వార్​ ఎఫెక్ట్- భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1700 పాయింట్లు డౌన్

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లపై ఇరాన్‌-ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధ ప్రభావం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 4, 2026 at 10:00 AM IST

1 Min Read
stock market today : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితుల ప్రభావం భారత స్టాక్‌ మార్కెట్‌పై భారీగా పడింది. బుధవారం దేశీయ మార్కెట్​ సూచీలు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఎర్లీ ట్రేడింగ్​ సెన్సెక్స్‌ 1,700 పాయింట్లకి పైగా పడిపోయి 78,550 పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. నిఫ్టీ 500 పాయింట్లకి పైగా కోల్పోయాయి 24,340 స్థాయికి చేరింది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ 66 పైసలు తగ్గి 92.15కి చేరింది.

