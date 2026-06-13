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ప్రపంచంలో ఫస్ట్​ ట్రిలియనీర్‌గా ఎలాన్​ మస్క్​

స్పేస్‌ఎక్స్‌ ఐపీఓ ఎఫెక్ట్​- 1.2 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పెరిగిన ఎలాన్‌ మస్క్‌ సంపద

Elon Musk First Trillionaire
Elon Musk (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 9:38 AM IST

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Elon Musk First Trillionaire SpaceX IPO : ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కుబేరుడైన ఎలాన్‌ మస్క్‌ సరికొత్త రికార్డ్​ సృష్టించారు. స్పేస్‌ఎక్స్‌ ఐపీఓ బంపర్ హిట్ అవ్వడంతో మస్క్‌ సంపద భారీగా పెరిగింది. దీంతో ప్రపంచంలోనే తొలి ట్రిలియనీర్‌గా మస్క్ అవతరించారు. ఫోర్బ్స్‌ తాజా అంచనాల ప్రకారం ఎలాన్‌ మస్క్‌ నికర ఆస్తుల విలువ 1.1 ట్రిలియన్‌ డాలర్లకు చేరింది.

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ELON MUSK FIRST TRILLIONAIRE
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ELON MUSK SPACEX IPO

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