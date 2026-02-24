దలాల్ స్ట్రీట్ ఢమాల్- సెన్సెక్స్ 1100 పాయింట్లు డౌన్- పతనమైన ఐటీ, రియాలిటీ షేర్స్
ఏఐ ఎఫెక్ట్- 25,500 దిగువకు పడిపోయిన నిఫ్టీ- నష్టపోయిన మెటల్, ఫార్మా సెక్టార్లు
Published : February 24, 2026 at 3:40 PM IST
Stock Market Today : మంగళవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు రావడం మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపించింది. కృత్రిమ మేధతో సరికొత్త టూల్స్ మార్కెట్లోకి రావడం వల్ల ఐటీ షేర్లు భారీగా పతనం అయ్యాయి. దీనితో మదుపరుల సంపద సుమారు రూ.6 లక్షల కోట్లు ఆవిరైంది.
చివరికి బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్ 1068 పాయింట్లు నష్టపోయి 82,225 వద్ద స్థిరపడింది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ 288 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,424 వద్ద ముగిసింది.
- లాభపడిన షేర్లు : ఎన్టీపీసీ, టాటా స్టీల్, హిందూస్థాన్ యూనిలివర్, టైటాన్, పవర్గ్రిడ్, సన్ఫార్మా, రిలయన్స్, ఎస్బీఐ
- నష్టపోయిన షేర్లు : టెక్ మహీంద్రా, హెచ్సీఎల్ టెక్, ఎటర్నల్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఎల్ అండ్ టీ, భారతీ ఎయిర్టెల్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్
మార్కెట్ పతనానికి గల ప్రధాన కారణాలు
- ఆంథ్రోపిక్ తన 'క్లాడ్ కోడ్' టూల్తో పాత సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ను ఆధునీకరించే పనిని చాలా సులభతరం చేస్తామని ప్రకటించింది. దీని ప్రభావం నేరుగా ప్రపంచ ఐటీ రంగంతోపాటు భారత్ ఐటీ కంపెనీలపై కూడా పడింది. అందుకే ఐటీ షేర్లు భారీగా నష్టపోయాయి. ముఖ్యంగా నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ 5 శాతానికి పైగా పతనమైంది.
- అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్లను యూఎస్ సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ మళ్లీ అదనపు సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో గ్లోబల్ మార్కెట్లు నష్టపోయాయి. ఆ ప్రభావం ఇండియన్ మార్కెట్లపైనా పడింది.
- ఇరాన్ అణుఒప్పందానికి రావాలని ట్రంప్ ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. గురువారం జెనీవాలో దీని చర్చలు జరగనున్నాయి. ఒకవేళ ఈ డీల్ కనుక కుదరకపోతే మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకనే అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపించింది.
- అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 72 డాలర్ల మార్కును దాటింది. భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలకు ఇది ప్రతికూలంగా మారింది.
- అమెరికా డాలర్తో పోల్చితే రూపాయి విలువ రూ.90.96కు పడిపోవడం విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. ఈ కారణాల వల్ల నేడు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోయాయి.
- ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ రోజు 'స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్' ప్రసంగం చేయనున్నారు. ఇందులో ఆయన చేసే కామెంట్స్ను మార్కెట్లు నిశితంగా గమనిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
విదేశీ పెట్టుబడులు
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ డేటా ప్రకారం, సోమవారం విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్ఐఐ) రూ.3,483.70 కోట్ల విలువైన ఈక్విటీలను కొనుగోలు చేశారు. మరోవైపు దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు రూ.1,292.20 కోట్ల విలువైన స్టాక్లను విక్రయించారు.