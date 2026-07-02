"3 ఇన్ 1 అకౌంట్, గ్రీన్ స్కోర్, ఇ-ట్రేడ్" - SBI YONO లో కొత్త సదుపాయాలు!
-71వ వార్షికోత్సవ వేళ కీలక ప్రకటన చేసిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా - కస్టమర్లకు అత్యాధునిక బ్యాంకింగ్ సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా కొత్త సేవలు ప్రకటన!
Published : July 2, 2026 at 12:51 PM IST
SBI Extends YONO with AI: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శుభవార్త చెప్పింది. 53 కోట్ల మంది వినియోగదారులకు బ్యాంకింగ్ సేవలను మరింత సులభతరం చేసింది. బ్యాంకింగ్ సేవల కోసం విసృత్తంగా ఉపయోగిస్తోన్న యోనో యాప్లో పలు మార్పులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ యాప్కు కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారిత డిజిటల్ ఆవిష్కరణలు, కొత్త సేవలను యాడ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఎస్బీఐ 71వ వార్షికోత్సవ వేళ కీలక ప్రకటన చేసింది. తమ కస్టమర్లకు అత్యాధునిక బ్యాంకింగ్ సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ సేవలు తీసుకొచ్చినట్లు ఎస్బీఐ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. యోనో ప్లాట్ఫామ్ వేదికగా ఖాతాదారుల బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలను మరింత సులభతరం చేసేందుకు, వ్యాపారాలను బలోపేతం చేసేందుకు, ఆర్థిక, పర్యావరణ శ్రేయస్సుకు ఇవి ఉపకరిస్తాయని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
3 ఇన్ 1 అకౌంట్: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యోనో ప్లాట్ఫామ్పై 3-ఇన్-వన్ డిజిటల్ ఆన్బోర్డింగ్ సదుపాయం తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా కొత్త కస్టమర్లు సేవింగ్స్ అకౌంట్స్తో పాటు ఎస్బీఐ క్యాప్ సెక్యూరిటీస్ ద్వారా డీమ్యాట్, ట్రేడింగ్ ఖాతాలను డిజిటల్గా ఓపెన్ చేయవచ్చు. అంటే పెట్టుబడుల కోసం వేర్వేరు ఖాతాల కోస దరఖాస్తు చేసే అవసరం లేకుండా ఈ యాప్ ద్వారా ఒకే ఒక్క ప్రక్రియ ద్వారా ఈ మూడింటినీ ఈజీగా ఓపెన్ చేయవచ్చు.
- ఇక ఉద్యోగుల కోసం కూడా ఎస్బీఐ ఓ సదుపాయం తీసుకొచ్చింది. బ్రాంచ్కు వెళ్లే అవసరం లేకుండాసేవింగ్స్ అకౌంట్ను కార్పొరేట్ శాలరీ అకౌంట్గా మార్చుకోవచ్చు. అలాగే శాలరీ అకౌంట్ను ఆన్లైన్లోనే అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే కస్టమర్ల కోసం "ఫైనాన్షియల్ ఫిట్నెస్ స్కోర్" అనే మరో సదుపాయాన్ని ఎస్బీఐ తీసుకొచ్చింది. ఇది కస్టమర్ల డిపాజిట్లు, లోన్లు, ఇన్సూరెన్స్, పెట్టుబడులు, ఖర్చులు, పొదుపు అలవాట్లను విశ్లేషించి యాప్లోనే స్మార్ట్ బడ్జెట్ రికమండేషన్స్ ఇస్తుంది.
పర్యావరణ శ్రేయస్సు కోసం: బ్యాంకింగ్ రంగంలో తొలిసారిగా పర్యావరణ అనుకూల విధానాన్ని యోనో యాప్లో ప్రవేశపెట్టింది ఎస్బీఐ. దీని ద్వారా కస్టమర్లు తమ డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయడం ద్వారా ఎంత కర్బన ఉద్గారాలను ఆదా చేశారో ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఇక ప్రతి నెలా కస్టమర్ల డిజిటల్ వాడకాన్ని బట్టి గ్రీన్ స్కోరు కేటాయిస్తారు. దీనిని కూడా ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
బిజినెస్ కోసం:
- యోనో బిజినెస్లో ఇ-ట్రేడ్ సేవలను ఎస్బీఐ విస్తరించింది. దీని ద్వారా కార్పొరేట్, MSME వినియోగదారులు ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్, ఇన్లాండ్ ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ను ఎక్కడి నుంచైనా పర్యవేక్షించవచ్చు.
- బిజినెస్ కస్టమర్ల కోసం యోనో జీ (YONO Ji) పేరుతో ఏఐ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ను ఎస్బీఐ ప్రారంభించింది. కస్టమర్ల సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి, బ్యాంకింగ్ సేవలను మరింత సులభతరం చేయడానికి, ఉత్పత్తులు, ప్లాట్ఫామ్ ఫీచర్లు, సేవలను సంబంధించిన సేవల కోసం తక్షణ గైడెన్స్ కోసం ఈ ఏఐ అసిస్టెంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ, కస్టమర్ సెంట్రిక్ బ్యాంక్ను తీర్చిదిద్దడంలో భాగంగా ఈ సదుపాయాలు తీసుకొచ్చినట్లు ఎస్బీఐ ఛైర్మన్ సీఎస్ శెట్టి వెల్లడించారు.
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