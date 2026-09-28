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'బేర్'మన్న స్టాక్ మార్కెట్లు - సెన్సెక్స్ 1100 పాయింట్లకుపైగా డౌన్- రూ.8 లక్షల కోట్లు ఆవిరి

1,124 పాయింట్లు పతనమైన సెన్సెక్స్‌- 23 వేల మార్కు దిగువకు నిఫ్టీ- రూ.474 లక్షల కోట్లకు పడిపోయిన బీఎస్‌ఈ కంపెనీల విలువ

Stock Market Closing Today
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 3:44 PM IST

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Stock Market Closing Today : దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం కూడా భారీ నష్టాలు మిగిల్చాయి. ఉదయం నుంచి మొదలైన నష్టాలు గంటలు గడిచే కొద్దీ మరింత తీవ్రమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల, విదేశీ మదుపర్ల అమ్మకాలు మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించాయి. దీంతో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,124 పాయింట్లకు పైగా పతనమైంది. నిఫ్టీ కూడా 360 పాయింట్లు కోల్పోయి 23 వేల మార్కుకు దిగువన స్థిరపడింది.

1,124 పాయింట్లు డౌన్
సెన్సెక్స్‌ ఉదయం 73,734.83 పాయింట్ల వద్ద నష్టాలతో ప్రారంభమైంది. క్రితం సెషన్‌లో 73,895.74 వద్ద ఉన్న సూచీ.. రోజంతా నష్టాల్లోనే కదలాడింది. ఒక దశలో 72,716.23 పాయింట్ల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. చివరికి 1,124.02 పాయింట్ల నష్టంతో 72,771.72 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ కూడా అదే బాటలో నడిచింది. 360.25 పాయింట్లు కోల్పోయి 22,780.25 వద్ద ముగిసింది. దీంతో 23 వేల మార్కుకు దిగువన స్థిరపడింది. సెన్సెక్స్‌లో ఇన్ఫోసిస్‌ మినహా మిగిలిన షేర్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. ఎల్‌అండ్‌టీ, పవర్‌గ్రిడ్‌, అదానీ పోర్ట్స్‌, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌, హిందుస్థాన్‌ యూనిలీవర్‌ షేర్లలో ఎక్కువగా అమ్మకాలు కనిపించాయి.

చమురు ధరల మంట
మార్కెట్ల పతనానికి ప్రధాన కారణాల్లో ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల ఒకటి. హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచేలా వచ్చిన శాంతి ప్రతిపాదనలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తిరస్కరించినట్లు వార్తలు రావడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ బ్యారెల్‌ ధర ఒక దశలో 108 డాలర్లకు చేరింది. క్రితం సెషన్‌తో పోలిస్తే దాదాపు 4 శాతం పెరిగింది. చమురు ధరలు ఇలాగే పెరుగుతూ పోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు మదుపర్లలో కనిపించాయి. భారత్‌కు ముడి చమురు ధరలు చాలా కీలకం. దేశం పెద్ద మొత్తంలో చమురును దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ధరలు పెరిగితే దిగుమతుల కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో విదేశీ మారకం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరగొచ్చు. అదే సమయంలో రవాణా, ఉత్పత్తి వంటి ఖర్చులు పెరిగి కంపెనీల లాభాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.

అమెరికా బాండ్ల ప్రభావం
అమెరికా ప్రభుత్వ బాండ్లపై రాబడులు కూడా మార్కెట్లను ప్రభావితం చేశాయి. 10 ఏళ్ల అమెరికా బాండ్‌ రాబడి 5 శాతానికి పైగా కొనసాగుతోంది. అమెరికా బాండ్లలో ఎక్కువ రాబడి లభిస్తే విదేశీ మదుపర్లు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మార్కెట్ల నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. భారత మార్కెట్లలోనూ ఇదే ప్రభావం కనిపిస్తోంది. విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు వరుసగా షేర్లను విక్రయించడం అమ్మకాల ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే విదేశీ సంస్థాగత మదుపర్లు రూ.3,696 కోట్ల విలువైన ఈక్విటీలను విక్రయించారు.

రూ.8 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
మార్కెట్ల భారీ పతనంతో మదుపర్ల సంపద కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. బీఎస్‌ఈలో నమోదైన కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.8 లక్షల కోట్లు తగ్గి రూ.474 లక్షల కోట్లకు చేరింది. అంటే ఒక్కరోజులోనే మార్కెట్‌ విలువ పరంగా మదుపర్ల సంపదలో భారీ మొత్తం తగ్గిపోయింది. అయితే ఇది నేరుగా అందరి ఖాతాల్లోని నగదు అంతా పోయిందని అర్థం కాదు. షేర్ల మార్కెట్‌ విలువ తగ్గడంతో మొత్తం మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్‌ తగ్గింది.

రూపాయి కూడా ఒత్తిడిలోనే
డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ కూడా ఒత్తిడిలో కొనసాగుతోంది. సోమవారం డాలరుతో రూపాయి మారకం విలువ 96.03గా ఉంది. ఒకవైపు చమురు ధరలు పెరగడం, మరోవైపు విదేశీ పెట్టుబడులు బయటకు వెళ్లడం రూపాయిపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ఔన్సు ధర 4,154 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అలా చమురు ధరలు, అమెరికా బాండ్‌ రాబడులు, విదేశీ మదుపర్ల అమ్మకాలు కలిసి దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించాయి. గతవారం తీవ్ర ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్న మార్కెట్లు, ఈ వారం తొలి రోజే భారీ నష్టాలతో ప్రారంభించడం మదుపర్లలో ఆందోళన పెంచింది.

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