పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు- భారీ నష్టాల్లో స్టాక్మార్కెట్లు- సన్సెక్స్ 1900 పాయింట్లు డౌన్
Stock Market Today (ANI)
Published : March 19, 2026 at 9:21 AM IST
Stock Market Today : పశ్చిమాసియాలో చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై జరుగుతున్న దాడుల కారణంగా గురువారం దేశీయ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 1,953 పాయింట్లకిపైగా, నిఫ్టీ 500 పాయింట్లకి పైగా కోల్పోయాయి. ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్ 74,750 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిఫ్టీ 23,197 వద్ద కదలాడుతోంది. మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు కూడా పెరిగాయి. బ్యారెల్ ధర 111 డాలర్లకు చేరుకుంది.