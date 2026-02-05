ETV Bharat / business

ఒక్కరోజులోనే రూ.30వేలు తగ్గిన వెండి- బంగారం ఎంత పడిపోయిందంటే!

భారీగా తగ్గిన వెండి, బంగారం ధరలు- 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,59,680- కిలో వెండి ధర రూ.2,69,000

Gold And Silver Prices
Gold And Silver Prices (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 12:24 PM IST

Gold And Silver Prices : గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం తగ్గాయి. దేశీయ మార్కెట్​లో ధరలు గురువారం కాస్త దిగొచ్చాయి. ముఖ్యంగా వెండి బుధవారంతో పోలిస్తే దాదాపు రూ.30 వేల మేర తగ్గింది. కిలో వెండి ధర రూ.2,69,000గా ఉంది. ఇక 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.6,600 తగ్గి రూ.1,59,680కు చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాములు ధర రూ.1,41,550గా ఉంది.

  • హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.1,59,680గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.2,69,00గా ఉంది.
  • విజయవాడలో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,59,680గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,69,00గా ఉంది.
  • విశాఖపట్నంలో పది గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.1,59,680గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.2,69,00గా ఉంది.
  • ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,59,680గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.2,69,00గా ఉంది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లోనూ
అంతర్జాతీయంగానూ ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఔన్సు బంగారం ధర 4919 డాలర్లుగా ఉంది. ఔన్సు వెండి ధర 79 డాలర్లుగా కొనసాగుతోంది. మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజీలో డెలివరీ కాంట్రాక్టుకు వెండి దాదాపు 7 శాతం పడిపోయింది. కిలో ధర రూ.2.49 లక్షల వద్ద ఉంది. ఏప్రిల్‌ డెలివరీలకు పసిడి ధర స్వల్పంగా పెరిగి 10 గ్రాముల ధర రూ.1.53 లక్షలకు చేరింది.

బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. ఇటీవల యూఎస్‌ ఫెడ్‌కు కొత్త ఛైర్మన్‌ నియామకం, సీఎంఈ మార్జిన్‌ను పెంచడం, గరిష్ఠాల వద్ద భారీ ప్రాఫిట్‌ బుకింగ్‌ కారణంగా ఈ రెండు లోహాల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీన్ని అవకాశంగా తీసుకుని మదుపర్లు దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో కొనుగోళ్లకు దిగడం వల్ల వీటికి మళ్లీ డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. దీంతో అంతర్జాతీయ స్పాట్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం ఔన్సు 4,887 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతుండగా, వెండి 85.98 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు
అయితే వెండి ధరల్లోని ఈ హెచ్చుతగ్గులపై 'ఆల్ ఇండియా జ్వెల్లర్స్ అండ్ గౌర్మెట్ ఫెడరేషన్' జాతీయ అధ్యక్షుడు పంకజ్ అరోరా ఇటీవల స్పందించారు. గత 15 రోజుల్లోనే వెండి ధర రూ.25 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు పెరిగిందని అన్నారు. ఇంత వేగంగా, ఒకే దిశలో పెరగడం ఎప్పుడూ నిలకడగా ఉండదని తెలిపారు. అందుకే ఇప్పుడు ఈ హెచ్చుతగ్గులు అని చెప్పారు. అమెరికా వెండిని 'క్రిటికల్ మినరల్'గా గుర్తించడం, చైనా ఎగుమతులను నియంత్రించడంతో డిమాండ్ పెరిగిందని అన్నారు. అయితే ఎక్స్చేంజీలలో జరిగే 'పేపర్ ట్రేడ్' వల్ల ధరల్లో ఇంత అస్థిరత వస్తోందని అన్నారు.

కొనుగోలుదార్లు జర జాగ్రత్త
బంగారం, వెండి ధరలు రోజుల నుంచి నిమిషాల వ్యవధిలో మారిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆభరణాల విక్రయదారులు ధరలను మార్చివేస్తున్నారు. ఆన్​లైన్​లో ధరలు ప్రకారమే నగదును వసూలు చేస్తున్నారు. కానీ ధరలు తగ్గినపుడు కొంతమంది వ్యాపారులు తగ్గింపును చూపడం లేదని కొనుగోలుదారులు అంటున్నారు. పెరిగిన ధరలనే చూపిస్తున్నారంటూ చెబుతున్నారు. నగలు కొనడానకి వెళ్లినప్పుడు ధరలను ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేసుకోవడం మంచింది.

999 ప్యూరిటి బంగారం ధర 92 శాతం వెచ్చిస్తే, వచ్చేదే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర. విక్రయదారులు చూపించే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలో జీఎస్​టీ కలిపి ఉంటుంది. అప్పుడు మళ్లీ ఆభరణాన్ని విక్రయించేటపుడు బంగారంపై జీఎస్​టీను చూయించరాదు. ఆన్​లైన్​లో కంటే తక్కువ ధరకు బంగారం ఇస్తామని చెబితే అందులో జీఎస్​టీ లేదని అర్ధం. బిల్లు వేసేటప్పుడు అందులో 3 శాతం జీఎస్​టీని కలుపుతారు.

