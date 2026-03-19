పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు- భారీ నష్టాల్లో స్టాక్‌మార్కెట్లు- సన్సెక్స్​ 1900 పాయింట్లు డౌన్

భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమైన స్టాక్​ మార్కెట్లు

Stock Market Today
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 19, 2026 at 9:21 AM IST

Stock Market Today : పశ్చిమాసియాలో చమురు, గ్యాస్​ క్షేత్రాలపై జరుగుతున్న దాడుల కారణంగా గురువారం దేశీయ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్‌ 1,953 పాయింట్లకిపైగా, నిఫ్టీ 500 పాయింట్లకి పైగా కోల్పోయాయి. ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్‌ 74,750 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. నిఫ్టీ 23,197 వద్ద కదలాడుతోంది. మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చమురు ధరలు కూడా పెరిగాయి. బ్యారెల్ ధర 111 డాలర్లకు చేరుకుంది.

STOCK MARKET TODAY
