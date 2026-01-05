ETV Bharat / business

ఇకపై రూపాయిల్లోనే భారత్​-ఇజ్రాయెల్ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం : ఎస్​బీఐ

బలపడుతున్న భారత్​-ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు - వాణిజ్య లావాదేవీలు భారతీయ రూపాయిలో నిర్వహణకు ఎస్​బీఐ సన్నద్ధం

ETV Bharat Telugu Team

January 5, 2026

India Israel Trade In Rupee : భారత్​-ఇజ్రాయెల్ వ్యూహాత్మక సంబంధాలు బలపడుతున్న వేళ, స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ)పై చర్చలు వేగవంతం అయ్యాయి. ఈ తరుణంలో ఇజ్రాయెల్​ ఉన్న ఏకైక భారతీయ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్​ బ్యాంక్ ఆఫ్​ ఇండియా (ఎస్​బీఐ), ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని భారత రూపాయిల్లో నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత రూపాయి పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎగుమతులు, దిగుమతుల చెల్లింపులను రూపాయిల్లోనే జరిపేందుకు ఆర్​బీఐ అనుమతి ఇచ్చింది. ఇందుకోసం ఎంపిక చేసిన భాగస్వామ్య దేశాల్లో ఇజ్రాయెల్​ కూడా ఒకటి కావడం గమనార్హం. ఈ విధానం గురించి ఎస్​బీఐ ఇజ్రాయెల్​ సీఈఓ వి.మణివన్నన్ మాట్లాడుతూ, "ఇజ్రాయెల్​ కంపెనీలు భారత్​తో జరిగే ఎగుమతి-దిగుమతులకు రూపాయిల్లో చెల్లింపులు జరపవచ్చు. ఇందుకోసం 'స్పెషల్​ రూపీ వోస్ట్రో అకౌంట్​' (SRVA) వాడుకోవచ్చు. దీనికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులు మా టెల్​ అవీవ్ బ్రాంచ్​కు లభించాయి" అని తెలిపారు.

రూపాయి వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఎస్​బీఐ ఇప్పటికే ఇండియా-ఇజ్రాయెల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్​ సహకారంలో పలు సమావేశాలు, వెబినార్లను నిర్వహించింది. అంతేకాదు ఇజ్రాయెల్​లోని ప్రధాన రక్షణ రంగ సంస్థలను కూడా ఈ చర్చల్లో భాగస్వాములను చేసింది. వాస్తవానికి 2007 నుంచి ఎస్​బీఐ ఇజ్రాయెల్​లో సేవలు అందిస్తోంది. కరోనా మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలోనూ, ప్రస్తుతమున్న యుద్ధ పరిస్థితుల్లోనూ తన కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎస్​బీఐ 29 దేశాల్లో 241 కార్యాలయాల ద్వారా సేవలు అందిస్తోంది.

భారత కార్మికులకు ఊరట
ఇజ్రాయెల్​కు ఇటీవలే సుమారు 40వేల మంది భారతీయ కార్మికులు వెళ్లారు. వీరు ప్రధానంగా వ్యవసాయ, నిర్మాణ రంగాల్లో పనికి చేరారు. వీరి కోసం ఎస్​బీఐ తన టెల్​ అవీవ్ బ్రాంచ్ ద్వారా భారత్​లో ఎన్​ఆర్​ఐ ఖాతాలను తెరవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే సులభంగా తాము సంపాదించిన డబ్బును ఇండియాకు పంపడానికి వీలవుతుంది. ఇందుకోసం ఎస్​బీఐ- ఫిన్​టెక్ సంస్థలతో, స్థానిక బ్యాంకులతో కలిసి పనిచేస్తుంది.

మరోవైపు భారత్​-ఇజ్రాయెల్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ)పై చర్చలు వేగవంతం అయ్యాయి. ఇరుదేశాల మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​.జైశంకర్​ డిసెంబర్​లో ఇజ్రాయెల్​ను సందర్శించగా, అంతకు ముందు నవంబర్​లో కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయెల్ ఆ దేశంలో పర్యటించారు. గత నెలలో ఇజ్రాయెల్​ ప్రధాని బెంజిమన్​ నెతన్యాహు, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్​లో మాట్లాడారు. 2025లో ఇరుదేశాల మంత్రుల పరస్పర పర్యటనల తర్వాత ద్వైపాక్షిక పెట్టుబడి ఒప్పందం (బీఐటీ)పై సంతకాలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్​-ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో తమ బ్యాంక్​ ఒక పటిష్టమైన వారధిగా పనిచేస్తోందని ఎస్​బీఐ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

