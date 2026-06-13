ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ట్రిలియనీర్గా ఎలాన్ మస్క్
స్పేస్ఎక్స్ ఐపీఓ ఎఫెక్ట్- 1.2 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పెరిగిన ఎలాన్ మస్క్ సంపద
Elon Musk (Associated Press)
Published : June 13, 2026 at 9:38 AM IST
Elon Musk First Trillionaire SpaceX IPO : ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కుబేరుడైన ఎలాన్ మస్క్ సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించారు. స్పేస్ఎక్స్ ఐపీఓ బంపర్ హిట్ అవ్వడంతో మస్క్ సంపద భారీగా పెరిగింది. దీంతో ప్రపంచంలోనే తొలి ట్రిలియనీర్గా మస్క్ అవతరించారు. ఫోర్బ్స్ తాజా అంచనాల ప్రకారం ఎలాన్ మస్క్ నికర ఆస్తుల విలువ 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరింది.