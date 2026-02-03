ETV Bharat / business

భారత్, అమెరికా ట్రేడ్ డీల్​- దలాల్‌ స్ట్రీట్‌లో బుల్‌ రన్‌- సెన్సెక్స్​ 2300 ప్లస్​

భారత్–అమెరికా మధ్య కీలక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ట్రంప్ సంతకం- భారీగా పెరిగిన మార్కెట్‌ సూచీలు

STOCKS
STOCKS (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
Stock Market Update Today : భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించిన వేళ దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు మంగళవారం భారీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. గ్లోబల్ పాజిటివ్ సంకేతాలు, ముఖ్యంగా భారత్–అమెరికా మధ్య కీలక వాణిజ్య ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ఇన్వెస్టర్లలో భారీ ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఫలితంగా మార్కెట్లు ఓపెనింగ్ నుంచే బుల్ రన్‌లోకి దూసుకెళ్లాయి.

బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 2,256 పాయింట్ల లాభంతో 83,935 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, నిఫ్టీ 699 పాయింట్లు పెరిగి 25,787 స్థాయిలో కదలాడుతోంది. ప్రీ-ఓపెనింగ్ సెషన్‌లోనే సెన్సెక్స్ 3,600 పాయింట్ల వరకూ ఎగబాకడం విశేషం. నిఫ్టీ 26,300 మార్క్‌ను తాకి రికార్డు స్థాయిని అందుకుంది. మార్కెట్ ప్రారంభం నుంచే అన్ని రంగాల్లో కొనుగోళ్లు జోరుగా కనిపించాయి.

అమెరికా భారత్‌తో ట్రేడ్ డీల్‌కు అంగీకరిస్తున్నట్టు ట్రంప్ ప్రకటించడంతో పాటు, భారత్ ఉత్పత్తులపై ఉన్న ప్రతీకార సుంకాలను 50 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లపై విధించిన అదనపు సుంకాలు కూడా ఈ తగ్గింపులో భాగం కావడంతో భారత ఎగుమతులకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది. ఈ నిర్ణయం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు గేమ్ చేంజర్‌గా మారుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

నిఫ్టీ సూచీలో అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌, అదానీ పోర్ట్స్‌, జియో ఫైనాన్షియల్‌, బజాజ్ ఫైనాన్స్‌, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ షేర్లు మంచి లాభాలు నమోదు చేశాయి. బ్యాంకింగ్, రియాల్టీ, ఆటో, ఐటీ, మెటల్ రంగాల షేర్లలో భారీ కొనుగోళ్లు జరిగాయి. నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 2.5 శాతం పైగా ఎగబాకింది. ఐటీ సూచీ దాదాపు 5.8 శాతం పెరిగితే, ఆటో 5 శాతం, మెటల్ 3.8 శాతం, ఫార్మా 4.2 శాతం లాభపడింది. స్మాల్‌క్యాప్, మిడ్‌క్యాప్ సూచీలు కూడా 4 శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరిగి విస్తృత ర్యాలీని సూచించాయి.

జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ వీకే విజయకుమార్ మాట్లాడుతూ, ఈ ట్రేడ్ డీల్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెద్ద బూస్ట్ ఇస్తుందని చెప్పారు. అమెరికాకు ఎగుమతులు పెరగడంతో భారత్ వృద్ధిరేటు FY27 నాటికి 7.5 శాతానికి చేరవచ్చని అంచనా వేశారు. కార్పొరేట్ లాభాలు 16–18 శాతం వరకూ పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. రూపాయి బలపడుతుందని కూడా తెలిపారు. ఇప్పటికే మార్కెట్‌లో భారీగా షార్ట్ పొజిషన్లు ఉండటంతో షార్ట్ కవరింగ్ కూడా ర్యాలీకి మరింత ఊతమిచ్చిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్‌లో విదేశీ పెట్టుబడులు పెరిగే అవకాశముందని, ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలు, టెలికాం, క్యాపిటల్ గూడ్స్, ఐటీ రంగాలు ముందంజలో ఉండొచ్చని అంచనా.

రూపాయి మారకం విలువ కూడా బలపడింది. డాలర్‌తో పోలిస్తే నిన్న 91.49 వద్ద ముగిసిన రూపాయి నేడు 90.30 స్థాయికి చేరింది. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల్లో పాజిటివ్ భావన పెరగడంతో కరెన్సీ మార్కెట్‌లో కూడా మెరుగైన ధోరణి కనిపిస్తోంది. అమెరికా మార్కెట్లు సోమవారం లాభాల్లో ముగియగా, ఆసియా మార్కెట్లు కూడా అదే బాటలో పయనించాయి. జపాన్ నిక్కీ 3 శాతం, దక్షిణ కొరియా కోస్పీ 4 శాతం ఎగబాకాయి. ఈ గ్లోబల్ సానుకూలత దేశీయ మార్కెట్లకు అదనపు మద్దతు ఇచ్చింది.

మొత్తానికి భారత్–అమెరికా ట్రేడ్ ఒప్పందం మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను పూర్తిగా మార్చేసింది. పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం పెరగడంతో రాబోయే రోజుల్లో కూడా మార్కెట్లు కొత్త రికార్డులను సృష్టించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ర్యాలీ ప్రారంభం మాత్రమేనని, ముందున్న రోజుల్లో మరింత బలమైన బూమ్ కనిపించవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీంతో సూచీలు కొత్త రికార్డుల్లో పరుగులు పెడుతున్నాయి. బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్చేంజి సూచీ సెన్సెక్స్ 2395 పాయింట్లు పెరిగి 84,062 వద్ద ట్రేడవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్చేంజి సూచీ నిఫ్టీ 770 పాయింట్ల లాభంతో 25,852 వద్ద కదలాడుతోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

