"క్రెడిట్ కార్డు"ను ఇలా వాడండి - పెద్ద మొత్తంలో "డబ్బు" ఆదా చేసుకోండి!
- మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉందా? - ఇలా వాడితే చాలా బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : May 13, 2026 at 1:19 PM IST
Credit Card Money Saving Tips : నేటి రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం బాగా పెరిగింది. నెలవారీ యుటిలిటీ బిల్లుల చెల్లింపు నుంచి ఆన్లైన్ షాపింగ్ పేమెంట్స్ వరకు ఎక్కువ మంది వీటినే వాడుతున్నారు. ఇక కొందరైతే కంపెనీలు అందిస్తున్న రివార్డు పాయింట్లు, ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై ఒకటికి మించి క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే మరికొందరు మాత్రం క్రెడిట్ కార్డుల వల్ల అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయని అనుకుంటుంటారు. కానీ, దాన్ని తెలివిగా వాడుకుంటే చాలా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మీరు క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించే దానిపై నగదు ఆదా చేసుకోవడం ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డులతో వచ్చే రివార్డ్ పాయింట్లు, క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లతో బోలెడు లాభాలు ఉంటాయంటున్నారు. ఇంతకీ, క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించి డబ్బును ఎలా ఆదా చేసుకోవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సరైన కార్డు ఎంపిక :
ముందుగా మీ అవసరాలు, అలవాట్లకు సరిపోయే క్రెడిట్ కార్డును తీసుకోవాలి. మీరు ఖర్చు చేసే తీరు, క్రెడిట్ కార్డును ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో మీకు తెలిసిన తర్వాత, ఆ కొనుగోళ్లపై రివార్డులు అందించే క్రెడిట్ కార్డులేంటో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేస్తుంటే టికెట్లపై క్యాష్బ్యాక్, రివార్డులు ఇచ్చే ట్రావెల్ క్రెడిట్ కార్డును ఎంచుకోవాలి. కిరాణా సరుకులు లేదా షాపింగ్ ఎక్కువగా చేసేవారైతే వాటికి తగ్గట్లుగా షాపింగ్ క్రెడిట్ కార్డును తీసుకోవడం ఉత్తమం. తద్వారా వాటిపై లభించే పాయింట్లు లేదా క్యాష్బ్యాక్స్తో మీరు ఖర్చు చేయాల్సిన నగదును కొంతమేర ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇక బ్రాండెడ్ వస్తువులపై ఇంట్రెస్ట్ చూపేవారు, కొనుగోలు చేసే బ్రాండులపై రివార్డ్ పాయింట్లను అందించే క్రెడిట్ కార్డులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
కార్డు డిస్కౌంట్లు అండ్ లిమిట్ :
క్రెడిట్ కార్డుతో ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు డిస్కౌంట్లు, క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం చాలా ఆన్లైన్ షాపింగ్ వెబ్సైట్లు క్రెడిట్ కార్డుపై డిస్కౌంట్స్ లేదా క్యాష్బ్యాక్ను ఇస్తున్నాయి. అలాగే, పరిమితి మేరకు క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోళ్లు చేయడం వల్ల డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మీ క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్లో ప్రతి నెలా 30-40 శాతం కంటే తక్కువ ఖర్చు చేసేలా చూసుకోవాలి. ఇది క్రెడిట్ స్కోర్ను సేఫ్గా ఉంచుతుంది. అంతేకాకుండా, కార్డుపై ఒక నిర్ణీత మొత్తం ఖర్చు చేస్తే యాన్యువల్ ఫీజు కూడా మాఫీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగని క్రెడిట్ కార్డును అధికంగా వినియోగించకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
రూ.1000కి రూ.2 వేలు ఇచ్చే ప్రభుత్వ పథకం - రిస్క్ తక్కువ, బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ!
కో-బ్రాండెడ్ కార్డులు :
క్రెడిట్ కార్డు కంపెనీలు వివిధ బ్రాండ్లు, ఈ-కామర్స్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫాంలతో టై-అప్ అవుతుంటాయి. వీటి ద్వారా రెస్టారెంట్లు, ఆన్లైన్ షాపింగ్, పండగలు, సీజనల్ సేల్స్ సమయంలో స్పెషల్ డీల్స్, రివార్డు పాయింట్లు ఇస్తాయి. అలా వచ్చే రివార్డు పాయింట్లు, వోచర్లను సరైన సమయంలో వాడుకుంటే ఖర్చులు బాగా తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు ఒక నిర్దిష్ట నెలలో ఇచ్చిన పరిమితికి మించి ఖర్చు చేసినందుకు క్యాష్ వోచర్ అందించవచ్చు. అవి పరిమిత కాలానికి మాత్రమే ఉంటాయి. సరైన సమయంలో కొనుగోలు చేయడానికి మీరు వివిధ బ్రాండ్లు, మీ క్రెడిట్ కార్డు కంపెనీ నుంచి వచ్చే ప్రమోషనల్ నోటిఫికేషన్లను గమనిస్తుండాలి.
ఇకపోతే చాలా మంది తమకు వచ్చే రివార్డ్ పాయింట్లను చిన్న చిన్న బహుమతులు లేదా యాక్సెసరీల కోసం మార్చుకుంటారు. అలాకాకుండా ఇంధనం/కిరాణా సామాగ్రి వంటి నిత్యావసరాల కోసం లేదా ఖరీదైన బిల్లులను తగ్గించే వోచర్ల కోసం రివార్డ్ పాయింట్లను వాడడం ఒక మంచి ఆలోచనగా చెబుతున్నారు నిపుణులు.
బిల్లు చెల్లింపులు :
రివార్డులు, లాయల్టీ పాయింట్లను పొందడానికి మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు చెల్లింపుల విషయంలో సమయపాలన చాలా అవసరం. ఎక్కువ రుణాలు తీసుకోవడానికి క్రెడిట్ కార్డులు కారణమవుతాయన్నది నిజమే. కాబట్టి, నెల నెలా మీ శాలరీ జమ అయిన వెంటనే, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులను పూర్తిగా కట్టేయండి. మినిమమ్ బిల్లు చెల్లించాలనే నియమాన్ని ఎప్పుడూ ఫాలో అవ్వకండి. కార్డు బిల్లుకు సంబంధించి ఆలస్య రుసుములను నివారించడం చాలా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి.
0% వడ్డీ ఆఫర్లు :
కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు లాంజింగ్ ఆఫర్ లేదా స్పెషల్ సేల్ సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇతర కొనుగోళ్లపై సున్నా శాతం వడ్డీ ఆఫర్లు అందిస్తుంటాయి. ఇలాంటి ఆఫర్లను ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఎలాంటి అదనపు వడ్డీ భారం లేకుండా వస్తువులను కొనుగోలు చేసి డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాదు "విద్యార్థులకూ క్రెడిట్ కార్డ్లు" - వీరు అర్హులు! - అప్లై చేసుకోండిలా!
ఈ లోన్ తీసుకుంటే "సున్నా వడ్డీ"! - అవి ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసా?