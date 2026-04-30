"పర్సనల్ లోన్" తీసుకున్నారా? - ఈ టిప్స్తో త్వరగా తీర్చేయొచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : April 30, 2026 at 1:47 PM IST
Best Tips to Repay Personal Loan : అత్యవసరం అయినప్పుడో.. ఇంటి అవసరాలకో.. లేదంటే పిల్లల చదువుల కోసమో.. డబ్బు తప్పనిసరి అయినప్పుడు అప్పు చేయక తప్పదు. ఒకప్పుడైతే తెలిసిన వాళ్ల దగ్గర అప్పు తీసుకునేవాళ్లం. కానీ, ప్రస్తుతం ఆ పద్ధతి పూర్తిగా మారిపోయింది. అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాల్సినప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్కు ముందుగా గుర్తొచ్చేది "పర్సనల్ లోన్ (వ్యక్తిగత రుణం)". ఈ లోన్ తీసుకోవడం సులభమే. కానీ, తీర్చేటప్పుడే కొంత భారంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వ్యక్తిగత రుణాలకు వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, పర్సనల్ లోన్ తీసుకునే వారు వీలైనంత త్వరగా ఆ అప్పు తీర్చేయడం చాలా మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకు, ఈ టిప్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. మరి, వ్యక్తిగత రుణం త్వరగా తీర్చేయడం ఎలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకుల నుంచో, ఆర్థిక సంస్థల దగ్గరనో పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటాం. దాన్ని తీర్చడానికి నెలవారీ చెల్లింపుల పద్ధతి EMIని ఎంచుకుంటాం. అలా తీసుకున్నప్పుడు ప్రతినెలా సాధారణంగా చెల్లించే ఈఎంఐకి మించి కొంచెం ఎక్కువగా చెల్లిస్తే రుణ కాల వ్యవధి, వడ్డీ ఖర్చులు తగ్గుతాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు మీరు రూ. 5 లక్షలు పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్నారనుకుందాం. 12 శాతం వడ్డీ రేటుతో ఐదేళ్ల కాలంలో తీర్చేలా గడువు పెట్టుకున్నారు. అప్పుడు మీరు నెలవారీ చెల్లించాల్సిన ఈఎంఐ సుమారు రూ.11,222గా ఉంటుంది. ఇలా చెల్లిస్తూ పోతే మెత్తం అప్పు తీర్చడానికి ఐదేళ్ల టైమ్ పడుతుంది.
అలాకాకుండా మీరు ప్రతి నెల రూ.2 వేలు అదనంగా చెల్లించగలిగితే మీపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. అలాగే, లోన్ పీరియడ్ కూడా ఐదేళ్ల నుంచి 3 సంవత్సరాల 5 నెలలకు దిగొస్తుంది. అప్పుడు వడ్డీ మొత్తం కూడా బాగా తగ్గుతుంది. ఇది అనుకున్నంత సులభమేమి కాదు. మీ నెలవారీ ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. ముఖ్యంగా అనవసరంగా డబ్బులు అస్సలు ఖర్చు చేయొద్దు. అప్పుడు అదనపు రుణ చెల్లింపు అంతగా ఇబ్బంది కాకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
పర్సనల్ లోన్స్ అనేవి అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఎవరికైతే అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో వారి సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, పర్సనల్ లోన్స్ కుదిరినంతవరకు తొందరగా క్లియర్ చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఎవరైనా సరే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మాత్రం పర్సనల్ లోన్స్ త్వరగా క్లియర్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
రుణాన్ని బదిలీ చేసుకోవడం :
డబ్బులు అర్జెంట్గా అవసరం. అలాంటి టైమ్లో వడ్డీ ఎంత అన్నది కూడా పట్టించుకోం. ఏదో ఒక బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకుంటాం. కానీ, తిరిగి చెల్లించేటప్పుడు భారంగా అనిపిస్తుంది. వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉందే అని ఫీలవుతుంటాం. దీని వల్ల మనపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అలాంటప్పుడే మన బుర్రకు పని చెప్పాలి. ఇతర బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలలో ఎక్కడ వడ్డీ తక్కువుందో కనుక్కోవాలి. ఆ సంస్థతో మాట్లాడి ఇప్పుడున్న బ్యాంకు నుంచి అక్కడికి రుణాన్ని బదిలీ చేసుకోవాలి. తక్కువ వడ్డీ ఉన్న బ్యాంకుకు అప్పు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఈఎంఐలు వడ్డీ ఖర్చులకు కొంత వరకు తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఉదాహరణకు 16 శాతం వడ్డీ ఉన్న లోన్ను 11 నుంచి 12 శాతం వడ్డీ ఉన్న ఇంకో బ్యాంకుకు మార్చుకుంటే వడ్డీ తగ్గినట్లే కదా! ఏదీ ఫ్రీగా రాదు. మన రుణ బదిలీ కూడా అంతే. అందుకోసం కొంత ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అది ఎంత ఉందో జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్తో లోన్ కావాలనుకుంటే వీలైనంత వరకు పెద్ద మొత్తంలో లోన్ తీసుకున్నవారు ఇలా రుణ బదిలీ చేసుకోవడం వల్ల కొంతమేర ప్రయోజనం ఉంటుందంటున్నారు.
ఇలా చేసినా మంచి ఫలితం!
పర్సనల్ లోన్ తీర్చడం కష్టం కాకూడదంటే ఇంకో చిన్న పద్ధతి ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. అదేంటంటే.. ఒక్కోసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు చేతికి వస్తుంటాయి. అంటే, మనం పని చేస్తున్న కంపెనీ నుంచి బోనస్ రావొచ్చు. ఉదాహరణకు ఆఫీస్లో రూ.50 వేలు బోనస్ వచ్చిందనుకుందాం. ఆ డబ్బుల్ని లోన్ తీసుకున్న బ్యాంకులో జమ చేసినట్లయితే మిగిలిన కాలానికి వడ్డీ తగ్గుతుంది. కాకపోతే కొన్ని బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు కొంతమొత్తం మాత్రమే చెల్లిస్తామంటే అనుమతించకపోవచ్చు. అమౌంట్ అంతా ఒకేసారి తీర్చాలని నిబంధనలు పెడుతుంటాయి. అందుకే అప్పు తీసుకునేటప్పుడే ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం మేలు.
మంచి బేరం వస్తే అమ్మేయండి!
మరో ప్లాన్ ఏంటంటే, ఎప్పటి నుంచో అమ్ముదామనుకున్నా మంచి ధర లేక కొన్ని ఆస్తులను అలా వదిలేస్తుంటాం. అలాంటి వాటికి అనుకోకుండా మంచి బేరం తగిలితే వెంటనే అమ్మేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలా అమ్మినప్పుడు ఒక్కసారిగా డబ్బు వచ్చింది కదా అని అడంబరాల కోసం వృథా చేయకుండా వ్యక్తిగత రుణాలు తీర్చడం కోసం ఉపయోగించుకుంటే అప్పుల భారం దిగొస్తుందని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
వడ్డీ తగ్గించమని అడగవచ్చు :
లోన్ తీసుకున్న తర్వాత క్రమం తప్పకుండా ఈఎంఐలు చెల్లిస్తుంటే క్రెడిట్ స్కోర్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీ పేమెంట్ హిస్టరీ బాగున్నప్పుడు క్రెడిట్ స్కోర్పై మీ రుణదాతతో చర్చించండి. ఇక ఐదేళ్ల కాలానికి అప్పు తీసుకుని రెండేళ్లు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈఎంఐ(EMI) కడుతుంటే ఒకట్రెండు శాతం వడ్డీ రేటు తగ్గించమని బ్యాంకును కోరవచ్చు. కొన్ని బ్యాంకులు దీనికి అంగీకరిస్తాయి. ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు చెల్లిస్తే చాలు. కానీ, అందుకు ఉన్న అవకాశాలు బాగా తక్కువ. వడ్డీ తగ్గించమంటే చాలా బ్యాంకులు పాజిటివ్గా స్పందించకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్న ఈ టిప్స్ అనేవి కేవలం పర్సనల్ లోన్కు మాత్రమే ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కారు, హోమ్ లోన్ వంటి వాటికి ఈ రూల్స్ అస్సలు వర్తించవని గుర్తు చేస్తున్నారు.
Note : ఇవి ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం చేస్తున్న సూచనలు మాత్రమే. వీటిని పాటించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం.
