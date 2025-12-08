ETV Bharat / business

ఇండియన్ కస్టమర్ల కోసం స్టార్​లింక్​ హోమ్ ప్లాన్​ - త్వరలోనే భారత్​లో ఇంటర్నెట్ సేవలు!

హోమ్ ప్లాన్ ప్రకటించిన స్టార్​లింక్-​ త్వరలో బిజినెస్ ప్లాన్ కూడా వెల్లడించే అవకాశం

Published : December 8, 2025 at 4:37 PM IST

Starlink Home Plan For India : ఎలాన్​ మస్క్​కు చెందిన స్టార్​లింక్​ తన ఉపగ్రహ-ఆధారిత​ ఇంటర్నెట్ సేవలను భారత్​లో ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా ఓ 'హోమ్ ప్లాన్'​ను ప్రకటించింది. ఇండియాలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తరువాత, స్టార్​లింక్​ మరిన్ని ప్లాన్స్​ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

వాస్తవానికి స్టార్​లింక్​ భారత్​లో వాణిజ్యాన్ని నిర్వహించేందుకు కావాల్సిన అనుమతులను ఇంకా పొందలేదు. కానీ ఈ అక్టోబర్​లో సెక్యూరిటీ టెస్టులు నిర్వహించడం ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు భారత యూజర్ల కోసం ఓ హోమ్​ ప్లాన్​ను ప్రకటించింది. దీనిని బట్టి చూస్తే, ప్రభుత్వ అనుమతులు వచ్చిన వెంటనే, భారత్​లో స్టార్​లింక్ తన ఇంటర్నెట్ సేవలను ప్రారంభించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

స్టార్​లింక్ హోమ్ ప్లాన్ వివరాలు
'స్టార్​లింక్ రెసిడెన్షియల్ ప్లాన్' పేరుతో ఈ హోమ్​ ప్లాన్​ను తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్లాన్ ధర రూ.8,600. ఎవరైతే దీనిని సబ్​స్క్రైబ్​ చేసుకుంటారో, వారికి ఇన్​స్టాలేషన్​లో రూ.34,000 విలువైన హార్​వేర్​ను ఉచితంగా అందిస్తారు. దీనికి మనీ-బ్యాక్ గ్యారెంటీతో 30 రోజుల ట్రయల్ పీరియడ్ ఉంటుంది. కనుక యూజర్లు దీని పనితీరును పరీక్షించుకోవచ్చు. వాస్తవానికి ఇది శాటిలైట్​-బేస్డ్​ ఇంటర్నట్ కావడం వల్ల అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఇది బాగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

వాస్తవానికి స్టార్​లింక్ పాశ్చాత్య దేశాల్లో, ముఖ్యంగా యూఎస్​లో చాలా రకాల ఇంటర్నెట్ ప్లాన్​లను అందిస్తోంది. అందులో 2 రెసిడెన్షియల్​ ప్లాన్​లు, 2 రోమ్ ప్లాన్​లు, 4 లోకల్​ ప్రయారిటీ ప్లాన్​లు, 4 గ్లోబల్ ప్రయారిటీ ప్లాన్​లు ఉన్నాయి. అయితే భారత్​లో మాత్రం కేవలం రెసిడెన్షియల్​ ప్లాన్​, బిజినెస్ ప్లాన్​లు మాత్రమే అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు స్టార్​లింక్ వైబ్​సైట్​ ద్వారా తెలుస్తోంది. అది కూడా ప్రస్తుతానికి రెసిడెన్షియల్ ప్లాన్​ వివరాలు మాత్రమే స్టార్​లింక్ వెబ్​సైట్​లో కనిపిస్తున్నాయి. బిజినెస్ ప్లాన్ వివరాలు వెబ్​సైట్​లో ఇంకా పొందుపరచలేదు.

ఇండియన్ టెలికాం కంపెనీలతో కలిసి
స్టార్​లింక్​తో కలిసి శాటిలైట్​-బేస్డ్​ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఈ మార్చి నెలలో భారతీ ఎయిర్​టెల్​, రిలయన్స్ జియో వెల్లడించాయి. అయితే ఇండియాలో స్టార్​లింక్​ సేవలకు ఇంకా అనుమతులు రాలేదని, అందుకే అధికారిక ఒప్పందాలు ఇంకా అమల్లోకి రాలేదని ఎయిర్​టెల్​ పేర్కొంది. మరోవైపు ఇండియాలో స్టార్​లింక్ హార్డ్​వేర్​ను విక్రయించడానికి స్ స్పేస్​ ఎక్స్​ అనుమతి పొందడంపై తమ ఒప్పందం ఆధారపడి ఉంటుందని రిలయన్స్ జియో పేర్కొంది. అయితే ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు గమనిస్తే, భారత్​లో తమ సేవలు అందించడానికి స్టార్​లింక్ అన్ని అనుమతులు పొందే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అదే జరిగితే జియో, ఎయిర్​టెల్​ రెండూ స్పేస్​ఎక్స్​ యాజమాన్య సంస్థలో తమ అధికారిక ఒప్పందాన్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

ఇంతకీ స్టార్​లింక్ అంటే ఏమిటి?
ప్రస్తుతం భూగర్భం ద్వారా వేసే ఫైబర్​-ఆప్టిక్ కేబుల్స్ ద్వారా బ్రాడ్​బ్యాండ్ ప్రొవైడర్లు ఇంటర్నెట్​ సేవలు అందిస్తున్నారు. దీని వల్ల అన్ని ప్రాంతాలకు ఇంటర్నెట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి. పైగా వాతావరణ పరిస్థితులు బాగా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది.

కానీ స్టార్​లింక్ అనేది మారుమూల, అండర్​ సర్వీస్డ్​ ఏరియాలతో సహా అన్ని ప్రాంతాల్లో హై-స్పీడ్​ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడానికి రూపొందించిన 'లో ఎర్త్​ ఆర్బిట్​' (LEO) ఉపగ్రహ నెట్​వర్క్​. దీని వల్ల గ్రౌండ్​ స్టేషన్లు, భూకక్ష్యలో ఉన్న ఉపగ్రహాల నుంచి రేడియో తరంగాల రూపంలో వచ్చిన సంకేతాలను సులువుగా ప్రసారం చేయగలుగుతాయి. దీనివల్ల జాప్యం లేకుండా, ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్​ సేవలు అందించడానికి వీలవుతుంది.

ఓ ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదిక ప్రకారం,​ మన భూమి చుట్టూ 6,900 కంటే ఎక్కువ స్టార్​లింక్ ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా చాలా తక్కువ వ్యవధిలో, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్​ లేని ప్రాంతాలకు సైతం బ్రాడ్​బ్యాండ్​ సేవలను అందించడానికి వీలవుతుంది.

స్టార్​లింక్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎంత?
స్టార్​లింక్ ఎలాంటి డేటా పరిమితులు విధించకుండా, హై-స్పీడ్​ బ్రాడ్​బ్యాండ్​ సేవలను అందిస్తుంది. 2024 నాలుగో త్రైమాసికం (అక్టోబర్​-డిసెంబర్​) నాటి డేటాను విశ్లేషిస్తే, యూరప్​లోని హంగేరీలో దీని సగటు డౌన్​లోడ్ వేగం 135.11Mbpsగా ఉంది. అత్యల్ప వేగం విషయానికి వస్తే సైప్రస్​లో 36.52 Mbpsగా నమోదైంది.

