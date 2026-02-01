స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్: అప్రమత్తంగా మదుపర్లు- ఫ్లాట్గా సూచీలు
బడ్జెట్ నేపథ్యంలో ఆదివారం అయినప్పటికీ పనిచేస్తున్న స్టాక్ మార్కెట్లు
Stock Market Today (ANI)
Published : February 1, 2026 at 10:16 AM IST
Stock Market Today Budget Presentation : కేంద్ర బడ్జెట్ నేపథ్యంలో ఆదివారం అయినప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్లు పనిచేస్తున్నాయి. సాధారణంగా వీకెండ్ దేశీయ స్టాక్ సూచీలకు సెలవు అయినప్పటికీ, ఈసారి బడ్జెట్ ఆదివారమే ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్ర నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైంది. వివిధ రంగాలపై ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పలు కీలక నిర్ణయాలను ప్రకటిస్తారన్న అంచనాల నేపథ్యంలో మదుపర్లు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.
దేశీయ మార్కెట్ సూచీలు ఉదయం ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రారంభ సెషన్లో సెన్సెక్స్ 105 పాయింట్ల లాభంతో 82,375 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, నిఫ్టీ 22 పాయింట్ల నష్టంతో 25,338 వద్ద కదలాడుతోంది.