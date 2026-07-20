కుటుంబానికి అండగా "షార్ట్ టర్మ్ బీమా పాలసీలు" - తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ లాభాలు!
- పరిమితకాల అప్పులు ఉన్నప్పుడు ఆసరాగా షార్ట్ టర్మ్ పాలసీలు - పిల్లల చదువులు, విదేశాలకు వెళ్లడం వంటి లోన్లు తీర్చడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్!
Published : July 20, 2026 at 4:49 PM IST
Short Term Insurance Policy: మనిషి జీవితంలో ఆదాయం, ఖర్చులు, అప్పులు సర్వసాధారణం. వ్యక్తిగతంగా, పిల్లల ఉన్నత చదువులు, బైక్ లేదా కారు కొనడం కోసం సహా ఇతర అవసరాల కోసం తక్కువ కాలపరిమితితో చాలా మంది రుణాలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇలాంటి పరిమితకాల అప్పులు ఉన్నప్పుడు అనుకోని కారణాల వల్ల ఆ కుటుంబ పెద్దకు ఏదైనా జరిగితే భారం అంతా కుటుంబం మీద పడుతుంది. అటు మనిషి లేక, ఇటు అప్పుల కారణంగా ఆ ఫ్యామిలీ రోడ్డున పడాల్సిన పరిస్థితి. ఇలాంటి సమయాల్లో కుటుంబానికి అండగా ఉండేందుకు స్వల్పకాలిక బీమా పాలసీలు మంచి ఆప్షన్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలు ఈ షార్ట్ టర్మ్ పాలసీ అంటే ఏంటి? సహా మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్వల్పకాలిక బీమా పాలసీలు అంటే: సాధారణంగా మార్కెట్లో చూసే రెగ్యులర్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు 20 నుంచి 30 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలపరిమితితో ఉంటాయి. కానీ, స్వల్పకాలిక బీమా పాలసీలు కేవలం 1 నుంచి 5, 10 ఏళ్లవంటి తక్కువ కాలానికి అందుబాటులో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కాలంలో పాలసీదారుడికి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే, వారి కుటుంబంపై ఆర్థిక భారం పడకుండా ఈ బీమా రక్షణ కల్పిస్తుందని, ఇందులో పాలసీదారుడు మరణిస్తే నామినీకి పూర్తి పాలసీ విలువ లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
రుణాలున్నప్పుడు: ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి రూ.5 లక్షల పర్సనల్ లోన్ను 4 సంవత్సరాల కాలపరిమితితో తీసుకున్నాడనుకుంటే.. ఈ టైమ్ లిమిట్లో ఆ వ్యక్తికి ఏదైనా జరిగితే ఆ రుణ భారం కుటుంబంపై పడుతుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో స్వల్పకాలిక జీవిత బీమా పాలసీలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రకం ఇన్సూరెన్స్లు కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. వీటికి ప్రీమియం తక్కువగానే ఉంటుందని, రుణం తీరిపోగానే పాలసీ కాలపరిమితీ ముగుస్తుందని, తద్వారా అనవసరంగా ఎక్కువ కాలం ప్రీమియాలు చెల్లించాల్సిన అవసరం తప్పుతుందని సూచిస్తున్నారు.
అదే పిల్లల కాలేజీ ఫీజులు, లేదా విదేశీ విద్య కోసం తీసుకునే రుణాల సమయాల్లోనూ ఈ వ్యూహం బాగుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఉదాహరణకు పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం ఎడ్యుకేషన్ లోన్ను 10 సంవత్సరాల కాలపరిమితికి తీసుకుంటే.. ఆ రుణం తీరే వరకూ వర్తించేలా ఒక టర్మ్ పాలసీని తీసుకోవాలంటున్నారు. విదేశీ ప్రయాణాలు, కారు కొనుగోలు చేసేప్పుడూ ఈ స్వల్పకాలిక టర్మ్ పాలసీలను తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పెద్దలకు మేలు: సాధారణంగా 60 ఏళ్లు దాటిన వారికి దీర్ఘకాలిక పాలసీలు ఇవ్వడానికి బీమా సంస్థలు అంగీకరించకపోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు ఈ స్వల్పకాలిక రక్షణను వాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్లకు టర్మ్ పాలసీల ప్రీమియం ఎక్కువగా ఉంటుందని, దీనికి బదులుగా ఈ తక్కువ వ్యవధి ఉన్న పాలసీలను ఎంచుకుంటే భారం తక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్కు దగ్గరలో ఉన్నవారు కూడా ఈ తరహా పాలసీలను తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ప్రత్యామ్నాయం కాదు: కుటుంబంలో ఆర్జించే వ్యక్తి పేరు మీద తన వార్షికాదాయానికి కనీసం 10 నుంచి 12 రెట్ల వరకూ టర్మ్ పాలసీ ఉండాలని చెబుతున్నారు. కానీ ఈ తాత్కాలిక పాలసీలు కేవలం రుణ, ఇతర బాధ్యతలకు సంబంధించినవే కానీ, కుటుంబ ఆర్థిక రక్షణ కోసం పూర్తి స్థాయి, దీర్ఘకాలిక పాలసీ ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
"క్రెడిట్ కార్డు" వాడుతున్నారా? - ఈ "ఐదు" పొరపాట్లు చేస్తే భారీగా నష్టపోతారు జాగ్రత్త!
పీఎఫ్ ఖాతాకు "నామినీ" యాడ్ చేశారా? - లేదంటే ప్రయోజనాలు నష్టపోతారు!