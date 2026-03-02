సౌదీ ఆరాంకోపై ఇరాన్ డ్రోన్ ఎటాక్- చమురు శుద్ధి కర్మాగారం మూసివేత
ఇరాన్ వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్, అమెరికా- సౌదీ ఆరాంకోకు చెందిన చమురు శుద్ధి కర్మాగారాంపై డ్రోన్ ఎటాక్
Published : March 2, 2026 at 3:44 PM IST
Saudi Aramco Shuts Key Oil Refinery : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ పశ్చిమాసియా అంతటా దాడులు ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో సోమవారం సౌదీ ఆరాంకోకు చెందిన కీలక ఆయిల్ రిఫైనరీపై కూడా దాడి చేసింది. దీనితో ఆరాంకో తన 'రాస్ తనూరా రిఫైనరీ'ని మూసివేసినట్లు ప్రకటించింది.
Iran has struck the Saudi Aramco refinery in Ras Tanura, which is one of Saudi Arabia’s key oil processing facilities, with a capacity of up to 550,000 barrels per day. pic.twitter.com/O7SLbGh9rO— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 2, 2026
సౌదీ అరేబియాలోని గల్ఫ్ తీరంలో ఉన్న రాస్ తనూరా కాంప్లెక్స్ రోజుకు 5,50,000 బ్యారెల్స్ సామర్థ్యంతో పశ్చిమాసియాలోనే అతిపెద్ద రిఫైనరీల్లో ఒకటిగా ఉంది. ఇది సౌదీ ముడిచమురు ఎగుమతులకు అత్యంత కీలకమైన టెర్మినల్గా కూడా పనిచేస్తోంది. అందుకే దీనిని ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితి నియంత్రణలోనే ఉందని పేర్కొన్నాయి. అయితే ఇరాన్ చేసిన ఈ డ్రోన్ దాడి గల్ఫ్ ప్రాంతంలో జరిగిన వరుస దాడులలో భాగంగానే జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఇరాన్ అబుదాబి, దుబాయ్, దోహా, మనామా సహా ఒమన్లోని నౌకాశ్రయం దుక్మ్ (Duqm)పై కూడా దాడి చేసింది. దీనితో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఒమన్లోని ప్రధాన షిప్పింగ్ హబ్లు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా సోమవారం బ్రెండ్ క్రూట్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు సుమారు 10 శాతం మేర పెరిగాయి.