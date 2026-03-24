దలాల్‌ స్ట్రీట్‌లో బుల్‌ రన్‌- ట్రంప్​ బ్రేక్​తో భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్‌ 1500+

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 24, 2026 at 9:54 AM IST

Stock Market Today : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల వరుస నష్టాల్లో ఉన్న స్టాక్​ మార్కెట్ సూచీలు లాభాల బాట పట్టాయి. ఇరాన్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాలపై దాడులకు కొన్ని రోజులు పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించడంతో చమురు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఈ ప్రకటనతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు కూడా సానుకూలంగా స్పందించాయి. దీంతో మంగళవారం మన దేశీయ మార్కెట్లు లాభల్లో ప్రారంభించాయి. సెన్సెక్స్​ 1500 పాయింట్ల, నిఫ్టీ 300 పాయింట్ల వరకు పైనే పెరిగాయి. ఎర్లీ ట్రెడింగ్​లో సెన్సెక్స్‌ 1079 పాయింట్ల లాభంతో 73,775 వద్ద కొనసాగుతోంది. నిఫ్టీ 337.4 పాయింట్లు పెరిగి 22,848.80 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది.

