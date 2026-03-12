స్టాక్ మార్కెట్లపై వార్ ఎఫెక్ట్- భారీ నష్టాల్లో సూచీలు
భారీ నష్టాల్లో దేశీయ మార్కెట్ సూచీలు- సెన్సెక్స్ 900 పాయింట్లకుపైగా డౌన్
Published : March 12, 2026 at 9:55 AM IST
Stock Market Today : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ ప్రభావం దేశీయ సూచీలపై ఇంకా కొనసాగుతోంది. చమురు ధరల పెరుగుదలతో కారణంగా గురువారం మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఎర్లీ ట్రెడింగ్లో సెన్సెక్స్ 990 పాయింట్లకిపైగా, నిఫ్టీ 300 పాయింట్లకి పైగా కోల్పోయాయి. ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్ 897 పాయింట్లు కోల్పోయి 75,965 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిఫ్టీ 266 పాయింట్ల నష్టంతో 23,600 వద్ద కదలాడుతోంది.
సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీ పతనం
ఎర్లీ ట్రేడింగ్లో బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్ 992 పాయింట్లు నష్టపోయి 82,75,871 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యింది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ 310 పాయింట్లు క్షీణించి 23,556 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యింది. సెన్సెక్స్ సూచీలో టెక్ మహీంద్రా, ఎన్టీపీసీ, రిలియన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. అదే సమయంలో ఎటర్నల్, ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, ఆదానీ పోర్ట్స్, టైటాన్ కంపెనీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
జీవనకాల కనిష్ఠానికి రూపాయి విలువ
అంతర్జాతీయ విపణిలో దేశీయ కరెన్సీ రూపాయి విలువ జీవనకాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ 31 పైసలు కోల్పోయి 92.32 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఆసియా మార్కెట్లలోనూ నష్టాలు
మరోవైపు ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా భారీ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్సీ, జపాన్కు చెందిన నిక్కీ, షాంఘైకు చెందిన ఎస్ఎస్ఈ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్, హాంకాంగ్కు చెందిన హాంగ్ సెంగ్ ఇండెక్స్ సుచీలు నష్టాల్లో ట్రేడ్ అయ్యాయి. ఇక అమెరికా మార్కెట్లు కూడా నష్టాల్లోనే ముగిశాయి. నాస్డాక్ మినహా మిగతా అన్ని సూచీలు పడిపోయాయి.
ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుదల
ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు ధరలకు ప్రమాణంగా భావించే బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 8.98 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 100.24 డాలర్లకు చేరింది. అయితే ప్రపంచ ఇంధన సంస్థ(ఐఈఏ) 400 మిలియన్ బ్యారెళ్ల అత్యవసర చమురు నిల్వలు విడుదలకు అంగీకరించినా చమురు ధరలకు అడ్డుకట్ట పడలేదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఈ ఉదయం బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటింది. అమెరికా బెంచ్ మార్క్ క్రూడ్ ధర కూడా బ్యారెల్కు సుమారు 94 డాలర్లకు చేరుకుంది. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేయడంతో చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ధరలను అరికట్టడానికి వచ్చే వారం తన వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం రిజర్వ్ నుంచి 172 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును విడుదల చేయాలని అమెరికా యోచిస్తోంది. చమురు ధరల పెరుగుదలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా కుదేలయ్యాయి.
విదేశీ పెట్టుబడిదారుల భారీ అమ్మకాలు
స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ డేటా ప్రకారం విదేశీ పెట్టుబడిదారులు రూ. 6,267.31 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. ఇక దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు రూ. 4,965.53 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా!
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనిశ్చితి మధ్య మార్కెట్లలో విలువైన లోహాలు పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,61,629 ట్రేడ్ అవుతుంది. కిలో వెండి ధర రూ.2,67,121కు చేరింది.
గురువారం పశ్చిమాసియాలో సూచీలు పడిపోవడానికి చమురు ధరలతో పాటు టారిఫ్లపై అమెరికా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా ప్రభావం చూపింది. అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ భారత్తో సహా 16 దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. కొత్త టారిఫ్లు విధించేందుకు ఇది మరో మార్గం కానుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ నిర్ణయం కూడా మదుపర్లపై ఒత్తిడి పెంచింది.