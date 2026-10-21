ఎస్బీఐ ఖాతాలపై సైబర్ దాడి- డార్క్వెబ్లోకి ఖాతాదారుల వివరాలు
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కస్టమర్ల డేటా లీక్ వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. సైబర్ దాడి కారణంగా డార్క్వెబ్లో ఖాతాదారుల వ్యక్తిగత వివరాలు బహిర్గతమైనట్లు ఎస్బీఐ గుర్తించింది.
Published : October 21, 2026 at 3:23 PM IST
SBI On Cyber Attack : దేశీయ ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కస్టమర్ల డేటా లీక్ వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. సైబర్ దాడి కారణంగా డార్క్వెబ్లో ఖాతాదారుల వ్యక్తిగత వివరాలు బహిర్గతమైనట్లు ఎస్బీఐ గుర్తించింది. సుమారు 3,897 కస్టమర్ల రికార్డులు డార్క్వెబ్లోకి వెళ్లాయని వెల్లడించింది. అయితే ఈ ఘటన వల్ల బ్యాంక్ కార్యకలాపాలపై ఎలాంటి ప్రభావం లేదని, ఖాతాదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఎస్బీఐ స్పష్టం చేసింది.
డార్క్ వెబ్లో కస్టమర్ల డేటా లీకైనట్లు అనుమానిస్తున్న ఘటనపై ఈ నెల 16న తమకు అలర్ట్ వచ్చినట్లు ఎస్బీఐ తెలిపింది. థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, డిఫెన్స్ సైబర్ ఏజెన్సీ, సెర్ట్-ఇన్ నుంచి డేటా లీక్ సమాచారం అందినట్లు పేర్కొంది. సైబర్ ఏజెన్సీల హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన ఎస్బీఐ డార్క్ వెబ్లో దొరికిన సుమారు 3,75,000 రికార్డులను ప్రాథమికంగా విశ్లేషించింది. అందులో వ్యక్తిగత గుర్తింపు సమాచారం ఉన్న 3,897 మంది కస్టమర్ల రికార్డులను గుర్తించినట్లు ఎస్బీఐ తెలిపింది. బహిర్గతమైన డేటాలో ఖాతాదారుల పేర్లు, మొబైల్ నెంబర్లు, పుట్టిన తేదీలు, ఈ-మెయిల్ ఐడీలు, నివాస చిరునామాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. బ్రాంచ్, కస్టమర్ గుర్తింపులు, రుణరికార్డులకు సంబంధించిన సున్నితమైన వివరాలు కూడా ఉన్నట్లు ఎస్బీఐ పేర్కొంది.
డేటా లీక్ వ్యవహారంపై అప్రమత్తమైన ఎస్బీఐ సైబర్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్, కంటైన్మెంట్ ప్రొటోకాల్స్ను యాక్టివేట్ చేసింది. బహిర్గతమైన డేటా ఎంతవరకు వాస్తవమైనదని నిర్ధారించడానికి, డేటా లీక్ మూలాలను గుర్తించడానికి సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేయడానికి సెర్ట్-ఇన్ ప్యానెల్లోని ఒక స్వతంత్ర సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని కూడా నియమించినట్లు స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని, నిబంధనల ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్బీఐ హామీ ఇచ్చింది. ఖాతాదారుల డేటా లీకైనప్పటికీ బ్యాంక్ కార్యకలాపాలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడలేదని ఎస్బీఐ స్పష్టం చేసింది. ప్రధాన బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతున్నాయని తెలిపింది.