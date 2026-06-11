"సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్లు" - వీటి గురించి తెలుసా? - ఎన్నో బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు!
-రెగ్యులర్ క్రెడిట్ కార్డులు పొందలేనివారికి ఉపయోగకరంగా సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్లు - ఎఫ్డీ హమీతో ఈ కార్డులు మంజూరు చేస్తోన్న బ్యాంకులు!
Published : June 11, 2026 at 12:47 PM IST
Secured Credit Cards: నేటి డిజిటల్ యుగంలో క్రెడిట్ కార్డులు ఉపయోగించేవారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతూనే ఉంది. అయితే క్రెడిట్ స్కోరు లేకపోవడం, ఆదాయం పరిమితంగా ఉండటం, ఉద్యోగ ప్రొఫైల్ వంటి కారణాల వల్ల చాలా బ్యాంకులు అందరికీ ఈ కార్డులు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోవు. కాగా, ఈ కారణాల వల్ల సాధారణ క్రెడిట్ కార్డును పొందడంలో ఇబ్బందిపడుతున్నవారికి సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డులు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విలువకు బదులుగా అంతే పరిమితితో ఈ కార్డులను బ్యాంకులు అందిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అసలు సెక్యూర్డ్ కార్డ్లు ఎలా పని చేస్తాయి? వాటి ప్రయోజనాలు? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
క్రెడిట్ కార్డులు: అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, ముఖ్యంగా ఆర్థిక నిర్వహణలో తక్షణ క్రెడిట్ను అందించడంలో క్రెడిట్ కార్డ్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే, వాటిలో చాలా కార్డులు "అన్సెక్యూర్డ్" పరిధిలోకి వస్తాయి. అంటే, ఎటువంటి ష్యూరిటీ లేకుండా క్రెడిట్ కార్డును పొందవచ్చు. అయితే, క్రెడిట్ కార్డు పొందడానికి మంచి క్రెడిట్ స్కోరు ఉండాలి. కానీ, కొందరికి మెరుగైన స్కోర్ ఉండకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా గృహిణులు, రిటైర్ అయిన వారు, ఇప్పుడే సంపాదన మొదలయిన వారు సాధారణ క్రెడిట్ కార్డులు పొందడం కష్టం. అందుకే వీరు వెంటనే క్రెడిట్ కార్డు పొందాలనుకుంటే FD హామీగా ఉంచి 'సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డు'ను పొందే అవకాశముందంటున్నారు.
సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డు: సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డు దరఖాస్తు ప్రక్రియలో క్రెడిట్ స్కోరు, ఆదాయ స్థాయి లేదా ఉద్యోగ ప్రొఫైల్ వంటి అంశాలను బ్యాంకులు పరిగణనలోకి తీసుకోవంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ హామీగా ఉంటుంది.. కాబట్టి కార్డు జారీ చేసిన బ్యాంకుకు రిస్క్ ఉండదంటున్నారు. ఈ కార్డు తీసుకున్న తర్వాత బకాయిలను తిరిగి చెల్లించడంలో కస్టమర్ విఫలమైతే, కార్డును జారీ చేసిన సంస్థ వాటిని వసూలు చేసేందుకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను లిక్విడేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
స్కోరు పెంచుకోవడానికి: క్రెడిట్ స్కోరును పెంచుకోవడానికి ఈ కార్డులు ఎంతగానో సహాయపడతాయంటున్నారు. తక్కువ క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉన్నవాళ్లు ఈ కార్డును పొందిన తర్వాత మెరుగైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను నిర్మించుకోవడానికి అవకాశముంటుందంటున్నారు. సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డులతో జరిపిన ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలు కూడా క్రెడిట్ బ్యూరోలకు అందుతాయని చెబుతున్నారు. బ్యూరోలు క్రెడిట్ స్కోర్ను లెక్కించడానికి ఈ డేటాను ఉపయోగిస్తాయి కాబట్టి, ఇది విశ్వసనీయతను పెంచడంలోనూ సహాయపడుతుందంటున్నారు. సెక్యూర్డ్ కార్డులతో క్రెడిట్ స్కోరు పెంచుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో రుణాలు, ఇతర క్రెడిట్ ఎంపికలను పొందే అవకాశాలను పెంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
క్రెడిట్ పరిమితి: సాధారణంగా బ్యాంకులు ష్యూరిటీగా ఉంచిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విలువు ఆధారంగా సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ను నిర్ణయిస్తుంది. క్రెడిట్ కార్డు జారీచేసే సంస్థలు రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఎఫ్డీ మొత్తంపై 80 నుంచి 90 శాతం వరకు క్రెడిట్ పరిమితిని అందిస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్పై మెచ్యూరిటీ వరకు వడ్డీ వస్తుంది. దీనివల్ల సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డుదారులు స్థిరమైన రాబడిని అందుకుంటూనే, క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని కూడా పొందుతారని చెబుతున్నారు.
సెక్యూర్డ్ కార్డ్ ప్రయోజనాలు:
- ఇతర క్రెడిట్ కార్డుల మాదిరిగానే సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డును కూడా స్వదేశంలో/విదేశంలో కొనుగోళ్లు, పేమెంట్స్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు.
- ఈ కార్డు బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించడం ద్వారా, మెరుగైన క్రెడిట్ హిస్టరీని పొందొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డును తెలివిగా ఉపయోగిస్తే, కొంత కాలానికి అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డుకు అప్గ్రేడ్ కావచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
- కార్డు జారీ చేసే సంస్థలు అదనపు పూచీకత్తు(డిపాజిట్) అవసరం లేకుండా క్రెడిట్ పరిమితిని పెంచుతుంటారని.. సెక్యూర్డ్ కార్డుదారుడు డిపాజిట్ హామిగా ఉన్న క్రెడిట్ పరిమితి కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయరు కాబట్టి, ఖర్చులు కూడా అదుపులో ఉంటాయంటున్నారు.
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