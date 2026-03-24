దలాల్ స్ట్రీట్లో బుల్ రన్- ట్రంప్ బ్రేక్తో భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1500+
Published : March 24, 2026 at 9:54 AM IST
Stock Market Today : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల వరుస నష్టాల్లో ఉన్న స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు లాభాల బాట పట్టాయి. ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులకు కొన్ని రోజులు పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో చమురు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఈ ప్రకటనతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు కూడా సానుకూలంగా స్పందించాయి. దీంతో మంగళవారం మన దేశీయ మార్కెట్లు లాభల్లో ప్రారంభించాయి. సెన్సెక్స్ 1500 పాయింట్ల, నిఫ్టీ 300 పాయింట్ల వరకు పైనే పెరిగాయి. ఎర్లీ ట్రెడింగ్లో సెన్సెక్స్ 1079 పాయింట్ల లాభంతో 73,775 వద్ద కొనసాగుతోంది. నిఫ్టీ 337.4 పాయింట్లు పెరిగి 22,848.80 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.