస్‌బీఐ స్టూడెంట్ ప్ల‌స్ అడ్వాంటేజ్ క్రెడిట్ కార్డు.

స్టూడెంట్ కార్డు ఫీచ‌ర్లు:

  • ఇత‌ర క్రెడిట్ కార్డుల‌తో పోలిస్తే.. స్టూడెంట్స్​ క్రెడిట్​ కార్డ్స్​ లిమిట్​ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇది సుమారు రూ.15వేల వరకు ఉండొచ్చు. కార్డు హోల్డ‌ర్లు ప‌రిమితికి మించి ఖ‌ర్చు చేయ‌కుండా ఇది నియంత్రిస్తుంది.
  • స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డుల వ్యాలిడిటీ 5 సంవ‌త్స‌రాలుగా ఉంటుంది. ఒక‌వేళ విద్యార్థులు ఏదైనా కారణం చేత క్రెడిట్ కార్డు పోగొట్టుకుంటే.. ఫ్రీ లేదా కొద్దిగా డబ్బు చెల్లించి కొత్త కార్డును పొంద‌వ‌చ్చు.
  • స్టూడెంట్ క్రెడిట్‌ కార్డుల‌ను జాయినింగ్ ఫీజు లేకుండానే ఇష్యూ చేస్తారు. వార్షిక రుసుము కూడా చాలా త‌క్కువ‌గా ఉంటుంది.
  • ద‌ర‌ఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా సుల‌భంగానే ఉంటుంది. కార్డు ఉప‌యోగించి చేసే ఖ‌ర్చుపై రివార్డు పాయింట్లు, క్యాష్‌బ్యాక్‌లు వంటి ఆఫర్లు ల‌భిస్తాయి.
  • ఈ కార్డును కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నార్మల్​ క్రెడిట్ కార్డు మాదిరి అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవ‌చ్చు. అయితే అందుకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాలి.

కావాల్సిన ప‌త్రాలు:

  • ఆధార్​, పాన్‌, ఓటర్​ ఐడీ లేదా ప్ర‌భుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా ఫోటోతో కూడిన‌ గుర్తింపు కార్డు.
  • అడ్రస్​ కోసం ఆధార్ లేదా ప్ర‌భుత్వ ఆమోదం ఉన్న నివాస సర్టిఫికెట్​
  • పుట్టిన తేదీ ధ్రువీక‌ర‌ణ కోసం బర్త్​ సర్టిఫికెట్​
  • యూనివర్సిటీ లేదా కాలేజీ జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు/ఐడీ కార్డు. ఇవి లేదంటే కాలేజీలో చ‌దువుతున్న‌ట్లు ధ్రువీక‌రించే ఎన్‌రోల్‌మెంట్ స్లిప్​.
  • పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు

ఎలా ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకోవాలి?: మీరు ఎంచుకునే స్టూడెంట్​ క్రెడిట్ కార్డులోని రకాలను బ‌ట్టి అప్లికేషన్​ విధానం ఉంటుంది. మీకు ఏ రకం కావాలో సెలెక్ట్​ చేసుకుని ఆయా బ్యాంకుకి వెళ్లి డాక్యుమెంట్లు సమర్పించి అప్లై చేసుకోవాలి.

"క్రెడిట్‌ కార్డు" క్లోజ్‌ చేస్తే క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ తగ్గుతుందా? - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే?

క్రెడిట్​ కార్డు వాడుతున్నారా? - ఇలాంటి ఆఫర్ల నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి!

TAGGED:

STUDENT CREDIT CARD DETAILS
APPLY FOR STUDENT CREDIT CARD
STUDENT CREDIT CARD APPLICATION
స్టూడెంట్​ క్రెడిట్​ కార్డ్​
STUDENT CREDIT CARD DETAILS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.