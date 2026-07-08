కుప్పకూలిన స్టాక్మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1800 పాయింట్స్ డౌన్
భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు- చమురు ధరల భారీ పెరుగుదలే కారణం
Stock markets tumble (Getty Images)
Published : July 8, 2026 at 3:00 PM IST
Stock Markets Today : బుధవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు పెరగడంతో మదుపరుల సెంటిమెంట్ దెబ్బతినడమే ఇందుకు కారణం.
ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 1878 పాయింట్లు నష్టపోయి 63,998 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 574 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,830 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ట్రెండ్, ఇన్ఫోసిస్, టైటాన్, సన్ఫార్మా, టెక్ మహీంద్రా, టాటా స్టీల్ సహా అన్ని రంగాల షేర్లు భారీగా నష్టపోయాయి.