వెండి తగ్గేదేలే- 2025లో ఏకంగా 181శాతం పెరిగిన ధర- 2026లో రేటు డబుల్ అవుతుందా?
2026లో వెండి ధర డబుల్ అవుతుందనే అంచనాలు- బలమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్తో పెరుగుతున్న రేటు- ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు, గ్రీన్ ఎనర్జీ అన్నింటా సిల్వర్
Silver Price Forecast : తగ్గేదేలే అనే రీతిలో వెండి ధరలు దూసుకెళ్తున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా ఆకాశమే హద్దుగా సిల్వర్ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి. ఈ డిసెంబరు నెలలో వెండి ధర ఏకంగా 33 శాతం పెరిగింది. తాజాగా సోమవారం రోజు మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజి(ఎంసీఎక్స్)లో ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,54,174 వద్ద ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. మొత్తం మీద 2025 సంవత్సరంలో సిల్వర్ ధర దాదాపు 181 శాతం పెరిగింది. ఇంతకీ వెండి ధర ఎందుకు పెరుగుతోంది? ఇందుకు కారణాలేంటి? 2026లో ధర ఇంకా పెరుగుతుందా? ఎంత పెరుగుతుంది? పరిశ్రమ దిగ్గజాలు, పెట్టుబడి నిపుణుల సలహాలు ఏమిటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఫోన్ల నుంచి ఆభరణాల దాకా 'సిల్వర్'
ఏ వస్తువు ధరనైనా ప్రధానంగా నిర్ణయించేవి రెండే అంశాలు. అవే సప్లై, డిమాండ్. వెండి ముఖ్యమైన పారిశ్రామిక ముడి పదార్థం. దానికి మార్కెట్ నుంచి భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు, సోలార్ ప్యానల్స్, వైద్య పరికరాలు, వాహనాల వైర్లు, బ్యాటరీలు, పారిశ్రామిక ఉపకరణాలు, ఆభరణాలు, గృహోపకరణాలు, నాణేలు, కడ్డీలు, ఫోన్లలోని పలు భాగాల తయారీలోనూ సిల్వర్ను వినియోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పారిశ్రామిక విప్లవం వ్యాపిస్తోంది. చీకటి ఖండం అనే ముద్రను ఎదుర్కొన్న ఆఫ్రికాలోని దేశాల్లోనూ ఇప్పుడు పరిశ్రమల ఏర్పాటు ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. అంటే వెండి కోసం ప్రపంచంలో కొత్తకొత్త మార్కెట్లు ఏర్పడుతున్నాయి. అక్కడి నుంచి వెండి కోసం ఆర్డర్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అన్ని రంగాల కంపెనీలు సిల్వర్ నిల్వల కోసం క్యూ కడుతున్నాయి. ఈ డిమాండే వెండి ధరలకు రెక్కలు తొడుగుతోంది. 2025 సంవత్సరం వెండికి ఒక మైలురాయి లాంటిది. ఎందుకంటే ఈ ఏడాదిలోనే ఇది రికార్డు స్థాయి గరిష్ఠ స్థాయులను బద్దలు కొట్టింది.
సిల్వర్ ఉత్పత్తిలో నలుగురు రారాజులు : చైనా పెత్తనం
సిల్వర్ ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 దేశం మెక్సికో. అక్కడ పెద్దసంఖ్యలో భారీ సిల్వర్ గనులు ఉన్నాయి. ఏటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి అయ్యే సిల్వర్లో 24 శాతం ఒక్క మెక్సికో నుంచే వస్తోంది. దీని తర్వాతి స్థానంలో మన పొరుగుదేశం చైనా ఉంది. వెండి రిఫైనింగ్, ప్రాసెసింగ్, పారిశ్రామిక వినియోగాల్లోనూ చైనా టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. శుద్ధి చేసిన సిల్వర్కు సంబంధించిన ప్రపంచ మార్కెట్లో దాదాపు 70 శాతం వాటా చైనా చేతిలోనే ఉంది. రోజూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగే సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో అతిపెద్ద వాటా షాంఘై ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ఛేంజ్, షాంఘై గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్లకు ఉంది. వెండి ఉత్పత్తిలో చైనా తర్వాతి స్థానాల్లో పెరూ, చిలీ ఉన్నాయి. ఏటా ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం సిల్వర్లో 50 శాతానికిపైగా ఈ నాలుగు దేశాల నుంచే ప్రపంచ దేశాలకు సప్లై అవుతోంది.
వెండి రికార్డు స్థాయికి చేరడానికి కారణాలు ఇవే!
- బలమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్ : వెండి అనేది అన్ని లోహాల కంటే అత్యధిక విద్యుత్ వాహకత కలిగిన పదార్థం. అంటే వెండి మీదుగా విద్యుత్ చాలా సమర్థవంతంగా ప్రసారం అవుతుంది. ఎందుకంటే దీనిలో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. విద్యుత్ వాహకత విషయంలో రాగి కంటే సిల్వర్ బెటర్. కానీ వెండి ధర ఎక్కువ. సిల్వర్ను సులభంగా తీగలుగా మార్చడం కష్టం, అందుకే దీన్ని వైర్లలో వినియోగించరు. కానీ సోలార్ ప్యానల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ కాంటాక్ట్స్, మెడికల్ పరికరాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులు, చిప్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, బ్యాటరీలు, టెలికాం నెట్వర్క్లు, గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తుల తయారీలో వెండిని ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఈ అన్ని రంగాల పరిశ్రమల నుంచి వెండి కోసం ఆర్డర్లు పోటెత్తుతున్నాయి. 2016 సంవత్సరం నాటికి ప్రపంచ మార్కెట్కు 489.5 మిలియన్ ట్రాయ్ ఔన్సుల వెండి అవసరం. ఇది కాస్తా 2024 నాటికి 680.5 మిలియన్ ట్రాయ్ ఔన్సులకు పెరిగింది. 2025లో భారత్ 6,000 మెట్రిక్ టన్నుల వెండిని దిగుమతి చేసుకుంది. గత 8 ఏళ్లలో వెండిపై ఆధారపడి పనిచేసే పరిశ్రమల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. దీని ఫలితంగానే వెండి ధరలు రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోతున్నాయి.
- టెలికాం సిగ్నల్స్కు కీలకం : టెలికాం నెట్వర్క్లు సిగ్నలింగ్ అవసరాల కోసం వివిధ పరికరాలను ఉపయోగిస్తుంటాయి. ఈ జాబితాలో సర్క్యూట్ బోర్డులు, ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్స్ - కనెక్టర్స్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ యాంటెనాలు, 5జీ మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. వీటి పనితీరును మెరుగుపర్చడానికి సిల్వర్తో తయారైన ఇంక్లు, ప్లేటింగ్లను వినియోగిస్తుంటారు. తద్వారా టెలికాం సిగ్నల్స్ సప్లైలో నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది.
- సోలార్ ప్యానల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు : ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ హరిత ఇంధన వనరుల దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించే చర్యలపై శ్రద్ధ పెడుతున్నాయి. ఈక్రమంలోనే పెద్దసంఖ్యలో సోలార్ ప్యానల్స్ తయారీ కంపెనీలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. వాటిని వినియోగించే వారికి రాయితీలిచ్చే స్కీంలను ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగానికీ ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నాయి. సోలార్ ప్యానల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, వాటి బ్యాటరీల తయారీలో సిల్వర్ అత్యంత ముఖ్యమైంది. ఈ విభాగాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటు ప్రస్తుతానికి తొలిదశలోనే ఉంది. రాబోయే కొన్నేళ్లలో పరిశ్రమల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ, ప్రజల నుంచి డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ సిల్వర్ అవసరం మరింత పెరిగిపోతుంది. అదే జరిగితే వెండి ధర మరిన్ని గరిష్ఠ స్థాయులను తాకుతుంది.
- 2026 నుంచి చైనా ఆంక్షలు : భావి పారిశ్రామిక విప్లవానికి సిల్వర్ చాలా ముఖ్యమైంది. ఈవిషయాన్ని గుర్తించిన చైనా, సిల్వర్ మార్కెట్పై తన పట్టును నిలుపుకునే యత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 2026 సంవత్సరం జనవరి 1 నుంచి తమ వెండి ఎగుమతులపై ఆంక్షలను అమలు చేయబోతోంది. తద్వారా చైనా నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు సిల్వర్ సప్లైను వీలైనంత మేరకు తగ్గించాలని భావిస్తోంది. చైనాలోని వివిధ రంగాల తయారీ రంగ పరిశ్రమలకు తక్కువ రేటుకే వెండి లభ్యతను పెంచేందుకు ఈ వ్యూహాన్ని చైనా ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. ఇటీవలే అమెరికాతో ట్రేడ్ వార్ వేళ చైనా ఈ షాకింగ్ పాలసీని ప్రకటించింది.
- సరఫరాలో సవాళ్లు : ప్రపంచ మార్కెట్ అవసరాలకు తగిన రీతిలో వెండి సప్లై జరగడం లేదు. 2025 అక్టోబర్లో సప్లైకు అవసరమైన వెండి నిల్వలు అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోయాయి. షాంఘై మార్కెట్లోని వెండి నిల్వలు 2015 నాటి అత్యల్ప స్థాయికి పడిపోయాయి. వెండి మార్కెట్ గత 5 సంవత్సరాలుగా సప్లైపరంగా ఇలాంటి సవాళ్లనే ఎదుర్కొంటోంది. ఈ పరిణామాలు మార్కెట్ వర్గాలను కలవరానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా సిల్వర్ ధరలు చుక్కలను అంటుతున్నాయి.
- ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు : అమెరికాకు చెందిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లను తగ్గించినప్పుడల్లా వెండి రేట్లు పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా సోమవారం (డిసెంబరు 29న) వెండి ధర ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయి(రూ.2,54,174)ని తాకడానికి ఇది కూడా ప్రధాన కారణం. వడ్డీరేట్లను ఫెడరల్ రిజర్వ్ తగ్గిస్తుందనే అంచనాలతో సిల్వర్ మార్కెట్ ప్రభావితమైంది. ప్రపంచ కమొడిటీ మార్కెట్లలో అమెరికా డాలరులోనే భారీ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంటుంది. అందుకే అమెరికా డాలరును, ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాలను ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్నప్పుడల్లా వెండి రేట్లు ప్రభావితం అవుతాయి.
2026లో వెండి ధర ఎంత పెరుగుతుంది?
2025 సంవత్సరం జనవరి 1న ఎంసీఎక్స్లో కిలో వెండి ధర రూ.85,913 మాత్రమే. కట్ చేస్తే, 2025 డిసెంబరు 29 నాటికి సిల్వర్ రేటు కిలోకు 172 శాతం మేర పెరిగిపోయింది. సోమవారం రోజు ఎంసీఎక్స్లో ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,33,120 వద్ద ముగిసింది. ఈ నెలనే చూస్తే, డిసెంబరు 1న ఎంసీఎక్స్లో కిలో సిల్వర్ ధర రూ.1,75,351 మాత్రమే. అంటే కేవలం 28రోజుల్లో రేటు 33 శాతం పెరిగిపోయింది. మార్కెట్లో సిల్వర్కు పెరిగిన డిమాండ్కు ఈ భారీ పెరుగుదల ఒక సూచిక లాంటిది. 2026 సంవత్సరం చివరికల్లా కిలో వెండి ధర రూ.3 లక్షలు దాటుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే ఒక ఔన్సు వెండి ధర 100 డాలర్లకు తాకొచ్చు. ఇంకొందరు పరిశీలకులు అయితే, కిలో వెండి ధర రూ.4 లక్షలకు చేరుతుందని జోస్యం చెబుతున్నారు.
వెండి ధర మైక్రోసాఫ్ట్ను అధిగమించింది!
"వెండి ధర మైక్రోసాఫ్ట్ను అధిగమించి ప్రపంచంలో ఐదో అత్యంత విలువైన ఆస్తిగా మారింది. బంగారం, ఎన్విడియా, యాపిల్, ఆల్ఫాబెట్ (గూగుల్) తర్వాత 3.6 ట్రిలియన్ డాలర్లు విలువతో సిల్వర్ ఉంది" అని ఇటీవలే కమొడిటీ మార్కెట్ నిపుణుడు అజయ్ బగ్గా వ్యాఖ్యానించారు.
వెండి కథ ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది!
"వెండి ధరల అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. సాంకేతికత ఆధారిత పరిశ్రమల్లో దానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అందువల్లే 2025లో వెండి ధరల్లో అద్భుతమైన ర్యాలీ జరిగింది. ఎంతోమంది దాంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఈ సంవత్సరం వెండి అసాధారణ రాబడిని అందించింది. దాని రేటు 125 శాతం పెరిగింది. బంగారం రేటు 63 శాతమే పెరిగింది. సిల్వర్కు అంతర్గత విలువ, క్రియాత్మక డిమాండ్ ఉన్నాయి. కొత్త టెక్ ఉత్పత్తుల తయారీకి వెండి తప్పకుండా అవసరం. ఈ అవసరం పెరుగుతూపోయినన్ని నాళ్లు సిల్వర్కు తిరుగు ఉండదు" అని వేదాంత గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
2026లో వెండి ధర డబుల్ : రాబర్ట్ కియోసాకి, అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త
"సిల్వర్లో పెట్టే పెట్టుబడులు సేఫ్. లాంగ్ టర్మ్లో ఇవి లాభాలను పండిస్తాయి. నేను 1965లో ఒక ఔన్సు సిల్వర్ను ఒక డాలర్ కంటే తక్కువ రేటుకు కొన్నాను. ఇప్పుడు ఒక ఔన్సు సిల్వర్ ధర 70 డాలర్లు దాటింది. రేటు ప్రస్తుతం అత్యంత గరిష్ఠస్థాయిలో ఉందని మీరు అనుకుంటే తప్పులో కాలేసినట్టే. నా అంచనా ప్రకారం 2026లో ఒక ఔన్సు సిల్వర్ ధర 70 డాలర్ల నుంచి 200 డాలర్ల దాకా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది నా వ్యక్తిగత విశ్వాసం. అయితే వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్లు సొంతంగా రీసెర్చ్ చేశాక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈక్రమంలో ఇతరులు చేసిన తప్పులు, సాధించిన విజయాలు, ఎదుర్కొన్న నష్టాల నుంచి నేర్చుకోవాలి. పెట్టుబడిని చిన్నమొత్తంలో మొదలుపెట్టడమే శ్రేయస్కరం" అని "రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్" రచయిత, అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ కియోసాకి తెలిపారు.
