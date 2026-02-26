ETV Bharat / business

స్థిరాస్తి కొనుగోలులో సందేహాలా? మీకోసం ఉచిత వెబినార్‌

ఈనాడు స్థిరాస్తి- క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమం- రెరా నిబంధనలు, డెవలపర్ బాధ్యతలు, కొనుగోలుదారుల హక్కులపై స్పష్టమైన వివరణ- జూమ్, యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా ఉచితంగా పాల్గొనే అవకాశం

Free Webinar On Real Estate
Free Webinar On Real Estate (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 26, 2026 at 7:38 PM IST

Free Webinar On Real Estate : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా స్థిరాస్తి గురించే చర్చ. భూమి కొంటే భవిష్యత్తు భద్రం అన్న నమ్మకం ప్రజల్లో బలపడుతోంది. ఫ్లాట్లు, విల్లాలు, ప్లాట్లు, వాణిజ్య స్థలాలు, ఇలా రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులపై ఆసక్తి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు పొదుపు మొత్తాన్ని స్థిరాస్తిలో పెట్టాలని భావిస్తుంటే, పదవీ విరమణ తర్వాత అద్దె ఆదాయం కోసం కూడా చాలామంది ఇళ్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పిల్లల చదువు, పెళ్లిళ్లు, కుటుంబ భద్రత కోసం భూములు కొనే వారూ ఎక్కువయ్యారు.

అయితే స్థిరాస్తి కొనుగోలు అనేది చిన్న విషయం కాదు. బయటకు కనిపించే ప్రకటనలు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నా, వాస్తవ పరిస్థితులు చాలాసార్లు భిన్నంగా ఉంటున్నాయి. సమయానికి ప్రాజెక్టులు పూర్తికాకపోవడం, నిర్మాణ నాణ్యత లోపించడం, అనుమతులు లేకుండానే అమ్మకాలు జరగడం, మధ్యలో పనులు ఆగిపోవడం వంటి సమస్యలు కొనుగోలుదారులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. కొందరు తమ కష్టార్జిత డబ్బును పెట్టి సంవత్సరాల పాటు ఇళ్లు కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ ప్రాజెక్ట్ నమ్మదగినది?, రెరా రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా?, అనుమతులు సక్రమమా?, సమస్య వస్తే ఎవరిని సంప్రదించాలి? వంటి ప్రశ్నలు చాలా మందిని వేధిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మొదటిసారి ఇల్లు కొనేవారికి సరైన అవగాహన లేకపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో స్థిరాస్తి కొనుగోలుదారులకు పూర్తి మార్గదర్శనం అందించేందుకు ఈనాడు స్థిరాస్తి, క్రెడాయ్ హైదరాబాద్‌ సంయుక్తంగా ఉచిత వెబినార్ నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ అవగాహన కార్యక్రమం ద్వారా రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి సంబంధించిన చట్టాలు, నిబంధనలు, జాగ్రత్తలపై నిపుణులు స్పష్టమైన సమాచారం ఇవ్వనున్నారు.

వెబినార్ వివరాలు
ఈ కార్యక్రమం శనివారం, ఫిబ్రవరి 28న జరుగుతుంది. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు సుమారు గంటన్నరపాటు సెషన్ సాగుతుంది. ఇంట్లో నుంచే మొబైల్, ల్యాప్‌టాప్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా సులభంగా పాల్గొనవచ్చు. జూమ్ లేదా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా ఉచితంగా వీక్షించే అవకాశం ఉంది.

ఏమేం చర్చిస్తారు?
ఈ వెబినార్‌లో ముఖ్యంగా రెరా (రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ) నిబంధనలపై పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తారు. రెరా రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు అవసరం? ఒక ప్రాజెక్ట్ నిజంగా నమోదు అయిందో లేదో ఎలా చెక్ చేయాలి? డెవలపర్ చట్టాలను పాటిస్తున్నాడా లేదా ఎలా గుర్తించాలి? వంటి అంశాలను సులభంగా వివరిస్తారు. ఇదే కాకుండా, ప్రాజెక్ట్ కొనుగోలు ముందు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాల్సిన చెక్‌లిస్ట్‌ను అందిస్తారు. లేఅవుట్ అనుమతులు, బిల్డింగ్ పర్మిషన్, ఒప్పంద పత్రాలు, చెల్లింపుల షరతులు వంటి విషయాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను చెబుతారు. దీంతో కొనుగోలుదారులు ముందుగానే జాగ్రత్త పడే అవకాశం ఉంటుంది.

హక్కులు- బాధ్యతలపై స్పష్టత
డెవలపర్ బాధ్యతలు ఏమిటి? సమయానికి ఇల్లు ఇవ్వకపోతే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? కొనుగోలుదారులకు చట్టపరమైన హక్కులు ఏమిటి? వంటి అంశాలను న్యాయ నిపుణులు వివరించనున్నారు. వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు ఎక్కడ ఫిర్యాదు చేయాలి? ఎలా పరిష్కారం పొందాలి? అనే విషయాలపై కూడా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. పాల్గొనేవారు తమ సందేహాలను జూమ్ చాట్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. నిపుణులు ప్రత్యక్షంగా సమాధానాలు ఇచ్చి సూచనలు అందిస్తారు. దీంతో వ్యక్తిగత సమస్యలకు కూడా స్పష్టత లభిస్తుంది.

ఎందుకు పాల్గొనాలి?
స్థిరాస్తి కొనుగోలు జీవితంలో ఒక పెద్ద నిర్ణయం. ఒక్క తప్పు కూడా భారీ ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. కాబట్టి ముందుగానే సరైన సమాచారం సేకరించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ ఉచిత వెబినార్ ద్వారా కొనుగోలుదారులు అవగాహన పెంచుకుని, సురక్షితంగా పెట్టుబడి పెట్టేలా నిపుణుల సూచనలు పొందవచ్చు. ఇల్లు, ఫ్లాట్ లేదా స్థలం కొనాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని నిర్వాహకులు సూచిస్తున్నారు. సరైన జ్ఞానం ఉంటేనే స్థిరాస్తి పెట్టుబడి నిజమైన లాభాన్ని ఇస్తుందని వారు చెబుతున్నారు.

