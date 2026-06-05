మీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వచ్చాయా? - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న "SBI"
కొత్తగా "జంప్డ్ డిపాజిట్ స్కామ్" - ఈ కాల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 1:00 PM IST
Jumped Deposit Scam Alert : నేటి డిజిటల్ యుగంలో సైబర్ మోసాలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. మారిన టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సైబర్ మోసగాళ్లూ అప్డేట్ అవుతూ రోజుకో కొత్త తరహా మోసానికి తెరలేపుతున్నారు. ఈజీ మనీకి అలవాటు పడిన కొందరు కేటుగాళ్లు నయా ఫ్రాడ్స్తో ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నారు. నిన్న మొన్నటి వరకు ఖరీదైన గిఫ్ట్లు, ఈకేవైసీ, ఓటీపీల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడిన సైబర్ మాయగాళ్లు ఇప్పుడు రూటు మార్చారు. ఇటీవల కొత్తగా "జంప్డ్ డిపాజిట్ స్కామ్" పేరుతో దోపిడీ పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ "స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI)" తమ ఖాతాదారులను హెచ్చరించింది. ఈ తరహా మోసాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేసింది. ఇంతకీ, ఈ స్కామ్ ఎలా జరుగుతుంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మీ బ్యాంకు అకౌంట్లోకి ఎవరైనా వ్యక్తులు అనుకోకుండా డబ్బు పంపితే, అది సాధారణ విషయంగా అనిపించవచ్చు. కానీ, అది మీ ఖాతాను ఖాళీ చేయడానికి సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నిన ఒక పెద్ద మోసం కావచ్చు. ఈ క్రమంలోనే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్బీఐ) "జంప్డ్ డిపాజిట్ స్కామ్" పేరిట జరుగుతున్న ఈ తరహా మోసాలపై తమ వినియోగదారులను అప్రమత్తం చేస్తోంది. సాంకేతిక లోపాలకంటే వ్యక్తుల నమ్మకం, ప్రవర్తనను ఆసరాగా చేసుకొని, డిజిటల్ చెల్లింపుల మోసాలు ఎలా రూపాంతరం చెందుతున్నాయో ఎస్బీఐ జారీ చేసిన ఈ హెచ్చరికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఈ స్కామ్ ఎలా జరుగుతుందంటే?
- SBI తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్కామ్ కొన్ని దశల్లో జరుగుతుంది.
- ముందుగా మోసగాళ్లు బాధితుల అకౌంట్లోకి కొంతమొత్తంలో డబ్బు పంపుతారు.
- ఆ తర్వాత బాధితులకు ఫోన్ చేసి లేదా మెసేజ్ పంపి, తాము పొరపాటున ఆ మనీ మీకు సెండ్ చేశామని నమ్మిస్తారు.
- అంతేకాదు, అలా ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్లు చాలా మర్యాదగా లేదా అత్యవసర పరిస్థితిలో లేదా తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నట్లు నటిస్తూ, ఆ నగదును వెంటనే తిరిగి సెండ్ చేయాలని అభ్యర్థిస్తారు.
- ఈ క్రమంలోనే బాధితులను డైరెక్ట్గా మనీ సెండ్ చేయమని అడగకుండా, మోసగాళ్లు UPI ద్వారా "కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్" లేదా పేమెంట్ అప్రూవల్ లింక్ పంపి దానికి డబ్బులు పంపమని చెబుతారు.
- అప్పుడు బాధితులు కేవలం పొరపాటున వచ్చిన మనీ రిటర్న్ చేస్తున్నామని భావించి ఆ రిక్వెస్ట్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారు.
- అలా యాక్సెప్ట్ చేసిన ట్రాన్సక్షన్ నిజానికి వారు ఊహించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తానికే జరిగి, బాధితులు ఆర్థికంగా భారీగానే నష్టపోతారని హెచ్చరిస్తున్నారు ఎస్బీఐ అధికారులు.
- అంతేకాదు, బాధితులు ఎలాంటి వివరాలు చెక్ చేసుకోకుండా, వేగంగా స్పందించేలా చేయడానికి సైబర్ మోసగాళ్లు ఉద్వేగభరితమైన మాటలు మాట్లాడతారని, కట్టుకథలతో అత్యవసర పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసి, ఒత్తిడి తెస్తారని తమ ఖాతాదారులకు సూచిస్తోంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.
ఈ స్కామ్లో మోసగాళ్లు చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇతరులు చేసిన పొరపాటును సరిదిద్దడానికి సహాయం చేయాలనుకునే మానవ సహజ గుణాన్ని వాడుకుంటున్నారనే విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలని చెబుతుంది ఎస్బీఐ. ఎందుకుంటే చాలా మంది మిస్టేక్లో వచ్చిన మనీని తిరిగి ఇవ్వడం తమ బాధ్యతగా భావిస్తుంటారు. అంతేకానీ, తమకు వచ్చిన పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ను జాగ్రత్తగా గమనించరు. పాస్వర్డ్లు, ఓటీపీలు అడిగే సంప్రదాయ మోసానికంటే ఈ జంప్డ్ డిపాజిట్ స్కామ్ భిన్నమైంది. ఇందులో బాధితులే స్వయంగా ట్రాన్సక్షన్కు ఆమోదం తెలుపుతారు. కాబట్టి, కచ్చితంగా డబ్బు వెళ్లిపోతుందనే విషయాన్ని ఖాతాదారులు గమనించాలని హెచ్చరిస్తోంది ఎస్బీఐ.
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జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న ఎస్బీఐ :
- పొరపాటున మనీ సెండ్ చేశామని చెప్పే గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల ఫోన్ కాల్స్కు స్పందించవద్దని ప్రజలకు సూచించింది ఎస్బీఐ.
- మీ బ్యాంకింగ్ యాప్ లేదా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఆ ట్రాన్సక్షన్ను సరిచూసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ అకౌంట్లోకి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కచ్చితంగా తెలియనట్లయితే, బ్యాంకు బ్రాంచ్ను సంప్రదించి ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలి.
- ఎవరైనా సరే గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే UPI కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆమోదించొద్దని చెబుతున్నారు ఎస్బీఐ అధికారులు.
- అత్యవసరంగా స్పందించాలని ఒత్తిడి చేస్తే, వాటిని పట్టించుకోవద్దని చెబుతున్నారు.
- మీ ఫోన్లో ఏవైనా అనుమానాస్పద నంబర్లు ఉంటే వాటిని వెంటనే బ్లాక్ చేయండి.
- వీలైనంత వేగంగా ఈ విషయాన్ని బ్యాంకుకు ఫిర్యాదు చేయడం తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోండి.
ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి :
- మనీ సెండ్ చేసే ముందు ట్రాన్సక్షన్కు సంబంధించిన వివరాలను జాగ్రత్తగా చదివి, ఆ తర్వాత మాత్రమే యూపీఐ పిన్ను ఎంటర్ చేయాలి.
- డబ్బు స్వీకరించేందుకు యూపీఐ పిన్తో అవసరం లేదు.
- ఎవరైనా సరే మోసపోయామని గుర్తించిన వెంటనే 1930కు కాల్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. లేట్ చేయకుండా బ్యాంకు దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లాలి. ఏదైనా స్కామ్ జరిగినట్లు అనుమానం వస్తే మీరు ఎంత త్వరగా ఫిర్యాదు చేస్తే.. ఆ నష్టాన్ని నివారించే అవకాశాలు అంత మెరుగ్గా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు ఎస్బీఐ అధికారులు.
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