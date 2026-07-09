మ్యూచువల్ ఫండ్స్ vs షేర్లు - యంగ్ ఇన్వెస్టర్స్కు ఏది బెటర్?
-మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకే యువత ఆసక్తి - ఈ రెండీటి మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడంలోనే పెట్టుబడి విజయ రహస్యం అంటున్న నిపుణులు!
Published : July 9, 2026 at 6:22 PM IST
Stocks vs Mutual Funds: మ్యూచువల్ ఫండ్లకు ఆదరణ పెరుగుతున్నప్పటికీ, చాలా మంది యువ మదుపరులు అధిక రాబడుల కోసం నేరుగా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. గణాంకాల ప్రకారం, మ్యూచువల్ ఫండ్లు సాధారణంగా 10 శాతం సగటు వార్షిక రాబడి అందిస్తే, షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మాత్రం రాబడి 30 శాతం వరకూ ఉండే అవకాశం ఉంది. స్థిర ఆదాయం లభించే పథకాలతో పోలిస్తే, దీర్ఘకాలంలో ఈక్విటీలు మెరుగైన రాబడులను ఇస్తాయని చెప్పొచ్చు. అయితే కేవలం రాబడిని మాత్రమే చూడటం అసంపూర్ణమే అవుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. యువ ఉద్యోగులు తాము ఎంత సంపాదించగలమనే దానికంటే, తమకున్న సమయం, అవగాహన, క్రమశిక్షణతో ఎంత సమర్థంగా పెట్టుబడి పెట్టగలమనేదే ఆలోచించాలంటున్నారు. ఈ రెండీటి మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడంలోనే పెట్టుబడి విజయ రహస్యం దాగి ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పరిశోధన అవసరం: నేరుగా ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది అత్యంత నష్టభయంతో కూడుకున్నదని, రాబడి అధికంగా వస్తుందనేది తర్వాత విషయమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. షేర్ల ఎంపిక, సమయం, క్రమశిక్షణపై రాబడి ఆధారపడి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. దీని కోసం స్టాక్ మార్కెట్లను నిరంతరం గమనిస్తూనే ఉండాలని, వ్యాపారాలు, రంగాలు, ఆర్థిక పోకడలను అర్థం చేసుకోవడంతోపాటు, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల సమయంలో భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 5,000కు పైగా నమోదిత కంపెనీలున్నాయని, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న కంపెనీల నుంచి స్థిరమైన లాభాలనిచ్చే వాటిని గుర్తించడం అందరికీ సాధ్యం కాదంటున్నారు. ఉద్యోగం ప్రారంభంలో ఉన్న నిపుణులకు ఇందుకు తగిన సమయం కేటాయించడం సవాలుతో కూడుకున్న పని అని, తగినంత పరిశోధన లేకుండా పెట్టుబడి పెడితే, పొరపాట్లు జరిగే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి: మ్యూచువల్ ఫండ్లలోని పెట్టుబడులను నిపుణులైన ఫండ్ మేనేజర్లు నిర్వహిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారు మీ తరఫున పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని, డబ్బును వివిధ సాధనాల్లో మదుపు చేస్తారని వివరిస్తున్నారు. సౌలభ్యం, క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి (సిప్) వంటి అనేక ప్రయోజనాలను ఫండ్లు అందిస్తాయని.. మ్యూచువల్ ఫండ్ల స్కీములు గణనీయంగా ఉండటంతో, వాటి ఎంపికలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
మ్యూచువల్ ఫండ్లు పెట్టుబడిని సులభతరం చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు నిపుణులు. ఈక్విటీ ఫండ్ల నిబంధనల ప్రకారం ఫండ్ మేనేజర్లు 70 నుంచి 80 శాతం ఈక్విటీల్లోనే మదుపు చేయాల్సి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. దీని వల్ల మార్కెట్ పతనాల్లో విక్రయించడానికి లేదా గరిష్ఠ స్థాయిలో కొనడానికి వారు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని, దీనివల్ల మొత్తం రాబడులు తగ్గే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఫండ్ మేనేజర్లు నిర్ణయాల విషయంలో పారదర్శకత లోపించడం మరో ప్రతికూలత అంటున్నారు. ఏయే షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారో వెల్లడించినప్పటికీ, ఆ షేర్ల ఎంపిక వెనుక ఉన్న కారణాలను వివరించరని.. ఇది మార్కెట్ గురించి నేర్చుకోవాలనుకునే మదుపరులకు నిరాశ కలిగించే అంశం అంటున్నారు.
ఇవి అవసరం: స్టాక్ మార్కెట్లో విజయం సాధించడం అంటే, కేవలం తెలివితేటలపైనే ఆధారపడి ఉండదంటున్నారు. దానికి సమయం, ఓపిక, భావోద్వేగాల నియంత్రణ అవసరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. వ్యాపారాలను విశ్లేషించడం, మార్కెట్ దశలను అర్థం చేసుకోవడం, నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండటం.. ఇవన్నీ అలవాటు చేసుకోవడానికి ఏళ్లు పడుతుందని, త్వరగా పెట్టుబడులు ప్రారంభించడం వల్ల ఈ నైపుణ్యాలను పెంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక సంపదపై దృష్టి పెట్టినప్పుడు మీ పెట్టుబడిలో 70 నుంచి 90 శాతాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్లలో, స్థిరాదాయం కోసం 10-30 శాతాన్ని నేరుగా షేర్లలో మదుపు చేయొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
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