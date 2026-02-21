ETV Bharat / business

రుణ యాప్​ల మాయలో పడకండి - ఒక్క మిస్డ్​కాల్​తో రూ.50 లక్షల పర్సనల్​ లోన్​ - SBI కొత్త స్కీమ్​!

- ఫిబ్రవరి 16 నుంచి అందుబాటులోకి ఎస్​బీఐ పర్సనల్​ లోన్ స్కీమ్ ​ - బ్యాంకుకు వెళ్లే పనిలేకుండా ఒక్క మిస్డ్​కాల్​తో పని పూర్తి!

SBI Personal Loan with Missed Call
SBI Personal Loan with Missed Call (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
SBI Personal Loan with Missed Call: ఆర్థిక అవసరాలు ఎప్పుడు, ఎలా వస్తాయో ఎవరూ చెప్పలేరు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాల్సి ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు అందరికీ గుర్తొచ్చేవి పర్సనల్ లోన్స్. కాస్త వడ్డీ ఎక్కువైనా సరే చాలా మంది ఎమర్జెన్సీ కోసం తీసుకుంటుంటారు. అయితే, కొందరు మోసపూరిత రుణయాప్​లను ఆశ్రయించి, ఆ తర్వాత తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ యాప్​ల వేధింపులు తట్టుకోలేక ఎంతో మంది ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకున్నారు. అందుకే గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకుల నుంచే లోన్లు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.

ఈ నేపథ్యంలోనే పర్సనల్ లోన్స్​ తీసుకునే వారికి స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా సూపర్​ న్యూస్​ చెబుతోంది. కేవలం ఒక్క మిస్డ్​కాల్​తో ఎటువంటి ష్యూరిటీ లేకుండా రూ.50 లక్షల వరకు లోన్​ మంజూరు చేయనుందట! మరి ఈ రుణం ఎలా పొందాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.​

పెళ్లి, వెకేషన్, ఆర్థిక అత్యవసరం, ఏదైనా ఖరీదైన వస్తువు కొనుగోలు సహా ఇతర అవసరాలు తీర్చేందుకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సరికొత్త పర్సనల్ లోన్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. బ్యాంకుకు వెళ్లే పనిలేకుండానే చాలా తక్కువ వడ్డీ రేటుతోనే వేగంగా లోన్ అందిస్తోంది. కేవలం ఒక్క మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే.. బ్యాంక్ అధికారులే ఫోన్ చేసి అన్ని వివరాలూ సేకరించి చాలా వేగంగా మీకు లోన్ వచ్చేలా చేస్తారు. ఈ కొత్త పర్సనల్ లోన్ స్కీమ్ ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ నుంచి అమలులోకి తీసుకొచ్చినట్లు SBI వెల్లడించింది.

స్కీమ్​ వివరాలు :

  • ఈ కొత్త స్కీమ్ ద్వారా కనీసం రూ. 1 లక్ష నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షల వరకు పర్సనల్ లోన్ పొందవచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్​లో ప్రస్తుతం 10.05 శాతం నుంచి వడ్డీ రేట్లు ప్రారంభమవుతున్నాయి.
  • ఈ లోన్ పొందడానికి ఎటువంటి పత్రాలూ తనఖా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ష్యూరిటీ అంతకన్నా అవసరం లేదు. ప్రాసెసింగ్​ ఛార్జీలు కూడా తక్కువే.
  • ఒక లోన్ తీసుకుని EMI చెల్లిస్తున్నప్పటికీ ఏదైనా అత్యవసరమైతే 2వసారి కూడా లోన్ తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
  • ఈ రుణాన్ని 6 నెలల నుంచి 84 నెలలు (7 సంవత్సరాలు) మధ్యలో చెల్లించవచ్చు.

లోన్​ పొందడానికి ఎవరు అర్హులు:

  • ఈ కొత్త లోన్ పథకం ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ రంగంలో ఉన్న సిబ్బంది, రైల్వే, కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో పనిచేసే వారు ఈ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ లోన్​కు అప్లై చేసే వారికి ఎస్​బీఐ శాలరీ అకౌంట్​ ఉండాలి.
  • ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు కనీసం ఆరు నెలల సర్వీస్​ ఉండాలి. కార్పొరేట్​ ఉద్యోగులకు అయితే 12 నెలల సర్వీస్​ ఉండాలి.
  • వయసు 21 ఏళ్ల నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఒకవేళ 60 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అయితే క్యాస్ట్​ ఆధారంగా సడలింపు ఉంటుంది.
  • ప్రభుత్వ లేదా రక్షణ రంగ ఉద్యోగులు అయితే నెలకు రూ.20 వేలు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు అయితే నెలకు రూ.25 వేల జీతం ఉండాలి.
  • ఈ లోన్​ కు అప్లై చేసే వారు భారతీయులై ఉండాలి. అదే విధంగా మంచి క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఉండాలి.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:

  • పాన్​ కార్డు
  • ఆరు నెలల పే స్లిప్​
  • ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఐడీ కార్డు
  • ఆధార్​ లేదా ఓటర్​ కార్డ్​
  • ఇటీవల ITR లేదా ఫామ్​ 16(తప్పనిసరైతే)
  • ఆరు నెలల శాలరీ అకౌంట్​కు సంబంధించి బ్యాంక్​ స్టేట్​మెంట్​

ప్రాసెసింగ్​ ఫీజు: రక్షణ రంగ ఉద్యోగులకు, ప్లాటినం లేదా రోడియం శాలరీ ప్యాకేజీ ఉన్న ఉద్యోగులకు అయితే ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉండదని బ్యాంక్ తెలిపింది. ఎక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీజులో 50 శాతం రాయితీ ఇస్తున్నట్లు తెలిపింది.

మిస్డ్​కాల్​ ఇవ్వాల్సిన నెంబర్​: ఎస్​బీఐ అందిస్తోన్న పర్సనల్​ లోన్ కావాలనుకునే వారు 7208933142 నంబర్‌కు ఒక్క మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే సరిపోతుందని బ్యాంక్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ స్పష్టం చేసింది. లేదంటే 1800 1234 నంబర్‌కు ఫోన్ చేయవచ్చు. ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా కావాల్సిన సమాచారం పొందొచ్చు. అందుకు 7208933145 అనే నెంబర్​కు PERSONAL అని మెసేజ్​ చేస్తే బ్యాంక్ సిబ్బంది మీకు తిరిగి కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకుని లోన్​ మంజారు చేస్తారు.

