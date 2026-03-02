సౌదీ ఆరాంకోపై ఇరాన్ డ్రోన్ ఎటాక్​- చమురు శుద్ధి కర్మాగారం మూసివేత

ETV Bharat / business

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 2, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
Saudi Aramco Shuts Key Oil Refinery : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ జరిపిన దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్​ పశ్చిమాసియా అంతటా దాడులు ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో సోమవారం సౌదీ ఆరాంకోకు చెందిన కీలక ఆయిల్ రిఫైనరీపై కూడా దాడి చేసింది. దీనితో ఆరాంకో తన 'రాస్​ తనూరా రిఫైనరీ'ని మూసివేసినట్లు ప్రకటించింది.

సౌదీ అరేబియాలోని గల్ఫ్​ తీరంలో ఉన్న రాస్​ తనూరా కాంప్లెక్స్​ రోజుకు 5,50,000 బ్యారెల్స్​ సామర్థ్యంతో పశ్చిమాసియాలోనే అతిపెద్ద రిఫైనరీల్లో ఒకటిగా ఉంది. ఇది సౌదీ ముడిచమురు ఎగుమతులకు అత్యంత కీలకమైన టెర్మినల్​గా కూడా పనిచేస్తోంది. అందుకే దీనిని ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితి నియంత్రణలోనే ఉందని పేర్కొన్నాయి. అయితే ఇరాన్ చేసిన ఈ డ్రోన్ దాడి గల్ఫ్​ ప్రాంతంలో జరిగిన వరుస దాడులలో భాగంగానే జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఇరాన్​ అబుదాబి, దుబాయ్​, దోహా, మనామా సహా ఒమన్​లోని నౌకాశ్రయం దుక్మ్​ (Duqm)పై కూడా దాడి చేసింది. దీనితో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్​, ఒమన్​లోని ప్రధాన షిప్పింగ్ హబ్​లు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా సోమవారం బ్రెండ్ క్రూట్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు సుమారు 10 శాతం మేర పెరిగాయి.

