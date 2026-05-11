భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- 1000కిపైగా సెన్సెక్స్ డౌన్- మోదీ పిలుపు ఎఫెక్ట్!
వెయ్యి పాయింట్లకు పైగా నష్టంలో సెన్సెక్స్- 250పాయింట్లకు పైగా నష్టంలో నిఫ్టీ- ప్రారంభ ట్రేడింగ్లో 145 పైసలు పడిపోయిన రూపాయి మారకం విలువ- డాలర్తో పోలిస్తే రూ.94.96 వద్ద నమోదైన రూపాయి మారకం విలువ
Published : May 11, 2026 at 10:25 AM IST
Stock Market Today : దేశీయ మార్కెట్లు సోమవారం భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 1000 పాయింట్ల మేర కుంగింది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల ప్రభావంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 800 పాయింట్లు నష్టపోగా నిఫ్టీ 200 పాయింట్ల నష్టంతో ట్రేడవుతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కరోనా కాలం నాటి చర్యలను ప్రస్తావించడం, యుద్ధం ముగింపు విషయంలో ఇరాన్ శాంతి ప్రతిపాదనలను అమెరికా అధ్యక్షుడు తిరస్కరించడంతో మదుపర్లు అప్రమత్తత పాటిస్తున్నారు. చమురు ధరలు భగ్గుమనడంతో మన సూచీలు నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.
భారత కరెన్సీ రూపాయి విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఊహించని రీతిలో పడిపోయింది. సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభం కావడమే భారీ నష్టాలతో మొదలైంది. అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి ఏకంగా 145 పైసలు పడిపోయి, 94 రూపాయల 96 పైసల వద్ద ఆల్టైమ్ కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. గత కొన్ని రోజులుగా పశ్చిమాసియాలో, ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు రూపాయిని కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాయి. ఇరాన్- అమెరికా మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. దీని ప్రభావం నేరుగా కరెన్సీ మార్కెట్పై కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటడంతో, భారత్ వంటి దిగుమతి చేసుకునే దేశాలపై భారం పెరిగింది. దీనివల్ల డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగి, రూపాయి విలువ మరింత దిగజారింది. విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు దేశీయ మార్కెట్ల నుంచి నిధులను భారీగా ఉపసంహరించుకోవడం కూడా రూపాయి పతనానికి మరో కారణంగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రూపాయిని నిలబెట్టేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందోనని మార్కెట్ వర్గాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.