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"3 ఇన్​ 1 అకౌంట్​, గ్రీన్​ స్కోర్​, ఇ-ట్రేడ్​" - SBI YONO లో కొత్త సదుపాయాలు!

-71వ వార్షికోత్సవ వేళ కీలక ప్రకటన చేసిన స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా - కస్టమర్లకు అత్యాధునిక బ్యాంకింగ్‌ సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా కొత్త సేవలు ప్రకటన!

SBI Extends YONO with AI
SBI Extends YONO with AI (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 12:51 PM IST

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SBI Extends YONO with AI: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్‌ దిగ్గజం స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా శుభవార్త చెప్పింది. 53 కోట్ల మంది వినియోగదారులకు బ్యాంకింగ్‌ సేవలను మరింత సులభతరం చేసింది. బ్యాంకింగ్​ సేవల కోసం విసృత్తంగా ఉపయోగిస్తోన్న యోనో యాప్​లో పలు మార్పులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ యాప్‌కు కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారిత డిజిటల్ ఆవిష్కరణలు, కొత్త సేవలను యాడ్​ చేసింది. ఈ మేరకు ఎస్‌బీఐ 71వ వార్షికోత్సవ వేళ కీలక ప్రకటన చేసింది. తమ కస్టమర్లకు అత్యాధునిక బ్యాంకింగ్‌ సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ సేవలు తీసుకొచ్చినట్లు ఎస్‌బీఐ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. యోనో ప్లాట్​ఫామ్​ వేదికగా ఖాతాదారుల బ్యాంకింగ్​ లావాదేవీలను మరింత సులభతరం చేసేందుకు, వ్యాపారాలను బలోపేతం చేసేందుకు, ఆర్థిక, పర్యావరణ శ్రేయస్సుకు ఇవి ఉపకరిస్తాయని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

3 ఇన్​ 1 అకౌంట్​: స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా యోనో ప్లాట్‌ఫామ్‌పై 3-ఇన్‌-వన్‌ డిజిటల్ ఆన్‌బోర్డింగ్ సదుపాయం తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా కొత్త కస్టమర్లు సేవింగ్స్‌ అకౌంట్స్​తో పాటు ఎస్‌బీఐ క్యాప్‌ సెక్యూరిటీస్‌ ద్వారా డీమ్యాట్‌, ట్రేడింగ్‌ ఖాతాలను డిజిటల్‌గా ఓపెన్​ చేయవచ్చు. అంటే పెట్టుబడుల కోసం వేర్వేరు ఖాతాల కోస దరఖాస్తు చేసే అవసరం లేకుండా ఈ యాప్​ ద్వారా ఒకే ఒక్క ప్రక్రియ ద్వారా ఈ మూడింటినీ ఈజీగా ఓపెన్​ చేయవచ్చు.

  • ఇక ఉద్యోగుల కోసం కూడా ఎస్​బీఐ ఓ సదుపాయం తీసుకొచ్చింది. బ్రాంచ్‌కు వెళ్లే అవసరం లేకుండాసేవింగ్స్‌ అకౌంట్‌ను కార్పొరేట్‌ శాలరీ అకౌంట్‌గా మార్చుకోవచ్చు. అలాగే శాలరీ అకౌంట్​ను ఆన్​లైన్​లోనే అప్​గ్రేడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే కస్టమర్ల కోసం "ఫైనాన్షియల్ ఫిట్‌నెస్ స్కోర్" అనే మరో సదుపాయాన్ని ఎస్​బీఐ తీసుకొచ్చింది. ఇది కస్టమర్ల డిపాజిట్లు, లోన్లు, ఇన్సూరెన్స్​, పెట్టుబడులు, ఖర్చులు, పొదుపు అలవాట్లను విశ్లేషించి యాప్‌లోనే స్మార్ట్ బడ్జెట్ రికమండేషన్స్ ఇస్తుంది.

పర్యావరణ శ్రేయస్సు కోసం: బ్యాంకింగ్​ రంగంలో తొలిసారిగా పర్యావరణ అనుకూల విధానాన్ని యోనో యాప్​లో ప్రవేశపెట్టింది ఎస్​బీఐ. దీని ద్వారా కస్టమర్లు తమ డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయడం ద్వారా ఎంత కర్బన ఉద్గారాలను ఆదా చేశారో ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఇక ప్రతి నెలా కస్టమర్ల డిజిటల్ వాడకాన్ని బట్టి గ్రీన్‌ స్కోరు కేటాయిస్తారు. దీనిని కూడా ఈజీగా చెక్​ చేసుకోవచ్చు.

బిజినెస్​ కోసం:

  • యోనో బిజినెస్​లో ఇ-ట్రేడ్​ సేవలను ఎస్​బీఐ విస్తరించింది. దీని ద్వారా కార్పొరేట్​, MSME వినియోగదారులు ఇంపోర్ట్​, ఎక్స్​పోర్ట్​, ఇన్​లాండ్​ ట్రేడ్​ ఫైనాన్స్​ ట్రాన్సాక్షన్స్​ను ఎక్కడి నుంచైనా పర్యవేక్షించవచ్చు.
  • బిజినెస్‌ కస్టమర్ల కోసం యోనో జీ (YONO Ji) పేరుతో ఏఐ వర్చువల్ అసిస్టెంట్‌ను ఎస్‌బీఐ ప్రారంభించింది. కస్టమర్ల సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి, బ్యాంకింగ్ సేవలను మరింత సులభతరం చేయడానికి, ఉత్పత్తులు, ప్లాట్​ఫామ్​ ఫీచర్లు, సేవలను సంబంధించిన సేవల కోసం తక్షణ గైడెన్స్​ కోసం ఈ ఏఐ అసిస్టెంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ, కస్టమర్‌ సెంట్రిక్‌ బ్యాంక్‌ను తీర్చిదిద్దడంలో భాగంగా ఈ సదుపాయాలు తీసుకొచ్చినట్లు ఎస్‌బీఐ ఛైర్మన్ సీఎస్‌ శెట్టి వెల్లడించారు.

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