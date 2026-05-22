బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె- కస్టమర్లు ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకోవాలన్న ఎస్​బీఐ​

లావాదేవీల కోసం ప్రత్యామ్నాయ మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకోవాలని కస్టమర్లకు సూచన

Published : May 22, 2026 at 5:27 PM IST

SBI Employee Strike May 2026 : వచ్చే వారంలో సిబ్బంది సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో వినియోగదారులకు కీలక సూచన చేసింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. లావాదేవీల కోసం ప్రత్యామ్నాయ మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకోవాలని సుమారు 52 కోట్లకు పైగా కస్టమర్లకు శుక్రవారం చెప్పింది. ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మెషీన్లు, కస్టమర్ సర్వీస్ పాయింట్లను ఉపయోగించుకోవాలని వినియోగదారులకు తెలిపింది. దీంతో పాటు యోనో, యూపీఐ వంటి ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరింది. 23,200కు పైగా శాఖల్లో అత్యవసర సేవలను అందించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపింది. కలిగిన అసౌకర్యానికి తాము మనస్ఫూర్తిగా చింతిస్తున్నామని ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ చేసింది.

ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ మే 25 నుంచి రెండు రోజుల పాటు సమ్మెకు నోటీసు ఇచ్చింది. తగినంత ఉద్యోగుల నియామకంతో సహా పలు డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని కోరుతూ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగుతామని హెచ్చరించారు. సమ్మె తేదీకి ముందే నాలుగో శనివారం, ఆదివారం వస్తున్నందున ఒకవేళ ఈ సమ్మె జరిగితే దేశవ్యాప్తంగా ఎస్‌బీఐ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలపై ఐదు రోజుల పాటు ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో పాటు ప్రతిపాదిత సమ్మె ముగిసిన మరుసటి రోజైన మే 27న ఈద్ అల్-అధా సందర్భంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంటుంది.

