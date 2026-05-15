ఆల్‌టైమ్‌ కనిష్ఠానికి పడిపోయిన రూపాయి విలువ

డాలర్‌తో పోలిస్తే రూ.96.07కు పడిపోయిన రూపాయి మారకం విలువ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 15, 2026 at 3:55 PM IST

Rupee Value Against Dollar : అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మారకపు విలువ భారీగా పతనం అయ్యింది. రికార్డ్ స్థాయిలో డాలర్‌ విలువ తొలిసారి రూ.96 మార్కును దాటింది. గురువారం ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో 95.96 వద్ద కనిష్ఠాన్ని తాకిన రూపాయి విలువ, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా 96.07 వద్ద రికార్డ్​ కనిష్ఠాన్ని తాకింది. అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో మన రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరుగుతోందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరోవైపు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సైతం నష్టాల్లో ముగిశాయి. బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్161 పాయింట్లు నష్టపోగా, నిఫ్టీ 46.10 పాయింట్లు క్షీణించింది.

