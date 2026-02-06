బ్యాంకు కస్టమర్లకు బిగ్షాక్ - ఫిబ్రవరి 15 నుంచి కొత్త ఛార్జీల మోత!
- IMPS నిబంధనల్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మార్పులు - ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్పై పన్నులు!
Published : February 6, 2026 at 1:50 PM IST
SBI IMPS Charges Hike from Feb 15: బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) తన కస్టమర్లకు షాక్ ఇవ్వబోతోంది. ఇమ్మిడియేట్ పేమెంట్ సర్వీస్ (IMPS) నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చేసింది. ఇప్పటివరకు ఆన్లైన్ ద్వారా జరిపే కొన్ని రకాల ట్రాన్సాక్షన్స్పై ఉన్న ఉచిత వెసులుబాటును రద్దు చేస్తూ కొత్త సేవా రుసుములను ఫిక్స్ చేసినట్లు వెల్లడించింది. సవరించిన కొత్త ఛార్జీలు ఫిబ్రవరి 15, 2026 నుంచి అమలులోకి వస్తాయని ప్రకటించింది. అసలు IMPS అంటే ఏమిటి? ఎంత మేర ఛార్జీలు పెరిగాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
IMPS అంటే: ఐఎంపీఎస్ అంటే ఇమ్మిడియేట్ పేమెంట్ సర్వీస్ (తక్షణ నగదు బదిలీ చెల్లింపు వ్యవస్థ). దీనిని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI)నిర్వహిస్తోంది. ఈ విధానం ద్వారా యూజర్స్ దేశీయంగా క్షణాల్లో మొబైల్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం, ఎస్సెమ్మెస్ వంటి వివిధ ఛానెళ్ల ద్వారా బ్యాంకులు, ఆర్బీఐ అధీకృత PPI (ప్రీపెయిడ్ పేమెంట్ ఇస్ట్రుమెంట్స్)ల్లో ఇంటర్ బ్యాంక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సేవలను సెలవు రోజుల్లోనూ 24/7 యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
తక్షణమే డబ్బులు పంపడానికి ఈ ఐఎంపీఎస్ విధానాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా UPI లిమిట్ దాటినప్పుడు లేదా పెద్ద మొత్తంలో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దీన్ని వాడుతుంటారు. అయితే, పెరుగుతున్న మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుల కారణంగా.. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, YONO యాప్ ఉపయోగించి జరిపే భారీ ట్రాన్సాక్షన్స్పై ఛార్జీలు వసూలు చేయాలని ఎస్బీఐ నిర్ణయించింది. ఈ రూల్స్ ఫిబ్రవరి 15, 2026 నుంచి అమలులోకి వస్తాయి. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఆన్లైన్ వేదికగా జరిపే ట్రాన్సాక్షన్ను అనుసరించి ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి.
ఛార్జీల వివరాలు :
- రూ. 25,000 వరకు ఎటువంటి ఛార్జీలూ ఉండవు (ఉచితం)
- రూ. 25,001 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు రూ. 2 + జీఎస్టీ (GST) అదనం
- రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు రూ. 6 + జీఎస్టీ
- రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 5 లక్షల వరకు రూ. 10 + జీఎస్టీ
అయితే యూజర్స్కు కాస్త ఉపశమనం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే ఆన్లైన్ ద్వారా కాకుండా బ్రాంచ్ ద్వారా చేసే లావాదేవీలపై ఛార్జీల విషయంలో ఎటువంటి మార్పూ లేదు. బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లి నేరుగా ఐఎంపీఎస్ లావాదేవీలు చేసే కస్టమర్లకు పాత ఛార్జీలే వర్తిస్తాయి. అందులో ఎలాంటి మార్పూ చేయలేదు. బ్రాంచ్ లావాదేవీలకు నగదును బట్టి రూ. 2 నుంచి రూ. 20 వరకు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు.
కొత్త ఛార్జీల నుంచి వీరికి మినహాయింపు: ఈ కొత్త ఛార్జీల నుంచి కొన్ని రకాల ఖాతాలకు మినహాయింపునిచ్చింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, డిఫెన్స్, రైల్వే, పోలీస్ వంటి శాలరీ అకౌంట్లు ఉన్నవారికి ఈ ఛార్జీలు వర్తించవు. అలాగే శౌర్య ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అకౌంట్, ఎస్బీఐ RISHTEY వంటి ప్రత్యేక ఖాతాదారులకు ఐఎంపీఎస్ సేవలు ఉచితంగానే అందుతాయని బ్యాంక్ తెలిపింది.
