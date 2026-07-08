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కుప్పకూలిన స్టాక్​మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్​ 1800 పాయింట్స్​ డౌన్​

భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు- చమురు ధరల భారీ పెరుగుదలే కారణం

Stock markets tumble
Stock markets tumble (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 3:00 PM IST

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Stock Markets Today : బుధవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు పెరగడంతో మదుపరుల సెంటిమెంట్ దెబ్బతినడమే ఇందుకు కారణం.

ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్​ 1878 పాయింట్లు నష్టపోయి 63,998 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 574 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,830 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ట్రెండ్, ఇన్ఫోసిస్​, టైటాన్, సన్​ఫార్మా, టెక్​ మహీంద్రా, టాటా స్టీల్​ సహా అన్ని రంగాల షేర్లు భారీగా నష్టపోయాయి.

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