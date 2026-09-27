హైదరాబాద్ వేదికగా 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్'
అక్టోబర్ 13 నుంచి 15 వరకు మహానగరంలో ప్రపంచ స్థాయి సదస్సు- అఫీషియల్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ- హాజరైన ఎంపీ డా. కె.లక్ష్మణ్, మంత్రి ప్రతాప్ రావు, ఎమ్మెల్యే గంటా, హైడ్రా ఛైర్మన్ రంగనాథ్
Published : September 27, 2026 at 11:38 AM IST
Global Business Meet : వ్యాపార, పారిశ్రామిక రంగాలలో కాపు యువతను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా 'సమాఖ్య ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్' చేపట్టిన బృహత్తర ప్రయత్నం ఊపందుకుంది. ముంబయిలోని ప్రముఖ 'ఔరికా' హోటల్లో బృహస్పతి గ్రూప్ నేతృత్వంలో 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్' సన్నాహక సదస్సు అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. రానున్న అక్టోబర్ 13 నుంచి 15 వరకు హైదరాబాద్ వేదికగా జరగనున్న ఈ గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్కు సంబంధించిన అధికారిక పోస్టర్ను ప్రముఖుల సమక్షంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సభ్యులు, ఎంపీ డా. కె.లక్ష్మణ్, మహారాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి ప్రతాప్ రావు నాయక్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
భవిష్యత్ సాంకేతికతలే ధ్యేయంగా ప్రత్యేక చర్చలు
ఈ గ్లోబల్ సదస్సు కేవలం వ్యాపారాలకే పరిమితం కాకుండా, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా యువతను సాంకేతిక దిగ్గజాలుగా మార్చడమే లక్ష్యంగా చర్చించారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వంటి అత్యాధునిక భవిష్యత్ సాంకేతిక రంగాలలో కాపు యువతను భాగస్వామ్యం చేయడంపై ఈ సదస్సు వేదికగా మెథోమధనం చేశారు.
కాపు యువత పారిశ్రామిక దిగ్గజాలుగా ఎదగాలి- ఎంపీ డా. కె. లక్ష్మణ్
దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిలో దేశంలోని అన్ని వర్గాలతో పాటు కాపు సామాజికవర్గం కూడా కీలక పాత్ర పోషించాలని, కేవలం ఉద్యోగాలకే పరిమితం కాకుండా యువత పారిశ్రామికవేత్తలుగా (ఎంట్రప్రెన్యూర్స్) ఎదగాలని రాజ్యసభ సభ్యులు కె. లక్ష్మణ్ పిలుపునిచ్చారు. సమాజంలో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన వర్గాల అభ్యున్నతికి పటిష్టమైన కార్యాచరణ అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. కాపు కులస్తుల సంక్షేమం, వ్యాపార అభివృద్ధే లక్ష్యంగా 'సమాఖ్య చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్' చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కాపు యువతలో అద్భుతమైన వ్యాపార నైపుణ్యాలు ఉన్నాయని, సరైన వేదిక, సాంకేతిక తోడ్పాటు అందిస్తే వారు గ్లోబల్ మార్కెట్లోనూ రాణించగలరని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా యువతను తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని లక్ష్మణ్ పేర్కొన్నారు. కేవలం సాంప్రదాయ వ్యాపారాలకే పరిమితం కాకుండా, నేటి తరం యువతను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వంటి అత్యున్నత భవిష్యత్ సాంకేతిక రంగాలలో భాగస్వామ్యం చేయడంపై ఈ బిజినెస్ మీట్లో ప్రత్యేకంగా చర్చించనుండడం అభినందనీయమన్నారు. ఇది కాపు యువతకు సరికొత్త బంగారు భవిష్యత్తును ఇస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మోదీ ప్రభుత్వ సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది
దేశంలో పారిశ్రామిక రంగాన్ని, చిన్న, మధ్యతరహా వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అనేక విప్లవాత్మక పథకాలను, రాయితీలను అందిస్తోందని ఎంపీ లక్ష్మణ్ గుర్తుచేశారు. ముద్ర లోన్లు, స్టార్టప్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా యువతకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తోందని తెలిపారు. దేశ ఆర్థిక ప్రగతిలో భాగస్వామ్యం కావాలనుకునే ప్రతి పారిశ్రామికవేత్తకు, వ్యాపార సంస్థకు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు ఎంతో వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నాయని, కాపు పారిశ్రామిక వేత్తలు ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
మహారాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఏపీ భాగస్వామ్యం అద్భుతం
ఈ సందర్భంగా మహారాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి ప్రతాప్ రావు నాయక్ మాట్లాడుతూ, ఆ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'మెయిల్' సంస్థతోపాటు ఏపీ అందిస్తున్న సేవలను కొనియాడారు. దేశాభివృద్ధిలో పారిశ్రామిక వేత్తల భాగస్వామ్యం ఎంతగానో అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. మహారాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వ్యక్తుల భాగస్వామ్యం మరువలేనిదని కొనియాడారు.
దేశవ్యాప్తంగా సన్నాహక సదస్సులు
హైదరాబాద్లో జరగనున్న మహా సదస్సుకు ముందస్తుగా దేశంలోని ప్రధాన నగరాలైన బెంగళూరు, దిల్లీ, చెన్నై, ముంబయిలలో వరుసగా సన్నాహక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. కాపు కులస్తులకు కార్పొరేట్ స్థాయిలో వ్యాపార, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించడమే ధ్యేయంగా సమాఖ్య చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ నిరంతరం శ్రమిస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సమాఖ్య ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
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