ఇకపై రూపాయిల్లోనే భారత్-ఇజ్రాయెల్ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం : ఎస్బీఐ
బలపడుతున్న భారత్-ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు - వాణిజ్య లావాదేవీలు భారతీయ రూపాయిలో నిర్వహణకు ఎస్బీఐ సన్నద్ధం
Published : January 5, 2026 at 3:50 PM IST
India Israel Trade In Rupee : భారత్-ఇజ్రాయెల్ వ్యూహాత్మక సంబంధాలు బలపడుతున్న వేళ, స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై చర్చలు వేగవంతం అయ్యాయి. ఈ తరుణంలో ఇజ్రాయెల్ ఉన్న ఏకైక భారతీయ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని భారత రూపాయిల్లో నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత రూపాయి పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎగుమతులు, దిగుమతుల చెల్లింపులను రూపాయిల్లోనే జరిపేందుకు ఆర్బీఐ అనుమతి ఇచ్చింది. ఇందుకోసం ఎంపిక చేసిన భాగస్వామ్య దేశాల్లో ఇజ్రాయెల్ కూడా ఒకటి కావడం గమనార్హం. ఈ విధానం గురించి ఎస్బీఐ ఇజ్రాయెల్ సీఈఓ వి.మణివన్నన్ మాట్లాడుతూ, "ఇజ్రాయెల్ కంపెనీలు భారత్తో జరిగే ఎగుమతి-దిగుమతులకు రూపాయిల్లో చెల్లింపులు జరపవచ్చు. ఇందుకోసం 'స్పెషల్ రూపీ వోస్ట్రో అకౌంట్' (SRVA) వాడుకోవచ్చు. దీనికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులు మా టెల్ అవీవ్ బ్రాంచ్కు లభించాయి" అని తెలిపారు.
రూపాయి వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఎస్బీఐ ఇప్పటికే ఇండియా-ఇజ్రాయెల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సహకారంలో పలు సమావేశాలు, వెబినార్లను నిర్వహించింది. అంతేకాదు ఇజ్రాయెల్లోని ప్రధాన రక్షణ రంగ సంస్థలను కూడా ఈ చర్చల్లో భాగస్వాములను చేసింది. వాస్తవానికి 2007 నుంచి ఎస్బీఐ ఇజ్రాయెల్లో సేవలు అందిస్తోంది. కరోనా మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలోనూ, ప్రస్తుతమున్న యుద్ధ పరిస్థితుల్లోనూ తన కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎస్బీఐ 29 దేశాల్లో 241 కార్యాలయాల ద్వారా సేవలు అందిస్తోంది.
భారత కార్మికులకు ఊరట
ఇజ్రాయెల్కు ఇటీవలే సుమారు 40వేల మంది భారతీయ కార్మికులు వెళ్లారు. వీరు ప్రధానంగా వ్యవసాయ, నిర్మాణ రంగాల్లో పనికి చేరారు. వీరి కోసం ఎస్బీఐ తన టెల్ అవీవ్ బ్రాంచ్ ద్వారా భారత్లో ఎన్ఆర్ఐ ఖాతాలను తెరవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే సులభంగా తాము సంపాదించిన డబ్బును ఇండియాకు పంపడానికి వీలవుతుంది. ఇందుకోసం ఎస్బీఐ- ఫిన్టెక్ సంస్థలతో, స్థానిక బ్యాంకులతో కలిసి పనిచేస్తుంది.
మరోవైపు భారత్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై చర్చలు వేగవంతం అయ్యాయి. ఇరుదేశాల మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ డిసెంబర్లో ఇజ్రాయెల్ను సందర్శించగా, అంతకు ముందు నవంబర్లో కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయెల్ ఆ దేశంలో పర్యటించారు. గత నెలలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమన్ నెతన్యాహు, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. 2025లో ఇరుదేశాల మంత్రుల పరస్పర పర్యటనల తర్వాత ద్వైపాక్షిక పెట్టుబడి ఒప్పందం (బీఐటీ)పై సంతకాలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో తమ బ్యాంక్ ఒక పటిష్టమైన వారధిగా పనిచేస్తోందని ఎస్బీఐ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.