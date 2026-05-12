వరుస నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1456, నిఫ్టీ 436 పాయింట్లు డౌన్
వరుసగా నాలుగో రోజు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లకు నష్టాలు- కారణాలు ఇవే!
Published : May 12, 2026 at 4:27 PM IST
Stock Market Today : మంగళవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోయాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతుండడమే ఇందుకు కారణం. పైగా ప్రధాని మోదీ ఈ పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నుంచి తప్పించుకునేందుకు పొదుపు పాటించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. దీనితో వరుసగా నాలుగో సెషన్లోనూ ప్రధాన సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీ పతనాన్ని చవిచూశాయి. ప్రపంచ మార్కెట్ల నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు వస్తుండడం, నిరంతరం విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణలు కూడా మదుపరుల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి.
చివరికి బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 1456 పాయింట్లు నష్టపోయి 74,559 వద్ద ముగిసింది. జాతీయా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 436 పాయింట్లు తగ్గి 23,379 వద్ద స్థిరపడింది.
- నష్టపోయిన స్టాక్స్ : కాగా, మంగళవారం మెటల్స్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, పీఎస్యూ బ్యాంకులు మినహా ఎన్ఎస్ఈలోని దాదాపు అన్ని రంగాలు నష్టాల్లో ట్రేడయ్యాయి. నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 100, నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్ 100 సూచీలు వరుసగా 1.26 శాతం, 0.81 శాతం మేర క్షీణించాయి. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 1 శాతం వరకు తగ్గగా, అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల విడుదల కానున్న వేళ, ఐటీ రంగం 3.3 శాతం మేర కుప్పకూలింది. ముఖ్యంగా టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, హెచ్సీఎల్ టెక్, విప్రో షేర్లు 2.5 శాతం నుంచి 4 శాతం వరకు నష్టపోయాయి.
- లాభపడిన స్టాక్స్ : ముడిచమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తిపై ప్రభుత్వం రాయల్టీ కోత విధించడాన్ని సీఎల్ఎస్ఏ సానుకూల అంశంగా అభివర్ణించింది. దీనితో ఓఎన్జీసీ, ఆయిల్ ఇండియా షేర్లు 6 శాతం నుంచి 6.6 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి.
మార్కెట్ పతనానికి గల కారణాలు ఇవే!
- ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల : అంతర్జాతీయ బెంచ్ మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ 2.45 శాతం పెరిగింది. దీనితో బ్యారెల్ ముడిచమురు 106.75 డాలర్లకు చేరుకుంది. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. కాబట్టి అధిక ధరలు ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచి, ఆర్థిక వృద్ధి, కార్పొరేట్ లాభాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
- పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు ముందుకు సాగడంలేదు. ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అత్యంత బలహీనంగా ఉందని, టెహ్రాన్ ప్రతిపాదనను తాము అంగీకరించేది లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇది మదుపర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఉద్రిక్తతల వల్ల ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడుతుందని భయాలు నెలకొన్నాయి.
- ఐటీ షేర్లపై తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడి : ఓపెన్ ఏఐ 4 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో కొత్త కంపెనీ ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఐటీ రంగంలో అమ్మకాలు వెల్లువెత్తాయి. దీనితో నిఫ్టీ 50లో ఐటీ షేర్ల వెయిటేజీ అధికంగా ఉండడంతో మార్కెట్ మరింతగా కుంగిపోయింది.
- మోదీ పిలుపు : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం దృష్ట్యా భారతీయులు ఒక ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించుకోవాలని, ఇంధన సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' చేయాలని ప్రధాని కోరారు. దీనితో దేశంలో జ్యువెలరీ షేర్లు, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం భారీగా నష్టపోతున్నాయి.
- రూపాయి పతనం : ముడిచమురు ధరలు పెరుగుతుండడం, యుద్ధ భయాల మధ్య రూపాయి విలువ పతనమవుతోంది. ప్రస్తుతం అమెరికన్ డాలర్తో పోల్చితే రూపాయి విలువ 35 పైసలు తగ్గి, చరిత్రలోనే అత్యల్పంగా రూ.95.63లకు పడిపోయింది.
- ద్రవ్యోల్బణం భయాలు : మంగళవారం సాయంత్రం ఏప్రిల్ నెలకు సంబంధించిన రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం గణాంకాలు విడుదల కానున్నాయి. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయోనని ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇది కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
- ఎఫ్ఐఐ ఉపసంహరణ : విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు సోమవారం ఒక్కరోజే 8437.56 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. ఇలా భారీగా నిధుల ఉపసంహరణ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీస్తోంది.
- గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ : ఆసియా మార్కెట్లలో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పీ, చైనాకు చెందిన షాంఘై ఎన్ఎస్ఈ కాంపోజిట్ నష్టపోయాయి. వాల్ స్ట్రీట్ ఫ్యూచర్స్ కూడా అమెరికన్ మార్కెట్లు బలహీనంగా ప్రారంభమవుతాయని సూచిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ మన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ల పతనానికి కారణమయ్యాయి.
