దలాల్ స్ట్రీట్ ఢమాల్- భారీ నష్టాలతో ముగిసిన స్టాక్‌మార్కెట్లు- రూ.9లక్షల కోట్లకుపైగా సంపద ఆవిరి

1,066 పాయింట్ల నష్టంతో 82,180 వద్ద ముగిసిన సెన్సెక్స్‌- 353 పాయింట్ల నష్టంతో 25,232 వద్ద ముగిసిన నిఫ్టీ- రూ.9 లక్షల కోట్లకు పైగా మదుపరుల సంపద ఆవిరి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 3:39 PM IST

Stock Market Today India : దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలు చవిచూశాయి. అమెరికా, ఐరోపా మధ్య టారిఫ్‌ అనిశ్చితి, భౌగోళిక, రాజకీయ పరమైన ఉద్రిక్తతలు, F.I.I.ల అమ్మకాల ఒత్తిడి మధ్య సూచీలు మంగళవారం భారీగా నష్టపోయాయి. గత సెషన్‌లో 324 పాయింట్లు పతనమైన సెన్సెక్స్ మంగళవారం ఏకంగా వెయ్యి 66 పాయింట్లు తగ్గింది. ఉదయం 83వేల 207 పాయింట్ల వద్ద BSE సూచీ ప్రారంభమైంది. మొదట్లో 83వేల 254 పాయింట్ల గరిష్ఠస్థాయి నమోదు చేసింది. తర్వాత అన్ని రంగాల సూచీలు విపరీతమైన అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగా సెన్సెక్స్ ఒక దశలో 82వేల 11 పాయింట్ల కనిష్ఠస్థాయికి పడిపోయింది. చివరకు 82వేల 180 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది. జాతీయ స్టాక్‌ ఎక్స్చేంజ్‌ సూచీ-నిఫ్టీ 353 పాయింట్లు తగ్గి 25 వేల 232పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. ఫలితంగా మంగళవారం ట్రేడింగ్‌లో రూ. 9లక్షల కోట్లకుపైగా మదుపరుల సంపద ఆవిరైంది.

