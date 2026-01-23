ETV Bharat / business

అనిల్ అంబానీకి సుప్రీంకోర్టు ఫ్రెష్​ నోటీసులు- భారీ బ్యాంకింగ్​, కార్పొరేట్ మోసాలపై విచారణకు ఆదేశం

భారత కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మోసం!- అనిల్ అంబానీ, అతని ADAG గ్రూప్ సంస్థలకు ఫ్రెష్​ నోటీసులు జారీ చేసిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం

Anil Ambani
Anil Ambani (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 2:45 PM IST

SC Notices To Anil Ambani : అనిల్ అంబానీ, అనిల్ ధీరూభాయ్​ అంబానీ గ్రూప్​ (ఏడీఏజీ) సంస్థలకు సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం ఫ్రెష్​ నోటీసులు జారీ చేసింది. అనిల్ అంబానీ భారీ బ్యాంకింగ్​, కార్పొరేట్ మోసాలకు పాల్పడ్డారని, దీనిపై కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలని కోరుతూ దాఖలైన పిల్​ను విచారించిన న్యాయస్థానం- కేంద్ర దర్యాప్తు బృందం (సీబీఐ), ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరేట్​ (ఈడీ)లకు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ కేసుపై ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దర్యాప్తు పురోగతిపై 10 రోజుల్లో సీల్డ్​ కవర్​లో నివేదిక సమర్పించాలని సీబీఐ, ఈడీ తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్​ జనరల్​ తుషార్ మెహతాకు స్పష్టం చేసింది.

అనిల్​ అంబానీ గ్రూప్​ కంపెనీల్లో భారీ బ్యాంకింగ్​, కార్పొరేట్ కుంభకోణం జరిగిందంటూ మాజీ కేంద్ర కార్యదర్శి ఇ.ఏ.ఎస్​. శర్మ ప్రజాహిత వ్యాజ్యం (పిల్​) వేశారు. దీనిని సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్​, జస్టిస్​ జోయ్​ మాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారణ చేసింది.

వాస్తవానికి గతేడాది నవంబర్ 18న సీబీఐ, ఈడీలు అనిల్ అంబానీ, ఏడీఏజీలకు నోటీసులు జారీ చేశాయి. కానీ ఈ నోటీసులకు అనిల్ అంబానీ కానీ, ఏడీఏజీ కానీ స్పందించకపోవడాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తీవ్రంగా పరిగణించింది. వారికి చివరి అవకాశం కల్పిస్తూ, నోటీసులు జారీ చేయాలని బాంబే హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్​ జనరల్​ను కోరింది. తరువాత పిటిషన్​పై విచారణను 10 రోజులకు వాయిదా వేసింది.

భారత కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మోసం!
మరోవైపు పిటిషనర్ తరఫున వాదనలు వినిపించిన ప్రముఖ న్యాయన్యాది ప్రశాంత్ భూషణ్​ "ఇది భారత కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మోసం" అని అభివర్ణించారు. 2007-08 నుంచే ఈ మోసం సాగుతున్నప్పటికీ, 2025లో మాత్రమే ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు అయ్యిందని, అది కూడా చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉందని ఆయన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. కేవలం అంబానీ గ్రూప్​ మాత్రమే కాకుండా, ఈ కుంభకోణంలో బ్యాంకు అధికారులు కూడా కుమ్మక్కు అయ్యారని, కానీ దర్యాప్తు సంస్థలు ఆ కోణంలో విచారణ చేయడం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బ్యాంకు అధికారులను ఎందుకు వదిలేశారు?
'ఈడీ, సీబీఐలు దర్యాప్తు చేస్తున్న దానిపై స్టేటస్ రిపోర్టు మాకు కావాలి. ఎందుకంటే అవి బ్యాంకుల, బ్యాంకు అధికారుల కుట్రను దర్యాప్తు చేయడం లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అనిల్ అంబానీకి, అతనికి కంపెనీలకు ఇచ్చిన రూ.1.5 లక్షల కోట్లకు పైగా అప్పులు రద్దు చేశారు. ఈ లావాదేవీలు చాలా మోసపూరితంగా ఉన్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 2020 ఆడిట్​ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ 2025 జూన్​లో ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేసింది. అయితే ఈ ఎఫ్​ఐఆర్​లో ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పేరును ప్రస్తావించలేదు. అందుకే సీబీఐ, ఈడీలు ఇప్పటి వరకు ఏమి చేశాయో తెలియజేస్తూ తమ స్టేటస్ రిపోర్టును దాఖలు చేయాలి' అని ప్రశాంత్ భూషణ్​ అన్నారు. వాస్తవానికి ఆగస్టు 21న సీబీఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్​ఐఆర్​, తరువాత ఈడీ చేపట్టిన విచారణలు- భారీ కుంభకోణంలోని కేవలం కొంత చిన్న భాగాన్ని మాత్రమే కవర్ చేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వాదనలు విన్న సర్వోన్నత ధర్మాసనం దీనిపై 10 రోజుల తర్వాత విచారణ చేపడతామని పేర్కొంది.

ఇంతకీ అనిల్ అంబానీ ఏం చేశారు?
అనిల్ అంబానీ ప్రజాధనాన్ని అక్రమ మార్గంలో దారి మళ్లించారని, ఆర్థిక నివేదికలను తారుమారు చేశారని, పలు సంస్థల ద్వారా వ్యవస్థాగతమైన మోసాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఆయన బ్యాంక్ అధికారుల సహకారంతో నిధులు దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

