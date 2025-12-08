ఇండియన్ కస్టమర్ల కోసం స్టార్లింక్ హోమ్ ప్లాన్ - త్వరలోనే భారత్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు!
హోమ్ ప్లాన్ ప్రకటించిన స్టార్లింక్- త్వరలో బిజినెస్ ప్లాన్ కూడా వెల్లడించే అవకాశం
Published : December 8, 2025 at 4:37 PM IST
Starlink Home Plan For India : ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ తన ఉపగ్రహ-ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవలను భారత్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా ఓ 'హోమ్ ప్లాన్'ను ప్రకటించింది. ఇండియాలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తరువాత, స్టార్లింక్ మరిన్ని ప్లాన్స్ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
వాస్తవానికి స్టార్లింక్ భారత్లో వాణిజ్యాన్ని నిర్వహించేందుకు కావాల్సిన అనుమతులను ఇంకా పొందలేదు. కానీ ఈ అక్టోబర్లో సెక్యూరిటీ టెస్టులు నిర్వహించడం ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు భారత యూజర్ల కోసం ఓ హోమ్ ప్లాన్ను ప్రకటించింది. దీనిని బట్టి చూస్తే, ప్రభుత్వ అనుమతులు వచ్చిన వెంటనే, భారత్లో స్టార్లింక్ తన ఇంటర్నెట్ సేవలను ప్రారంభించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
స్టార్లింక్ హోమ్ ప్లాన్ వివరాలు
'స్టార్లింక్ రెసిడెన్షియల్ ప్లాన్' పేరుతో ఈ హోమ్ ప్లాన్ను తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్లాన్ ధర రూ.8,600. ఎవరైతే దీనిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో, వారికి ఇన్స్టాలేషన్లో రూ.34,000 విలువైన హార్వేర్ను ఉచితంగా అందిస్తారు. దీనికి మనీ-బ్యాక్ గ్యారెంటీతో 30 రోజుల ట్రయల్ పీరియడ్ ఉంటుంది. కనుక యూజర్లు దీని పనితీరును పరీక్షించుకోవచ్చు. వాస్తవానికి ఇది శాటిలైట్-బేస్డ్ ఇంటర్నట్ కావడం వల్ల అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఇది బాగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
వాస్తవానికి స్టార్లింక్ పాశ్చాత్య దేశాల్లో, ముఖ్యంగా యూఎస్లో చాలా రకాల ఇంటర్నెట్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. అందులో 2 రెసిడెన్షియల్ ప్లాన్లు, 2 రోమ్ ప్లాన్లు, 4 లోకల్ ప్రయారిటీ ప్లాన్లు, 4 గ్లోబల్ ప్రయారిటీ ప్లాన్లు ఉన్నాయి. అయితే భారత్లో మాత్రం కేవలం రెసిడెన్షియల్ ప్లాన్, బిజినెస్ ప్లాన్లు మాత్రమే అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు స్టార్లింక్ వైబ్సైట్ ద్వారా తెలుస్తోంది. అది కూడా ప్రస్తుతానికి రెసిడెన్షియల్ ప్లాన్ వివరాలు మాత్రమే స్టార్లింక్ వెబ్సైట్లో కనిపిస్తున్నాయి. బిజినెస్ ప్లాన్ వివరాలు వెబ్సైట్లో ఇంకా పొందుపరచలేదు.
ఇండియన్ టెలికాం కంపెనీలతో కలిసి
స్టార్లింక్తో కలిసి శాటిలైట్-బేస్డ్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఈ మార్చి నెలలో భారతీ ఎయిర్టెల్, రిలయన్స్ జియో వెల్లడించాయి. అయితే ఇండియాలో స్టార్లింక్ సేవలకు ఇంకా అనుమతులు రాలేదని, అందుకే అధికారిక ఒప్పందాలు ఇంకా అమల్లోకి రాలేదని ఎయిర్టెల్ పేర్కొంది. మరోవైపు ఇండియాలో స్టార్లింక్ హార్డ్వేర్ను విక్రయించడానికి స్ స్పేస్ ఎక్స్ అనుమతి పొందడంపై తమ ఒప్పందం ఆధారపడి ఉంటుందని రిలయన్స్ జియో పేర్కొంది. అయితే ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు గమనిస్తే, భారత్లో తమ సేవలు అందించడానికి స్టార్లింక్ అన్ని అనుమతులు పొందే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అదే జరిగితే జియో, ఎయిర్టెల్ రెండూ స్పేస్ఎక్స్ యాజమాన్య సంస్థలో తమ అధికారిక ఒప్పందాన్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఇంతకీ స్టార్లింక్ అంటే ఏమిటి?
ప్రస్తుతం భూగర్భం ద్వారా వేసే ఫైబర్-ఆప్టిక్ కేబుల్స్ ద్వారా బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్రొవైడర్లు ఇంటర్నెట్ సేవలు అందిస్తున్నారు. దీని వల్ల అన్ని ప్రాంతాలకు ఇంటర్నెట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి. పైగా వాతావరణ పరిస్థితులు బాగా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది.
కానీ స్టార్లింక్ అనేది మారుమూల, అండర్ సర్వీస్డ్ ఏరియాలతో సహా అన్ని ప్రాంతాల్లో హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడానికి రూపొందించిన 'లో ఎర్త్ ఆర్బిట్' (LEO) ఉపగ్రహ నెట్వర్క్. దీని వల్ల గ్రౌండ్ స్టేషన్లు, భూకక్ష్యలో ఉన్న ఉపగ్రహాల నుంచి రేడియో తరంగాల రూపంలో వచ్చిన సంకేతాలను సులువుగా ప్రసారం చేయగలుగుతాయి. దీనివల్ల జాప్యం లేకుండా, ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడానికి వీలవుతుంది.
ఓ ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదిక ప్రకారం, మన భూమి చుట్టూ 6,900 కంటే ఎక్కువ స్టార్లింక్ ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా చాలా తక్కువ వ్యవధిలో, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లేని ప్రాంతాలకు సైతం బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలను అందించడానికి వీలవుతుంది.
స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎంత?
స్టార్లింక్ ఎలాంటి డేటా పరిమితులు విధించకుండా, హై-స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలను అందిస్తుంది. 2024 నాలుగో త్రైమాసికం (అక్టోబర్-డిసెంబర్) నాటి డేటాను విశ్లేషిస్తే, యూరప్లోని హంగేరీలో దీని సగటు డౌన్లోడ్ వేగం 135.11Mbpsగా ఉంది. అత్యల్ప వేగం విషయానికి వస్తే సైప్రస్లో 36.52 Mbpsగా నమోదైంది.