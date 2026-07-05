ETV Bharat / business

మెటాకు కేంద్రం నోటీసులు- ఆ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రకటనలను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశాలు

అభ్యంతరకర చైల్డ్ కంటెంట్‌ తొలగించాలని మెటాకు నోటీసులు

Centre On Instagram Advertisements
Centre On Instagram Advertisements (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 2:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Centre On Instagram Advertisements : చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులను ప్రోత్సహించేలా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వస్తున్న ప్రకటనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ తరహా ప్రకటనలను తక్షణమే తొలగించాలని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మాతృసంస్థ అయిన మెటాకు కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన కంటెంట్‌ను యాక్సెస్ చేయడానికి వీలు కల్పించే అన్ని ప్రకటనలను, పోస్ట్‌లను సైతం వెంటనే నిలిపివేయాలని కేంద్ర ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

భారత్‌లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా చిన్నారుల లైంగిక వేధింపులను ప్రోత్సహించే ప్రకటనలు రన్ అవుతున్నట్లు ఇంతకుముందు విచారణలో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై 7 రోజుల్లోగా సమగ్ర వివరణ ఇవ్వాలని కేంద్రం మెటాను ఆదేశించింది. ఇలాంటి అసభ్యకరమైన కంటెంట్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అల్గారిథమ్స్ మరింత ప్రచారం చేయకుండా తగిన దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం మెటాను ఆదేశించింది.

TAGGED:

CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL INSTA
CENTRE ON INSTAGRAM ADVERTISEMENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.