ETV Bharat / business

వరుస నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1456, నిఫ్టీ 436 పాయింట్లు డౌన్

వరుసగా నాలుగో రోజు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లకు నష్టాలు- కారణాలు ఇవే!

Bombay Stock Exchange
Bombay Stock Exchange (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Stock Market Today : మంగళవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోయాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతుండడమే ఇందుకు కారణం. పైగా ప్రధాని మోదీ ఈ పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నుంచి తప్పించుకునేందుకు పొదుపు పాటించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. దీనితో వరుసగా నాలుగో సెషన్​లోనూ ప్రధాన సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీ పతనాన్ని చవిచూశాయి. ప్రపంచ మార్కెట్ల నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు వస్తుండడం, నిరంతరం విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణలు కూడా మదుపరుల సెంటిమెంట్​ను దెబ్బతీశాయి.

చివరికి బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్​ 1456 పాయింట్లు నష్టపోయి 74,559 వద్ద ముగిసింది. జాతీయా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 436 పాయింట్లు తగ్గి 23,379 వద్ద స్థిరపడింది.

  • నష్టపోయిన స్టాక్స్​ : కాగా, మంగళవారం మెటల్స్​, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్​, పీఎస్​యూ బ్యాంకులు మినహా ఎన్​ఎస్ఈలోని దాదాపు అన్ని రంగాలు నష్టాల్లో ట్రేడయ్యాయి. నిఫ్టీ స్మాల్​క్యాప్​ 100, నిఫ్టీ మిడ్​క్యాప్​ 100 సూచీలు వరుసగా 1.26 శాతం, 0.81 శాతం మేర క్షీణించాయి. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 1 శాతం వరకు తగ్గగా, అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల విడుదల కానున్న వేళ, ఐటీ రంగం 3.3 శాతం మేర కుప్పకూలింది. ముఖ్యంగా టీసీఎస్​, ఇన్ఫోసిస్​, హెచ్​సీఎల్​ టెక్​, విప్రో షేర్లు 2.5 శాతం నుంచి 4 శాతం వరకు నష్టపోయాయి.
  • లాభపడిన స్టాక్స్​ : ముడిచమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తిపై ప్రభుత్వం రాయల్టీ కోత విధించడాన్ని సీఎల్​ఎస్​ఏ సానుకూల అంశంగా అభివర్ణించింది. దీనితో ఓఎన్​జీసీ, ఆయిల్ ఇండియా షేర్లు 6 శాతం నుంచి 6.6 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి.

మార్కెట్ పతనానికి గల కారణాలు ఇవే!

  • ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల : అంతర్జాతీయ బెంచ్​ మార్క్​ బ్రెంట్ క్రూడ్​ ఆయిల్​ 2.45 శాతం పెరిగింది. దీనితో బ్యారెల్ ముడిచమురు 106.75 డాలర్లకు చేరుకుంది. భారత్​ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. కాబట్టి అధిక ధరలు ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచి, ఆర్థిక వృద్ధి, కార్పొరేట్ లాభాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
  • పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు ముందుకు సాగడంలేదు. ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అత్యంత బలహీనంగా ఉందని, టెహ్రాన్ ప్రతిపాదనను తాము అంగీకరించేది లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇది మదుపర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఉద్రిక్తతల వల్ల ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడుతుందని భయాలు నెలకొన్నాయి.
  • ఐటీ షేర్లపై తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడి : ఓపెన్​ ఏఐ 4 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో కొత్త కంపెనీ ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఐటీ రంగంలో అమ్మకాలు వెల్లువెత్తాయి. దీనితో నిఫ్టీ 50లో ఐటీ షేర్ల వెయిటేజీ అధికంగా ఉండడంతో మార్కెట్ మరింతగా కుంగిపోయింది.
  • మోదీ పిలుపు : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం దృష్ట్యా భారతీయులు ఒక ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించుకోవాలని, ఇంధన సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు 'వర్క్ ఫ్రమ్​ హోమ్​' చేయాలని ప్రధాని కోరారు. దీనితో దేశంలో జ్యువెలరీ షేర్లు, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం భారీగా నష్టపోతున్నాయి.
  • రూపాయి పతనం : ముడిచమురు ధరలు పెరుగుతుండడం, యుద్ధ భయాల మధ్య రూపాయి విలువ పతనమవుతోంది. ప్రస్తుతం అమెరికన్ డాలర్​తో పోల్చితే రూపాయి విలువ 35 పైసలు తగ్గి, చరిత్రలోనే అత్యల్పంగా రూ.95.63లకు పడిపోయింది.
  • ద్రవ్యోల్బణం భయాలు : మంగళవారం సాయంత్రం ఏప్రిల్​ నెలకు సంబంధించిన రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం గణాంకాలు విడుదల కానున్నాయి. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయోనని ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇది కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్​ను దెబ్బతీసింది.
  • ఎఫ్ఐఐ ఉపసంహరణ : విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు సోమవారం ఒక్కరోజే 8437.56 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. ఇలా భారీగా నిధుల ఉపసంహరణ మార్కెట్ సెంటిమెంట్​ను దెబ్బతీస్తోంది.
  • గ్లోబల్ ట్రెండ్స్​ : ఆసియా మార్కెట్లలో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పీ, చైనాకు చెందిన షాంఘై ఎన్​ఎస్​ఈ కాంపోజిట్ నష్టపోయాయి. వాల్ స్ట్రీట్ ఫ్యూచర్స్ కూడా అమెరికన్ మార్కెట్లు బలహీనంగా ప్రారంభమవుతాయని సూచిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ మన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ల పతనానికి కారణమయ్యాయి.

2026లో భారత వృద్ధిరేటు అంచనాలను కుదించిన మూడీస్‌

దేశంలో ఇంధన కొరత లేదు- రోజుకు 54వేల టన్నుల మేర ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తి: చమురు శాఖ మంత్రి

TAGGED:

SHARE MARKET TODAY
EQUITY MARKETS TODAY
STOCK MARKET CRASH REASONS
BSE TUMBLES REASONS
STOCK MARKET TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.