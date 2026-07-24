చమురు ధర @100 డాలర్లు- నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- క్షణాల్లో రూ.4 కోట్ల సంపద ఆవిరి
మే తర్వాత మొదటిసారిగా 100 డాలర్ల మార్క్ దాటిన బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్- మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం
Published : July 24, 2026 at 10:27 AM IST
Stock Markets Today : దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా ఐదో ట్రేడింగ్ సెషన్లోనూ నష్టాల్లోనే కొనసాగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరగడం, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్ఐఐలు) అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగించడం, గ్లోబల్ మార్కెట్ల నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు రావడంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీలు గణనీయంగా పతనమయ్యాయి.
శుక్రవారం ఉదయం మార్కెట్ సూచీలు నష్టాలతోనే ప్రారంభమయ్యాయి. క్షణాల్లోనే దాదాపు రూ.4 లక్షల కోట్ల మేర మదుపర్ల సంపద ఆవిరైనట్లు మార్కెట్ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 872 పాయింట్లు కోల్పోయి 75,519 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 257 పాయింట్లు పడిపోయి 23,611 వద్ద కొనసాగుతోంది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ 15 పైసలు పెరిగి 96.58గా కొనసాగుతోంది.
దాదాపు అన్ని రంగాలపై అమ్మకాల ఒత్తిడి
రంగాల వారీగా చూస్తే దాదాపు అన్ని సూచీలు నష్టాల్లోనే కొనసాగాయి. అయితే నిఫ్టీ ఆటో, మీడియా సూచీలు మాత్రం స్వల్ప లాభాల్లో ట్రేడయ్యాయి. బ్రాడ్ మార్కెట్ సూచీలు పూర్తిగా నష్టాల్లోనే కొనసాగడం మార్కెట్ బలహీనతను ప్రతిబింబించింది. బీఎస్ఈలో హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్, టీసీఎస్, టెక్ మహీంద్రా షేర్లు లాభపడగా, ఎటర్నల్, ఇండిగో, భారతీ ఎయిర్టెల్, మారుతీ సుజుకి, ఎల్అండ్టీ, ఇన్ఫోసిస్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, పవర్ గ్రిడ్, ఎస్బీఐ, ఐటీసీ తదితర షేర్లు నష్టాల్లో ట్రేడయ్యాయి.
100 డాలర్లు దాటిన బ్రెంట్ క్రూడ్
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్క్ను దాటింది. ఇది మే నెల తర్వాత తొలిసారి ఈ స్థాయికి చేరింది. ట్రేడింగ్ సమయంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు 100.67 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ 91.95 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ఎర్ర సముద్రంలో చమురు రవాణాపై ప్రభావం, హర్మూజ్ జలసంధి పరిణామాలు ముడిచమురు ధరలను మరింత పెంచినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అంతేకాకుండా వాణిజ్య భాగస్వాములపై అమెరికా మరోసారి టారిఫ్లతో విరుచుకుపడింది. వెట్టి చాకిరీని కారణంగా చూపి భారత్ సహా 60 దేశాలపై 10-12.5శాతం సుంకాలు విధించింది. ఇది మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపించింది.
భారత్కు ద్రవ్యోల్బణ ముప్పు
మార్కెట్, బ్యాంకింగ్ నిపుణుడు అజయ్ బగ్గా మాట్లాడుతూ, చమురు ధరల పెరుగుదల భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడిన దేశాలకు ప్రతికూలమని తెలిపారు. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి పెరగడంతో పాటు కంపెనీల లాభాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్ తీవ్రంగా అమ్మకాల ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితులు మెరుగుపడితే కొంత రికవరీ కనిపించే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ముడిచమురు ధరలు మరింత పెరగడం రూపాయి విలువపై కూడా ఒత్తిడి తెస్తోందని హెచ్ఎస్ఎల్ ప్రైమ్ రీసెర్చ్ విశ్లేషకుడు దేవర్ష్ వకీల్ తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో వాణిజ్య లోటు, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించారు.
జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం
మార్కెట్ విశ్లేషకుడు విపిన్ దీక్షేనా ప్రకారం, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల విక్రయాలు, బలహీన అంతర్జాతీయ సంకేతాల నేపథ్యంలో సమీప కాలంలో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ అప్రమత్తంగానే కొనసాగే అవకాశముంది. అయితే త్రైమాసిక ఫలితాల సీజన్ కారణంగా కొన్ని కంపెనీల షేర్లలో మాత్రమే అవకాశాలు కనిపించవచ్చని తెలిపారు. సాంకేతికంగా నిఫ్టీ 23,850 మద్దతు స్థాయిని కోల్పోవడంతో స్వల్పకాలిక ధోరణి బలహీనంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. 23,650-23,700 స్థాయిలు కీలక మద్దతుగా ఉండగా, 24,000-24,020 స్థాయిని తిరిగి అధిగమించే వరకు మార్కెట్పై అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగే అవకాశముందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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