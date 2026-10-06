దూసుకెళ్లిన స్పేస్ఎక్స్, టెస్లా షేర్లు- మరోసారి ట్రిలియనీర్గా ఎలాన్ మస్క్
అదరగొట్టిన టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్- స్పేస్ఎక్స్, టెస్లా షేర్ల ర్యాలీతో మళ్లీ ట్రిలియనీర్గా అవతరించిన మస్క్- సోమవారం నాడే 65 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగిన వ్యాపారవేత్త సంపద
Published : October 6, 2026 at 10:47 AM IST
Elon Musk Trillionaire Again : దిగ్గజ వ్యాపారవేత్త, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ మరోసారి ట్రిలియనీర్గా అవతరించారు. బ్లూమ్బెర్గ్ బిలియనీర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం, స్పేస్ఎక్స్, టెస్లాలలో షేర్ల ర్యాలీతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన మస్క్ సంపద సోమవారం నాడు 65 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగి 1.04 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. కాగా, అక్టోబర్ ప్రారంభం నుంచి స్పేస్ఎక్స్ షేర్లు 13శాతం పెరగ్గా, టెస్లా 6.7శాతం లాభపడింది. గత మూడు నెలల వ్యవధిలో మస్క్ సంపద విలువ 13 అంకెలకు చేరడం ఇదే తొలిసారి. కాగా, ఈ ఏడాది జూన్లో స్పేస్ఎక్స్ షేర్లు 23 శాతం ఎగబాకడంతో ప్రపంచంలోనే తొలి ట్రిలియనీర్గా మస్క్ అవతరించారు. ఆ తర్వాత స్పేస్ఎక్స్ షేర్లు పడిపోవడంతో ట్రిలియనీర్ నుంచి కిందికి పడిపోయారు.