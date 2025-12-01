ETV Bharat / business

దలాల్‌ స్ట్రీట్‌లో బుల్‌ రన్‌- కొత్త రికార్డుల్లో దేశీయ సూచీలు

భారీగా పెరిగిన మార్కెట్‌ సూచీలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 10:15 AM IST

1 Min Read
Stock Markets Today: దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు సోమవారం భారీ లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రారంభ ట్రేడింగ్‌లో జీవనకాల గరిష్ఠాలను స్టాక్‌మార్కెట్ల సూచీలు తాకాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి మిశ్రమ సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆర్‌బీఐ వడ్డీ రేట్ల కోత అంచనాలు, దేశీయంగా కొనుగోళ్ల అండతో బుల్‌ దూసుకెళ్తోంది. దీంతో సూచీలు కొత్త రికార్డుల్లో పరుగులు పెడుతున్నాయి. సెన్సెక్స్‌ 86వేల మార్క్‌ దాటగా, నిఫ్టీ 26,300 పైన కదలాడుతోంది.

ఎర్లీ ట్రేడింగ్​లో బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 383 పాయింట్లు ఎగబాకి 86,089 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 108 పాయింట్ల లాభంతో 26,311 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : నిఫ్టీలో ఎస్‌బీఐ, ట్రెంట్‌, శ్రీరామ్‌ ఫైనాన్స్‌, టాటా స్టీల్‌, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌
  • నష్టాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్ : టెక్‌ మహీంద్రా, టాటా కన్జూమర్‌, టైటాన్‌ కంపెనీ, బజాజ్‌ ఫైనాన్స్‌

బ్యాంక్ నిఫ్టీ తొలిసారి 60వేల మార్క్‌ దాటింది. రెండో త్రైమాసిక జీడీపీ గణాంకాలు అంచనాలను మించి వెలువడడం, ఈనెల 5న వెల్లడయ్యే ఆర్‌బీఐ ద్వైమాసిక సమీక్షలో రేట్ల కోత జరగొచ్చనే అంచనాలు దేశీయ మార్కెట్‌ సెంటిమెంట్‌ను బలపర్చాయి. అటు ఆసియా పసిఫిక్‌ మార్కెట్లు మిశ్రమంగా కదలాడుతున్నాయి. హాంకాంగ్‌ హాంగ్‌సెంగ్‌ సూచీ 0.13శాతం లాభంతో ట్రేడ్‌ అవుతోంది. జపాన్‌ నిక్కీ 1.3శాతం, దక్షిణ కొరియా కోస్పి 0.66శాతం, ఆస్ట్రేలియా ఏఎస్‌ఎక్స్‌ సూచీ 0.23శాతం మేర నష్టాల్లో ఉన్నాయి. ఫెడ్‌ వడ్డీ రేట్ల కోత అంచనాలతో గత శుక్రవారం అమెరికా మార్కెట్లు లాభపడ్డాయి. నాస్‌డాక్‌ 0.65శాతం, ఎస్‌అండ్‌పీ 500 సూచీ 0.54శాతం, డోజోన్స్‌ 0.61శాతం మేర పెరిగాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

