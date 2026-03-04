వార్ ఎఫెక్ట్- భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1700 పాయింట్లు డౌన్
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లపై ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ ప్రభావం
stock market today (ETV Bharat)
Published : March 4, 2026 at 10:00 AM IST
stock market today : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితుల ప్రభావం భారత స్టాక్ మార్కెట్పై భారీగా పడింది. బుధవారం దేశీయ మార్కెట్ సూచీలు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఎర్లీ ట్రేడింగ్ సెన్సెక్స్ 1,700 పాయింట్లకి పైగా పడిపోయి 78,550 పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. నిఫ్టీ 500 పాయింట్లకి పైగా కోల్పోయాయి 24,340 స్థాయికి చేరింది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ 66 పైసలు తగ్గి 92.15కి చేరింది.