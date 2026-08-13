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సిప్ vs లంప్సం : పెట్టుబడికి ఏది మంచిది? - దేంట్లో రాబడి ఎక్కువ!

మ్యూచవల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్​ చేయాలనుకుంటున్నారా? - SIP, లంప్సంలో ఏది మంచిదో ఇప్పుడే తెలుసుకోండి!

SIP vs Lumpsum Investment
SIP vs Lumpsum Investment (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 5:25 PM IST

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SIP vs Lumpsum Investment : ప్రతి ఒక్కరి సరైన ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు పెట్టుబడులు చాలా ముఖ్యం. ఈ క్రమంలో చాలా మంది తాము సంపాదించిన సంపాదనలో ప్రతి నెలా ఎంతోకొంత వివిధ రకాలుగా పొదుపు చేస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది మ్యూచవల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. అలా ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్(SIP), లంప్సం ఇన్వెస్టింగ్‌కు సంబంధించి ఏదో ఒక పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అమలుజేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమం? దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సిప్‌ :

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్(SIP) ఒక మ్యూచువల్​ ఫండ్​లో పెట్టుబడిదారులు క్రమం తప్పకుండా(నెలవారీ, త్రైమాసికంలో) ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అనుమతి ఇస్తుంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడికి వీలు కల్పించి, మార్కెట్ అస్థిరతను సగటున తగ్గించడంలో ఈ పద్ధతి సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

బెనిఫిట్స్ :

  • సిప్‌ చేయడం వల్ల అనేక విధాలుగా బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చంటున్నారు. ఈ పద్ధతి క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. చిన్న మొత్తంతో స్టార్ట్ చేసి స్థిరంగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. SIP ఇన్వెస్ట్​మెంట్స్ విడతల వారీగా ఉంటాయి. కాబట్టి, మార్కెట్‌కు సంబంధించిన అనేక చక్రాలలో ప్రమాదం విస్తరించి ఉన్నప్పటికీ, ఇది మార్కెట్ అస్థిరత ప్రభావాన్ని సాధ్యమైనంత మేరకు తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, SIP సాపేక్షంగా తక్కువ-ప్రమాదకరమైన ప్రతిపాదనగా చెప్పొచ్చంటున్నారు.
  • ఇన్వెస్ట్ చేసే మొత్తం సగటున సర్దుబాటు అవ్వడం వల్ల, సాధారణంగా SIPలు దీర్ఘకాలంలో స్థిరమైన రాబడిని అందిస్తాయి. ఈ విధానం ద్వారా మీరు తక్కువ ధర ఉన్న టైమ్​లో ఎక్కువ యూనిట్లను, అధిక ధర ఉన్నప్పుడు తక్కువ యూనిట్లను కొనుగోలు చేస్తారు. ఇలా ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ను కాలక్రమేణా సగటున లెక్కించొచ్చు. అలాగే, SIPల విషయంలో మార్కెట్ టైమింగ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ కాదు.
  • సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడడాన్ని తొలగించి, అదే టైమ్​లో రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్ ద్వారా కాలక్రమేణా పెరుగుతున్న/తగ్గుతున్న మార్కెట్ల నుంచి బెనిఫిట్స్​ను పొందేలా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్న అతి చిన్న మొత్తం(రూ.500-1000)తో కూడా SIP మొదలుపెట్టవచ్చు.
  • ప్రతి సిప్‌ను గడువులోగా స్వయంగా చెల్లించనక్కర్లేదు. ఒకేసారి బ్యాంకుకు మ్యాండేటరీ ఇవ్వొచ్చు. ఇలా కొన్ని సంవత్సరాల షెడ్యూల్‌ గడువును ముందే నిర్ణయించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రారంభకులకు లేదా రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని పెట్టుబడిదారులకు ఇది బెటర్ అంటున్నారు.
  • క్రమం తప్పకుండా చిన్న మొత్తంలో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి, క్రమశిక్షణ అలవాటును పెంపొందించుకోవడానికి SIP ఒక అద్భుతమైన మార్గమని చెప్పుకోవచ్చు. నిజానికి, అస్థిరమైన మార్కెట్‌లో SIP విధానం అధిక మార్కెట్ ఎంట్రీ రిస్క్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, పదవీ విరమణ ప్రణాళిక, పిల్లల విదేశీ ఉన్నత విద్య లేదా ఇల్లు కొనడం వంటి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా SIPలు మంచిగా పని చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

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లంప్సం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ :

లంప్సం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అంటే ఏమిటనగా, ఒక వ్యక్తి పెద్ద మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఒక నిర్దిష్ట పథకంలో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే పద్ధతి. నార్మల్​గా, ఆదా చేసిన డబ్బును మొత్తం ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు ఈ విధానాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఎక్కువ నిధులు ఉన్నవారికి ఇది చాలా అనుకూలమని చెప్పుకోవచ్చు.

బెనిఫిట్స్ :

  • మార్కెట్లు తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టగల పెట్టుబడిదారులకు లప్సం పెట్టుబడి వ్యూహం ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • మంచి పనితీరు కనబరుస్తున్న ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మార్కెట్‌ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు లంప్సంగా పెట్టుబడి పెడితే, అది అధిక రాబడికి అవకాశం కలిపించవచ్చంటున్నారు.
  • అలాకాకుండా, మార్కెట్ పతన సమయంలో ఇన్వెస్ట్​మెంట్ చేస్తే, స్వల్ప వ్యవధిలోనే భారీ ప్రయోజనాలు చేకూరవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • మీ వద్ద తగినంత మొత్తం అందుబాటులో ఉండి, మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే, లంప్సమ్ పెట్టుబడులు అధిక రాబడిని అందించగలవంటున్నారు.

లంప్సంపై ఉన్న భయాలు :

  • లంప్సం ఇన్వెస్ట్​మెంట్స్​పై ఎక్కువ రాబడిని పొందాలంటే, మార్కెట్‌ ట్రెండ్‌ గురించి మంచి అవగాహన ఉండాలి.
  • ఒకేసారి అధిక పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మొత్తం పెట్టుబడి మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మార్కెట్ టైమింగ్ లంప్సం ఇన్వెస్ట్​మెంట్స్​కు చాలా కీలకమని గమనించాలి. పెట్టుబడి పెట్టే టైమ్​కు మార్కెట్ ఇప్పటికే గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నట్లయితే, తక్కువ రాబడి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు.
  • ముఖ్యంగా, పెట్టుబడికి సరైన టైమ్​ కాకపోతే, అస్థిర మార్కెట్లతో భారీ నష్టాలు సంభవించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పై రెండింటిలో ఏది బెటర్?

కొత్తగా పెట్టుబడులను స్టార్ట్ చేయాలనుకునేవారికి, ప్రతి నెలా ఆదాయం పొందే ఉద్యోగులకు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్(SIP) ఒక మంచి ఎంపికగా చెప్పుకోవచ్చు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది స్థిరమైన సంపదను అందిస్తుంది. అయితే, అదనపు నగదు నిల్వ ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు మార్కెట్లు తక్కువ విలువలో ఉన్నప్పుడు లంప్సం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. బుల్లిష్‌ మార్కెట్‌లో లంప్సం పెట్టుబడులు ప్రభావవంతంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు సరైన విధానాన్ని ఎంచుకోవడానికి ముందుగా వారి ఆర్థిక పరిస్థితి, నష్టభయాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యం, మార్కెట్ పరిస్థితులను అంచనా వేయాలి. చాలా సందర్భాల్లో, గరిష్ఠ సంపద సృష్టికి ఈ రెండు వ్యూహాల కలయిక ఉత్తమంగా పని చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

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సిప్ లంప్సంలో పెట్టుబడికి ఏది మేలు
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