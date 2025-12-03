రూపాయి రికార్డు పతనం- చరిత్రలో తొలిసారి రూ.90 దాటిన డాలర్ విలువ
రోజురోజుకూ క్షీణిస్తున్న రూపాయి మారకం విలువ
Published : December 3, 2025 at 10:16 AM IST
Rupee Value Today : భారత కరెన్సీ రూపాయి మారకం విలువ బుధవారం రికార్డు స్థాయిలో పతనమైంది. రూపాయి విలువ అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూ.90 మార్కును తొలిసారిగా దాటింది. తద్వారా చరిత్రలోనే కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. గత సెషన్ ముగింపులో 89.96 వద్ద ఉన్న రూపాయి, నేటి ట్రేడింగ్ ప్రారంభం నుంచే బలహీన ధోరణి ప్రదర్శించింది. ఒక దశలో ఏకంగా 90.14 వద్ద ఆల్టైమ్ కనిష్ఠాన్ని తాకింది.
రూపాయి క్షీణతకు ప్రధాన కారణాలుగా దిగుమతిదారుల వైపు నుంచి డాలర్కు ఊహించని డిమాండ్, మార్కెట్లో జరుగుతున్న షార్ట్ కవరింగ్, అలాగే గ్లోబల్ మారకద్రవ్య ద్రవ్యోల్బణం ఒత్తిడి వ్యవహారాలు నిలిచాయి. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చలపై నెలకొన్న అనిశ్చితి కూడా విదేశీ మారక ద్రవ్య ప్రవాహాలపై ప్రభావం చూపుతుందని విశ్లేషకులు చెబున్నారు. ముఖ్యంగా విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపడం రూపాయి బలపడే అవకాశాలను తగ్గించిందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం, ఈ బలహీనత ఇంకా కొన్నిరోజులు కొనసాగే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇదే ధోరణి కొనసాగితే రూపాయి విలువ 91 మార్క్ను చేరే అవకాశముందని ఫారెక్స్ అనలిస్టులు చెబుతున్నారు. డాలర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలపడుతున్న దృష్ట్యా రూపాయి వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కరెన్సీలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అమెరికా ఆర్థిక సంఖ్యలతో పాటు గ్లోబల్ బాండ్ యీల్డ్స్ పెరుగుదల కూడా డాలర్కు బలం చేకూర్చుతున్నాయి.
రూపాయి బలహీనతతో పాటు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా అదే రీతిలో దిగజారాయి. బుధవారం ఉదయం నుంచే ప్రతికూల సంకేతాలు కనిపించాయి. సెన్సెక్స్ 241 పాయింట్లు కోల్పోయి 84,897 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, నిఫ్టీ 103 పాయింట్లు నష్టపోయి 25,928 వద్ద కదులాడుతూ కనిపించింది. ఐటీ, బ్యాంకింగ్, ఎఫ్ఎంసీజీ రంగాల్లో ఒత్తిడి కొనసాగుతుండడంతో బెంచ్మార్క్ సూచీలు రెడ్ జోన్లోనే ఉన్నాయి. విదేశీ పెట్టుబడిదారుల విక్రయాలు మార్కెట్లో అనిశ్చితిని మరింత పెంచుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ద్వైమాసిక ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష బుధవారం నుంచి ప్రారంభమైంది. డిసెంబరు 5న కీలక వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయం ప్రకటించనుంది. వరుసగా ఆరు సమావేశాల్లో రెపో రేటును 6.50 శాతానికి నిలిపిన ఆర్బీఐ, ఈసారి కోత విధించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి, ఖర్చుల ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఆర్బీఐ చర్యలు చేపట్టవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా పూర్తిగా అదుపులోకి రాకపోవడంతో కేంద్ర బ్యాంకు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించే అవకాశమూ ఉంది.
గృహ, వాహన రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు ఏ మార్పు లేకుండా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈసారి ఆర్బీఐ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో పెట్టుబడిదారులు, వినియోగదారులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్లపై కోత విధించినట్లయితే మార్కెట్లకు కొంత ఊరట లభించే అవకాశముందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొత్తానికి, గ్లోబల్ ఆర్థిక ఒత్తిడులు, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల ప్రవర్తన, డాలర్ బలపడటం, అలా అన్నీ కలిసి రూపాయి విలువపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. వీటి ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లు కూడా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో రూపాయి పతనం ఆగాలంటే ఆర్బీఐ జోక్యం, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో స్థిరత్వం కీలకంగా మారనున్నాయని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం.