సామాన్యులను లక్షాధికారుల్ని చేసే SBI స్కీమ్ - నెలకు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే?

- తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకువారికి మంచి స్కీమ్ - రూ.1 లక్ష కావాలంటే నెలకు ఎంత కట్టాలంటే?

SBI Har Ghar Lakhpati Scheme
Published : March 23, 2026 at 3:41 PM IST

SBI Har Ghar Lakhpati Scheme : నేటి రోజుల్లో మెజార్టీ పీపుల్ భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా సంపాదించిన దాంట్లో ఎంతో కొంత పొదుపు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే వివిధ రకాల సేవింగ్ స్కీమ్స్​లో పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. అందులోనూ ఎలాంటి రిస్కూ లేని సురక్షిత పెట్టుబడి పథకాలను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికోసం దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన ఎస్​బీఐ(స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్ ఇండియా)లో ఒక అద్భుతమైన డిపాజిట్​ స్కీమ్​ అందుబాటులో ఉంది. దీనిలో సామాన్యులు కూడా నెలనెలా తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడుతూ లక్షాధికారి అయిపోవచ్చు. ఇంతకీ, ఆ స్కీమ్ ఏంటి? అర్హతలేంటి? నెలనెలా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

స్టేట్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) పొదుపు, పెట్టుబడుల్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తకొత్త స్కీమ్స్​ను లాంఛ్ చేస్తూనే ఉంది. అందులో భాగంగానే సామాన్యులకూ ఆర్థిక భద్రత కల్పించేలా తక్కువ మొత్తంలో పొదుపు చేయాలనుకునేవారికోసం ఎస్​బీఐ ఈ సేవింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్​ను తీసుకొచ్చింది. అదే, ఎస్​బీఐ "హర్ ఘర్ లఖ్​పతి" రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్. ఈ పథకం కస్టమర్లు సులభంగా, ప్రణాళికాబద్ధంగా డబ్బు ఆదా చేయడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మెచ్యూరిటీ తర్వాత వచ్చిన డబ్బును ఇల్లు కొనడం, పిల్లల చదువు, ఇతర ఆర్థిక అవసరాల కోసం వాడుకోవచ్చు.

అర్హతలు :

  • భారతీయ నివాసితులు ఎవరైనా ఎస్​బీఐ అందిస్తున్న ఈ సేవింగ్ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్ కింద పెద్దలతో పాటు పదేళ్లు దాటిన మైనర్ల పేరిట కూడా తల్లిదండ్రులు/సంరక్షకులు డబ్బును డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇందులో సింగిల్​గా లేదా జాయింట్​గా కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఉంది.

పొదుపు వ్యవధి :

హర్ ఘర్ లఖ్​పతి స్కీమ్​లో చిన్నమొత్తాల్లో పొదుపు చేయడం ద్వారా రూ.1 లక్ష ఆపైన అందుకునే అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది ఎస్​బీఐ. ఈ పథకం పొదుపు వ్యవధిని కనిష్ఠంగా మూడేళ్లు, గరిష్టంగా పదేళ్ల వరకు ఎంచుకోవచ్చు. ఇది ఒక ప్రీ కాలిక్యులేటెడ్ రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్. అంటే, ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మీ మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని బట్టి నెలకు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలో ముందే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఇక వడ్డీ రేట్లు వచ్చేసి మీరు ఎంచుకునే డిపాజిట్, పొదుపు వ్యవధిని వేర్వేరు రకాలుగా ఉంటాయి. దాని బట్టే మెచ్యూరిటీ టైమ్​కు మీరు రూ.1 లక్ష ఆపైన అందుకుంటారు. ఈ స్కీమ్​లో వరుసగా 6 నెలలు ఇన్వెస్ట్​మెంట్ చేయకుండా ఆ అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తారు. అప్పటి వరకు పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బు మొత్తాన్ని సదరు వ్యక్తి బ్యాంక్ అకౌంట్​కు పంపిస్తారు.

ఎవరెంత కట్టాలి?

  • ఒక సాధారణ పౌరుడు మూడేళ్ల వ్యవధిలో రూ.1 లక్ష పొందాలంటే నెలనెలా రూ.2,510 చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్లాలి. 6.55 శాతం వడ్డీ రేటుతో మెచ్యూరిటీ తర్వాత చేతికి రూ.1 లక్ష అందుతాయి.
  • ఐదేళ్ల వ్యవధి ఎంచుకుంటే సాధారణ కస్టమర్ నెలకు రూ.1,420 చొప్పున డిపాజిట్ చేయాలి. 6.30 శాతం వడ్డీతో మెచ్యూరిటీ ముగిశాక రూ.1 లక్ష వస్తాయి.
  • పదేళ్ల వ్యవధి ఎంచుకుంటే జనరల్ పబ్లిక్ నెలనెలా రూ.610 చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. 6.30 శాతం వడ్డీతో పదేళ్ల తర్వాత రూ.1 లక్ష అందుకుంటారు.
  • 60 సంవత్సరాలు తర్వాత సీనియర్ సిటిజెన్లు అయితే 3 ఏళ్ల కాలానికి నెలకు రూ.2,500 చొప్పున కడితే 7.05 శాతం వడ్డీతో మెచ్యూరిటీ తర్వాత రూ.1 లక్ష వస్తాయి.
  • ఐదేళ్ల కాలానికి అయితే నెల నెలా రూ.1,410 కడితే 6.80 శాతం వడ్డీతో మెచ్యూరిటీ తర్వాత రూ.1 లక్ష పొందుతారు.
  • పదేళ్ల పొదువు వ్యవధి ఎంచుకుంటే నెలకు రూ.600 కడితే మెచ్యూరిటీ తర్వాత 6.80 శాతం వడ్డీతో మెచ్యూరిటీ తర్వాత రూ.1 లక్ష అందుకుంటారు.
  • పైన చెప్పిన విధంగానే ఈ స్కీమ్​లో అన్ని కాల వ్యవధులపై వడ్డీ రేట్లు, డిపాజిట్ మొత్తం వేర్వేరుగా ఉంటుంది.

ఎలా చేరాలంటే?

ఎస్‌బీఐ తీసుకొచ్చిన హర్‌ ఘర్‌ లఖ్‌పతి ఆర్‌డీ స్కీమ్‌ అన్ని ఎస్​బీఐ శాఖల్లో అందుబాటులో ఉంది. పొదుపు స్టార్ట్ చేయాలనుకునే ఎస్​బీఐ ఖాతాదారులు తమ బ్రాంచ్​కు వెళ్లి ఈ స్కీమ్​కు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుని ఇందులో చేరవచ్చు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్​సైట్​ చూడండి.

